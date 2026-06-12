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Már a foci-vb első napján megtörtént, amitől mindenki rettegett

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 06:02 / FRISSÍTÉS: 2026. június 12. 06:07
világbajnokságDél-KoreaCsehország
Folytatódtak a küzdelmek a labdarúgó-világbajnokságon. Az első játéknap zárómérkőzése, a Dél-Korea-Csehország találkozó három gólt és félig üres lelátókat hozott.

Nem esett le az álluk az első félidőben azoknak, akik beállították az ébresztőt a foci-vb nyitónapjának második mérkőzésére. A Dél-Korea-Csehország találkozón sokáig nem bírtak egymással a felek, de végül a második játékrészben három gól is esett. Sőt, rögtön a második meccsen megtörtént az, amitől mindenki rettegett a torna előtt: félig üresen tátongtak a lelátók.

Gólgazdag második félidőt hozott a Dél-Korea-Csehország foci-vb mérkőzés
Gólgazdag második félidőt hozott a Dél-Korea-Csehország foci-vb mérkőzés Fotó: Alex Slitz

Dél-Korea-Csehország: A második félidő döntött

A szünet előtt egyik fél sem járt közel a gólhoz, a fordulás után azonban a koreaiak alakítottak ki több helyzetet. Azonban az 59. percben egy bedobás után a csehek csapatkapitánya Ladislav Krejci szerezte meg a vezetést.

Nem sokáig örülhettek azonban: a 67. percben Hvang In Bom egy remek kiugratás után egy visszacsellel becsapta védőjét, majd elegánsan átemelte a kapust, a labda pedig lassan a hálóba csorgott.

A hajrára is maradt izgalom: a csehek részéről Tomás Soucek találatát les miatt érvénytelenítették. A 80. percben jött a döntés: a gólpasszt jegyző Hvang ezúttal jobb oldalon tört be, majd pontosan centerezett, O Hjon Gju pedig közvetlen közelről nem hibázott, ezzel Dél-Korea fordítani tudott (2-1).

 A találkozó alatt a közösségi médiában téma lett, hogy a Guadalajara Stadionban rengeteg sok üres szék maradt. Ezzel már a torna második meccsén beigazolódott a FIFA félelme.

Az A-csoport állása egy kör után:

  1.  Mexikó: 3 pont (2-0)
  2. Dél-Korea: 3 pont (2-1)
  3. Csehország: 0 pont (1-2)
  4. Dél-Afrika: 0 pont  (0-2)

 

 

 

 

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