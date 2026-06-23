Most végre kiderül, vaj vagy olaj kerüljön-e inkább a serpenyőbe: sokan rosszul választottak eddig

A vaj vagy olaj vita talán sosem fog teljesen lezárulni. Mindig lesznek, akik a vaj gazdag ízére esküsznek, és olyanok is, akik az olívaolaj előnyeivel érvelnek. Bár egy kiegyensúlyozott étrendben mindkettőnek akadhat hely, a tudomány álláspontja szerint az egyik egyértelmű előnyben van, az egészségügyi szempontok felől vizsgálva a helyzetet.
A zsiradékok nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, hiszen energiát biztosítanak, és segítik bizonyos vitaminok felszívódását. Az azonban nagyon nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk őket.
A vaj tejből vagy tejszínből készül, és körülbelül 80 százalékban tartalmaz zsírt. Gazdag A-, D-, E- és K-vitaminban, emellett számos más zsírsavat is tartalmaz.
A legtöbben elsősorban azért kedvelik jobban, mint az olajat, mert egy jóval krémesebb, gazdagabb, karakteresebb ízt ad a fogásoknak.
Hátránya ugyanakkor, hogy magas a telítettzsírsav-tartalma. Egy evőkanál vaj nagyjából 7 gramm telített zsírt tartalmaz, ami túlzott fogyasztás esetén növelheti az LDL-, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét.
Az olívaolaj olívabogyóból készül, és főként egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Ezek közül a legismertebb az olajsav, amelyet a szakemberek szívbarát zsiradékként tartanak számon.
Az extra szűz olívaolaj antioxidánsokban és polifenolokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek, de hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségének támogatásához is.
Azonban az olívaolajnak is van hátránya: magas a kalóriatartalma, extra szűz változata pedig nem ideális a kifejezetten magas hőmérsékleten történő sütéshez.
A két zsiradék összehasonlításakor a legnagyobb egészségügyi különbséget a zsírsavösszetétel jelenti. Míg a vajban több a telített zsír, addig az olívaolajban a kedvezőbb hatású telítetlen zsírsavak dominálnak.
Mindezt egy több mint 200 ezer embert vizsgáló, három évtizeden át tartó kutatás is alátámasztotta, amelynek eredményei szerint a legtöbb vajat fogyasztók körében 15 százalékkal magasabb volt a halálozási kockázat, míg a legtöbb növényi olajat fogyasztóknál 16 százalékkal alacsonyabb.
A kutatásokból az is kiderült, hogy napi 10 gramm vaj növényi olajra cserélése akár 17 százalékkal is csökkentheti a korai halálozás kockázatát.
Hallgasd meg részletesen a következő videóra kattintva az olívaolaj egészségre gyakorolt hatásait:
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