Ezt a 3 csillagjegyet lehetetlen elviselni – Szókimondó természetük miatt folyton megbántanak másokat

Észre szoktad venni, hogy egy nagyobb vita vagy gúnyos beszólás után a családtagjaid vagy a barátaid messziről kerülik a társaságodat? Lehetséges, hogy neked is olykor bicskanyitogató a modorod? A horoszkóp szerint egyes csillagjegyek nem feltétlenül rosszindulatúak, csak nem rejtik véka alá a véleményüket. Ami a szíveden, az a szádon? Vajon te is a legudvariatlanabbak táborát erősíted?

Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek bicskanyitogató a modora

Míg egyesek nagyon odafigyelnek arra, hogy a mondandójukkal ne bántsanak meg másokat, vannak, akik gyakran elég nyersen fogalmaznak, pedig csak teljesen őszinték szeretnének lenni. Természetesen mindenkinek van egy jellegzetes modora: kedvesség és szelídség vagy határozottság és merészség. Ezért, amikor a horoszkóp legsértőbb állatövi jegyei kerülnek reflektorfénybe, nem feltétlenül a legbeképzeltebbekre gondolunk, hanem azokra, akiknek nem osztottak túl sokat az együttérzésből és a tapintatból. Nézzük tehát a legudvariatlanabb csillagjegyek listáját!

Bak csillagjegy

A Bakok udvariatlansága a túlzott önbizalmukból fakad, ugyanis képtelenek elviselni, ha valaki nem ért velük egyet. Az egójuk miatt könnyen tűnhet úgy, mintha lenéznének másokat, még akkor is, ha ez nem feltett szándékuk. A jegy szülötteivel azonban rendkívül nehéz kijönni, mivel mindent irányítani akarnak, és szeretnek parancsolgatni. Egy-egy ilyen helyzetben pedig az arrogancia és az önteltség is hatalmába kerítheti őket. Ez a negatív tulajdonságuk ezért komoly próba elé állíthatja a kapcsolataikat, legyen szó baráti vagy szerelmi viszonyról.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek nagyon gorombák tudnak lenni, hiszen a vérükben van a zsarnokoskodás. Ha valaki nem úgy látja a dolgokat, ahogyan ők, vagy megpróbálsz vitázni velük, készülj a legrosszabbra! Mivel a jegy szülötteinek több oldala is van, képesek az egyik pillanatban a legkedvesebb arcukat mutatni, majd pillanatokkal később megvillantani a foguk fehérjét. Így nem véletlen, hogy sokan nevezik az Ikreket kétszínűnek, ami befolyásolja a modorukat is.