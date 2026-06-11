Fotókon a vb-megnyitó, Shakira kitett magáért Mexikóban

A mexikóvárosi Estadio Aztecában nyitották meg a 2026-os foci-vb-t. Shakira és Burna Boy adta elő a világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t, mellettük pedig olyan népszerű előadók léptek színpadra, mint J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Lila Downs, a Los Ángeles Azules, a Maná és Tyla. A vb-megnyitó látványos műsort hozott.

Látványos jeleneteket hozott a vb-megnyitó Fotó: Hector Vivas - FIFA

Természetesen Shakira volt a fő fellépő, a kolumbiai énekesnő nem okozott csalódást. A megnyitó után 21 órakor a házigazda Mexikó Dél-Afrikával találkozik. Ez lesz a labdarúgó-világbajnokságok történetének harmadik nyitómérkőzése ebben a stadionban. 1970-ben Mexikó Szovjetunióval, 1986-ban pedig Olaszország Bulgáriával találkozott.

SHAKIRA PERFORMING ONLY MEANS ONE THING ...



IT'S TIME FOR THE WORLD CUP 🏆 pic.twitter.com/0CNeQFvB8M — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2026

Galéria a vb-megnyitóról