5 meglepő tünet jelzi, hogy a szervezetednek zsírra van szüksége

A zsírok hatalmas szerepet játszanak szervezetünk megfelelő működésében, sokan azonban kártékonynak vélik azokat, mondván, hogy alattomosan pakolják ránk a felesleget. Ugyanakkor ha nem lépjük túl a napi ajánlott mennyiséget, akkor nem okoznak súlygyarapodást. Azt sem árt szem előtt tartani, hogy léteznek egészséges és egészségtelen zsírok; míg előbbi csoportba a telítetlen, utóbbiba a transzzsírok tartoznak, amelyek szívproblémák kialakulásához is vezethetnek.

A lazac, az avokádó és az olajos magvak jótékony zsírokat tartalmaznak.

Fotó: Shutterstock

Fontos, hogy meg tudd egymástól különböztetni az egészséges és az egészségtelen zsírokat.

A zsírhiánynak vannak olyan meglepő tünetei, amelyek a szervezeted makrotápanyag-hiányát mutathatják.

Az ízületi gyulladás, a száraz bőr, a D-vitamin hiány, az állandó éhségérzet és a mentális fáradtság is utalhat zsírhiányra.

Ezek a zsírhiány tünetei

Az alábbi 5 tünet kapcsán talán fel sem merülne benned, hogy több zsírra van szükséged, pedig kutatások szerint ezek mind a szervezet makrotápanyag-hiányát jelezhetik.

Ízületi gyulladás

Amennyiben gyakran fájnak az ízületeid, lehetséges, hogy több egészséges zsírra lenne szükséged. Míg a transzzsírok fokozzák a szervezetben lévő gyulladásokat, az egészséges zsírok – köztük az omega-3 zsírsavak – hozzájárulhatnak azok csökkentéséhez.

Száraz, hámló bőr

Folyamatosan krémezned kell magad, hogy elmúljon a bőrszárazság? Előfordulhat, hogy nem a méregdrága kozmetikumok után kellene először nyúlnod, hanem az étrendeden változtatnod. Az egészséges zsírokban gazdag ételek pozitívan hatnak a bőr egészségére.

D-vitamin hiány

Szervezetünknek hatalmas szüksége van D-vitaminra, amit a borongós hónapokban nem árt kapszula formájában pótolni. Ez a mikrotápanyag a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik, vagyis a szervezet csak zsírok jelenlétében tudja hasznosítani. Ha magas a vérnyomásod, ingadozik a hangulatod vagy csökken a kondíciód, erősen gyanakodhatsz D-vitamin hiányra, azzal együtt pedig a jótékony zsírok alacsony bevitelére. Ezenkívül a hormonháztartást érintő egészségügyi problémák is visszavezethetők a nem megfelelő zsírbevitelre, ugyanis a jótékony zsírok támogatják a szervezet hormonális egyensúlyát.