Nagy mérföldkőhöz érkezett Domján Evelin és Vastag Csaba

Vastag Csaba és Domján Evelin szerelme és köteléke erősebb, mint valaha. A házasok, akik nemrég még Egyiptomban pihenték ki fáradalmaikat A Nagy Duett után, amelyet még házfelújítás is követett, nagy naphoz érkezett: harmadik házassági évfordulójukhoz.
Köszönöm az eddigi éveket, a rengeteg nevetést és azt, hogy mindig számíthatok rád. Boldog 3. házassági évfordulót
- írta új bejegyzéséhez Evelin, aki egy sor nem mindennapi fotót is megosztott a kettejükről.
Az influenszer Egyiptomban férje segítségével nagy kalandra szánta el magát: búvárkodott.
Életem legmeghatározóbb élménye volt ez. Sikerült leküzdenem a félelmem. Ez a videó sajnos nem adja vissza azt, mit ott láttunk, gyönyörű volt. Életemben először snorkeleztem, de az biztos, hogy nem utoljára. Köszönöm Vastag Csaba, hogy mindig mindenben támogatsz
- hálálkodott szerelmének azok után, hogy szívből jövő gondolatokat osztott meg követőikkel:
A pénz megadja a lehetőséget, hogy szép helyekre juss el, de a minőségi idő az, ami miatt érdemes ott lenni. Ezek azok a pillanatok, amik nem jönnek vissza. Kezdj el időt szánni azokra, akiket szeretsz. Ez az egyetlen befektetés, ami biztos, hogy megtérül.
