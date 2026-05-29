Bóka János: Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 16:51
Fontos dologra hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője.

Péntek délután közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen és Magyar Péter Brüsszelben. Az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodott több fontos ügyben is.

Bóka János Fotó: Forrás: Metropol

Erre most a közösségi oldalán reagált Bóka János. A Fidesz országgyűlési képviselője posztját így kezdte:

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta. Ez rossz hír

Bóka János kiemelte: De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt:

  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban?
  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban?
  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia és- üzemanyagárakkal kapcsolatban?
  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban?

Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Érdeklődéssel várjuk

- jegyezte meg a Fidesz országgyűlési képviselője.

− A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz-ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni? - zárta a gondolatait Bóka János.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
