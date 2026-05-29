Bóka János: Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe?

Péntek délután közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen és Magyar Péter Brüsszelben. Az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodott több fontos ügyben is.

Erre most a közösségi oldalán reagált Bóka János. A Fidesz országgyűlési képviselője posztját így kezdte:

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta. Ez rossz hír

Bóka János kiemelte: De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt:

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban?

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban?

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia és- üzemanyagárakkal kapcsolatban?

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban?

Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Érdeklődéssel várjuk

- jegyezte meg a Fidesz országgyűlési képviselője.

− A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz-ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni? - zárta a gondolatait Bóka János.