Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek: Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 17:05
A közösségi oldalán közölte a részleteket a Fidesz elnöke. Orbán Viktor azonnali választ követel erre Magyar Pétertől.

Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van

- kezdte legfrissebb Facebook-oldalán közzétett posztját Orbán Viktor.

Orbán Viktor azonnali választ követel Magyar Pétertől

A Fidesz elnöke a kommentek között így folytatta: 

− Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról.
Ezt tudjuk

Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Innen tudjuk, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta a von der Leyenék követeléseit

- tette hozzá a volt miniszterelnök.

Felszólítjuk, hogy haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt arról, mit tartalmaz a von der Leyen - Magyar Péter-paktum a migrációról, az LMBTQ kérdéséről, az adórendszerről, a rezsicsökkentésről, a védett árakról és a nyugdíjakról. Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a Bizottság elnökének

- zárta a sorait Orbán Viktor.

 

