Már a foci-vb első napján megtörtént, amitől mindenki rettegett

Nem esett le az álluk az első félidőben azoknak, akik beállították az ébresztőt a foci-vb nyitónapjának második mérkőzésére. A Dél-Korea-Csehország találkozón sokáig nem bírtak egymással a felek, de végül a második játékrészben három gól is esett. Sőt, rögtön a második meccsen megtörtént az, amitől mindenki rettegett a torna előtt: félig üresen tátongtak a lelátók.
A szünet előtt egyik fél sem járt közel a gólhoz, a fordulás után azonban a koreaiak alakítottak ki több helyzetet. Azonban az 59. percben egy bedobás után a csehek csapatkapitánya Ladislav Krejci szerezte meg a vezetést.
Nem sokáig örülhettek azonban: a 67. percben Hvang In Bom egy remek kiugratás után egy visszacsellel becsapta védőjét, majd elegánsan átemelte a kapust, a labda pedig lassan a hálóba csorgott.
A hajrára is maradt izgalom: a csehek részéről Tomás Soucek találatát les miatt érvénytelenítették. A 80. percben jött a döntés: a gólpasszt jegyző Hvang ezúttal jobb oldalon tört be, majd pontosan centerezett, O Hjon Gju pedig közvetlen közelről nem hibázott, ezzel Dél-Korea fordítani tudott (2-1).
A találkozó alatt a közösségi médiában téma lett, hogy a Guadalajara Stadionban rengeteg sok üres szék maradt. Ezzel már a torna második meccsén beigazolódott a FIFA félelme.
Az A-csoport állása egy kör után:
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