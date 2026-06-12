Foci-vb napi program: Ne is keressük a legnagyobb sztárokat a kezdőcsapatokban

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság első napja öt gólt és három piros lapot hozott, tehát fel van adva a lecke a mezőnynek a folytatásban. A második játéknapon Mexikó után a másik két házigazda is megkezdi szereplését: a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint 21:00-kor (M4 Sport), az USA-Paraguay találkozó pedig szombat hajnalban 3:00-kor (M4 Sport) kezdődik. Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat a foci-vb második napjának párharcairól.
Kanada története során harmadik alkalommal szerepel világbajnokságon, eddig azonban még pontot sem szerzett: hat meccsen hat vereség a mérlege. Ráadásul a társrendező legnagyobb sztárja, Alphonso Davies (Bayern München) nem lesz ott a kanadaiak kezdőjében, mivel még nem épült fel teljesen korábbi keresztszalag-szakadásából.
A bosnyákok mindössze második világbajnokságukon szerepelnek, ám a 2014-es keretből már csak Edin Dzeko maradt meg a csapatban. A rutinos csatár immár 40 éves, de továbbra is hazája legnagyobb sztárjának számít.
Éjjel a harmadik és talán legfontosabb házigazda, az Egyesült Államok is pályára lép Paraguay ellen, méghozzá Los Angelesben. Az amerikaiak a torna egyik sötét lovaként vágnak neki a világbajnokságnak Christian Pulisic vezetésével. Ugyanakkor az USA-nál nem feltétlenül a korábbi Chelsea- és jelenlegi AC Milan-sztár a legnagyobb név, hiszen az oldalvonal mellől Mauricio Pochettino dirigál. Az argentin szakember edzőként Bajnokok Ligája-döntőig vezette az angol Tottenham együttesét, a PSG-vel pedig francia bajnokságot nyert. Tekintélyét jól jelzi, hogy szövetségi kapitányi fizetése vetekszik Pulisic bérével.
Így tehát a két rendező legnagyobb sztárja, Davies (Kanada) és Pochettino (USA) is a kispadon foglal majd helyet.
Paraguay 16 év után tér vissza a futball legnagyobb színpadára. A felek már az első világbajnokságon, 1930-ban is találkoztak: akkor 3-0-ra az Egyesült Államok nyert, és azon a mérkőzésen született meg a világbajnokságok történetének első mesterhármasa, Bert Patenaude révén.
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