Túlvilági üzenet Fenyő Miklóstól? Az oldalán keresztül búcsúznak az elhunyt Scherer Pétertől

Scherer Péter halálának híre kedden délután az egész országot sokkolta, hiszen bár hosszú ideje küzdött a betegségével, semmilyen előjele nem volt a tragédiának. Az imádott komikus távozását pedig nemcsak a rajongók, és a színészvilág, de megannyi barát és kolléga is gyászolja. Sőt, úgy tűnik valaki úgy érezte, a néhai Fenyő Miklós nevében is el kell búcsúznia az ország Pepéjétől. Mutatjuk, hogyan köszöntek el a Hungária énekesének oldalán.

Scherer Péter betegsége egyik pillanatról a másikra győzött, néhány nappal korábban még jól volt (Fotó: FULOP ILDI/MW archív)

Mindössze négy hónappal Fenyő Miklós halála után még azt a tragédiát sem dolgoztuk fel, most pedig újabb legendás sztártól kell búcsúznunk. Kedden délelőtt a Made in Hungária Bigali Elvtársa, Scherer Péter elhunyt, és megannyi összetört szívet hagyott maga után. Rajongók ezrei és a teljes sztárvilág egy emberként gyászolják őt, sőt még a néhai Fenyő Miklós Facebook oldalára is kikerült egy búcsúzó poszt, sokak meglepetésére.

Isten Veled, Bigali Elvtárs!

– írják röviden, mellékelve egy fotót, amin a színész, a Fenyő Miklós élete által inspirált vígjáték-musical forgatásán látható. És bár a bejegyzés rövid, de annál többet mond, hiszen épp olyan fájdalmas ez az egy sor, mintha maga a zenész legenda búcsúzna kedves barátjától.

Fenyő Miklós gyerekei üzentek Scherer Péternek?

A búcsú persze nem a túlvilágról jött, hanem nagy valószínűséggel Fenyő Miklós családja érezte szükségét az elköszönésnek az énekes nevében. Ugyanis bár a Hungária frontembere január 31-én elhunyt, az oldala mai napig aktív, és emlékoldalként üzemel, ahol hétről hétre újabb fotókat és videókat láthatunk az életének fontos, vidám vagy éppen megható pillanataiból. Az oldalt pedig valószínűleg Fenyő Miklós lánya és fia üzemeltetik, ugyanis az emlékkoncert ügyében kiadott közleményt is Fenyő Dió és Fenyő Dáciként (azaz Diána és Dávid) írták alá. Így pedig különösen szép gesztus, hogy édesapjuk gyásza mellett megemlékeztek Scherer Péterről is.