Most végre kiderül, vaj vagy olaj kerüljön-e inkább a serpenyőbe: sokan rosszul választottak eddig

A vaj vagy olaj vita talán sosem fog teljesen lezárulni. Mindig lesznek, akik a vaj gazdag ízére esküsznek, és olyanok is, akik az olívaolaj előnyeivel érvelnek. Bár egy kiegyensúlyozott étrendben mindkettőnek akadhat hely, a tudomány álláspontja szerint az egyik egyértelmű előnyben van, az egészségügyi szempontok felől vizsgálva a helyzetet.

Vaj vagy olaj: melyik az egészségesebb? Most kiderül!

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A vaj és az olívaolaj eltérő zsírsav-összetétellel rendelkezik.

Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Egy kutatás segített eldönteni, melyik a kedvezőbb választás.

Vaj vagy olaj? Most végre kiderült, melyik az egészségesebb

A zsiradékok nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, hiszen energiát biztosítanak, és segítik bizonyos vitaminok felszívódását. Az azonban nagyon nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk őket.

Mit tud a vaj?

A vaj tejből vagy tejszínből készül, és körülbelül 80 százalékban tartalmaz zsírt. Gazdag A-, D-, E- és K-vitaminban, emellett számos más zsírsavat is tartalmaz.

A legtöbben elsősorban azért kedvelik jobban, mint az olajat, mert egy jóval krémesebb, gazdagabb, karakteresebb ízt ad a fogásoknak.

Hátránya ugyanakkor, hogy magas a telítettzsírsav-tartalma. Egy evőkanál vaj nagyjából 7 gramm telített zsírt tartalmaz, ami túlzott fogyasztás esetén növelheti az LDL-, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét.

Mit tud az olívaolaj?

Az olívaolaj olívabogyóból készül, és főként egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Ezek közül a legismertebb az olajsav, amelyet a szakemberek szívbarát zsiradékként tartanak számon.

Az extra szűz olívaolaj antioxidánsokban és polifenolokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek, de hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségének támogatásához is.

Azonban az olívaolajnak is van hátránya: magas a kalóriatartalma, extra szűz változata pedig nem ideális a kifejezetten magas hőmérsékleten történő sütéshez.

Melyik a jobb, a vaj vagy az olaj? Ezt mondják a kutatások

Mi teszi a legfőbb különbséget a vaj és az olaj egészségre gyakorolt hatásai között?

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A két zsiradék összehasonlításakor a legnagyobb egészségügyi különbséget a zsírsavösszetétel jelenti. Míg a vajban több a telített zsír, addig az olívaolajban a kedvezőbb hatású telítetlen zsírsavak dominálnak.