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Fotókon a vb-megnyitó, Shakira kitett magáért Mexikóban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 20:35 / FRISSÍTÉS: 2026. június 11. 20:36
foci-vb 2026vb megnyitóvilágbajnokság
Megkezdődött a 23. labdarúgó-világbajnokság. A mexikóvárosi vb-megnyitón többek között a kolumbiai énekesnő, Shakira lépett fel.
HWK
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A mexikóvárosi Estadio Aztecában nyitották meg a 2026-os foci-vb-t. Shakira és Burna Boy adta elő a világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t, mellettük pedig olyan népszerű előadók léptek színpadra, mint J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Lila Downs, a Los Ángeles Azules, a Maná és Tyla. A vb-megnyitó látványos műsort hozott.

vb-megnyitó
Látványos jeleneteket hozott a vb-megnyitó Fotó: Hector Vivas - FIFA

Természetesen Shakira volt a fő fellépő, a kolumbiai énekesnő nem okozott csalódást. A megnyitó után 21 órakor a házigazda Mexikó Dél-Afrikával találkozik. Ez lesz a labdarúgó-világbajnokságok történetének harmadik nyitómérkőzése ebben a stadionban. 1970-ben Mexikó Szovjetunióval, 1986-ban pedig Olaszország Bulgáriával találkozott.

Galéria a vb-megnyitóról

2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
Vb-megnyitó
Galéria: Shakira kitett magáért a vb megnyitóján
Fotó: Getty Images
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Shakira kitett magáért a vb megnyitóján

 

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