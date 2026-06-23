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Vaj vagy olaj a főzéshez.

Most végre kiderül, vaj vagy olaj kerüljön-e inkább a serpenyőbe: sokan rosszul választottak eddig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors egészséges táplálkozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 12:30
vajolívaolajegészség
Évek óta ugyanazt használod a konyhában, de vajon tényleg ez a legegészségesebb választás? A táplálkozástudomány szerint az egyik sokkal kedvezőbb a szervezetednek. De vajon melyik: a vaj vagy az olaj? Cikkünkben most ennek jártunk utána.
Boncza Léda
A szerző cikkei

A vaj vagy olaj vita talán sosem fog teljesen lezárulni. Mindig lesznek, akik a vaj gazdag ízére esküsznek, és olyanok is, akik az olívaolaj előnyeivel érvelnek. Bár egy kiegyensúlyozott étrendben mindkettőnek akadhat hely, a tudomány álláspontja szerint az egyik egyértelmű előnyben van, az egészségügyi szempontok felől vizsgálva a helyzetet.

Vaj vagy olaj a konyhapulton, egy vágódeszkán.
Vaj vagy olaj: melyik az egészségesebb? Most kiderül!
Fotó:   123RF
  • A vaj és az olívaolaj eltérő zsírsav-összetétellel rendelkezik.
  • Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai.
  • Egy kutatás segített eldönteni, melyik a kedvezőbb választás.

Vaj vagy olaj? Most végre kiderült, melyik az egészségesebb

A zsiradékok nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, hiszen energiát biztosítanak, és segítik bizonyos vitaminok felszívódását. Az azonban nagyon nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk őket.

Mit tud a vaj?

A vaj tejből vagy tejszínből készül, és körülbelül 80 százalékban tartalmaz zsírt. Gazdag A-, D-, E- és K-vitaminban, emellett számos más zsírsavat is tartalmaz.

A legtöbben elsősorban azért kedvelik jobban, mint az olajat, mert egy jóval krémesebb, gazdagabb, karakteresebb ízt ad a fogásoknak.

Hátránya ugyanakkor, hogy magas a telítettzsírsav-tartalma. Egy evőkanál vaj nagyjából 7 gramm telített zsírt tartalmaz, ami túlzott fogyasztás esetén növelheti az LDL-, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét.

Mit tud az olívaolaj?

Az olívaolaj olívabogyóból készül, és főként egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Ezek közül a legismertebb az olajsav, amelyet a szakemberek szívbarát zsiradékként tartanak számon.

Az extra szűz olívaolaj antioxidánsokban és polifenolokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek, de hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségének támogatásához is.

Azonban az olívaolajnak is van hátránya: magas a kalóriatartalma, extra szűz változata pedig nem ideális a kifejezetten magas hőmérsékleten történő sütéshez.

Melyik a jobb, a vaj vagy az olaj? Ezt mondják a kutatások

Vaj vagy olaj a serpenyőben.
Mi teszi a legfőbb különbséget a vaj és az olaj egészségre gyakorolt hatásai között?
Fotó: shutterstock

A két zsiradék összehasonlításakor a legnagyobb egészségügyi különbséget a zsírsavösszetétel jelenti. Míg a vajban több a telített zsír, addig az olívaolajban a kedvezőbb hatású telítetlen zsírsavak dominálnak.

Mindezt egy több mint 200 ezer embert vizsgáló, három évtizeden át tartó kutatás is alátámasztotta, amelynek eredményei szerint a legtöbb vajat fogyasztók körében 15 százalékkal magasabb volt a halálozási kockázat, míg a legtöbb növényi olajat fogyasztóknál 16 százalékkal alacsonyabb.

A kutatásokból az is kiderült, hogy napi 10 gramm vaj növényi olajra cserélése akár 17 százalékkal is csökkentheti a korai halálozás kockázatát.

Hallgasd meg részletesen a következő videóra kattintva az olívaolaj egészségre gyakorolt hatásait:

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