Fotókon a vb-megnyitó, Shakira kitett magáért Mexikóban

A mexikóvárosi Estadio Aztecában nyitották meg a 2026-os foci-vb-t. Shakira és Burna Boy adta elő a világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t, mellettük pedig olyan népszerű előadók léptek színpadra, mint J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Lila Downs, a Los Ángeles Azules, a Maná és Tyla. A vb-megnyitó látványos műsort hozott.
Természetesen Shakira volt a fő fellépő, a kolumbiai énekesnő nem okozott csalódást. A megnyitó után 21 órakor a házigazda Mexikó Dél-Afrikával találkozik. Ez lesz a labdarúgó-világbajnokságok történetének harmadik nyitómérkőzése ebben a stadionban. 1970-ben Mexikó Szovjetunióval, 1986-ban pedig Olaszország Bulgáriával találkozott.
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