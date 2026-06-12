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Amit a tévé nem mutatott: tömegverekedés tört ki a vb nyitónapján

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 10:25
Tömegverekedésvilágbajnokságrendőrségtüntetés
Rendbontás, zavargások, tömegverekedés. Miközben Mexikó és Dél-Afrika a foci-vb első mérkőzését játszotta, a stadionon kívül egymásnak feszült a rendőrség és a tüntetők.

Shakira és Burna Boy show-jával, valamint két góllal és három kiállítással indult a 2026-os foci-vb. A házigazda Mexikó 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen a mexikóvárosi Estadio Aztecában, ám a mérkőzés nyitányát és remek hangulatát beárnyékolták a stadionon kívül történt események. Az utcákon ugyanis a rendőrség összecsapott a tüntetőkkel.

A rendőrség már a 2026-os foci-vb első napján összecsapott a tüntetőkkel
A rendőrség már a 2026-os foci-vb első napján összecsapott a tüntetőkkel Fotó: Anadolu

Káoszba fulladt a foci-vb nyitánya

A beszámolók szerint először számos jegy nélküli szurkoló próbált bejutni a stadionba, ám a helyi erők megfékezték őket. Ezt követően több száz tüntető gyűlt össze, akik kövekkel és Molotov-koktélokkal támadták a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak – írja a Guardian.

Állítólag egy mintegy 800 fős csoport vonult az utcákra, közülük körülbelül 200-an maszkban és kapucniban, az arcukat eltakarva támadtak a rendfenntartókra. Több rendőr is orvosi ellátásra szorult a helyszínen.

A stadion környékén a tömeg több járművet megrongált, és egy ideig az is kérdéses volt, hogy a találkozó időben elkezdődhet-e. Végül nem történt csúszás, azonban a feszültség a mérkőzés alatt is időről időre kiújult, majd az este előrehaladtával fokozatosan csillapodott.

 

 

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