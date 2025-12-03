Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egészséges zsírokban gazdag élelmiszerek

5 meglepő tünet jelzi, hogy a szervezetednek zsírra van szüksége

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 11:15
egészséges táplálkozászsírbevitel
Manapság rengeteg a fogyni vágyó, akik a céljaik elérése érdekében képesek bizonyos ételcsoportokról teljesen lemondani. Sokan például a zsírokat tartják a legnagyobb ellenségnek, pedig azok az egészség megőrzése szempontjából kulcsfontosságúak. Cikkünkben összeszedtük a zsírhiányra utaló legmeglepőbb tüneteket.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A zsírok hatalmas szerepet játszanak szervezetünk megfelelő működésében, sokan azonban kártékonynak vélik azokat, mondván, hogy alattomosan pakolják ránk a felesleget. Ugyanakkor ha nem lépjük túl a napi ajánlott mennyiséget, akkor nem okoznak súlygyarapodást. Azt sem árt szem előtt tartani, hogy léteznek egészséges és egészségtelen zsírok; míg előbbi csoportba a telítetlen, utóbbiba a transzzsírok tartoznak, amelyek szívproblémák kialakulásához is vezethetnek.

Egészséges zsírokat tartalmazó ételek
A lazac, az avokádó és az olajos magvak jótékony zsírokat tartalmaznak.
Fotó: Shutterstock
  • Fontos, hogy meg tudd egymástól különböztetni az egészséges és az egészségtelen zsírokat.
  • A zsírhiánynak vannak olyan meglepő tünetei, amelyek a szervezeted makrotápanyag-hiányát mutathatják.
  • Az ízületi gyulladás, a száraz bőr, a D-vitamin hiány, az állandó éhségérzet és a mentális fáradtság is utalhat zsírhiányra.

Ezek a zsírhiány tünetei

Az alábbi 5 tünet kapcsán talán fel sem merülne benned, hogy több zsírra van szükséged, pedig kutatások szerint ezek mind a szervezet makrotápanyag-hiányát jelezhetik.

  • Ízületi gyulladás

Amennyiben gyakran fájnak az ízületeid, lehetséges, hogy több egészséges zsírra lenne szükséged. Míg a transzzsírok fokozzák a szervezetben lévő gyulladásokat, az egészséges zsírok köztük az omega-3 zsírsavak hozzájárulhatnak azok csökkentéséhez.

  • Száraz, hámló bőr

Folyamatosan krémezned kell magad, hogy elmúljon a bőrszárazság? Előfordulhat, hogy nem a méregdrága kozmetikumok után kellene először nyúlnod, hanem az étrendeden változtatnod. Az egészséges zsírokban gazdag ételek pozitívan hatnak a bőr egészségére.

  • D-vitamin hiány

Szervezetünknek hatalmas szüksége van D-vitaminra, amit a borongós hónapokban nem árt kapszula formájában pótolni. Ez a mikrotápanyag a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik, vagyis a szervezet csak zsírok jelenlétében tudja hasznosítani. Ha magas a vérnyomásod, ingadozik a hangulatod vagy csökken a kondíciód, erősen gyanakodhatsz D-vitamin hiányra, azzal együtt pedig a jótékony zsírok alacsony bevitelére. Ezenkívül a hormonháztartást érintő egészségügyi problémák is visszavezethetők a nem megfelelő zsírbevitelre, ugyanis a jótékony zsírok támogatják a szervezet hormonális egyensúlyát.

Mentális fáradtsággal küzdő nő
Az alacsony zsírbevitel mentális fáradtsághoz vezethet.
Fotó: Shutterstock
  • Folyamatos éhségérzet

Egy újabb meglepő tünet, ha állandóan gyötör az éhség. Habár a zsírt sokan a hízással hozzák összefüggésbe, a jótékony zsírok rendszeres fogyasztása hosszú távon támogatja a fogyási célokat jóllakottság érzés fenntartásával.

  • Gyakori mentális fáradtság

Egy korábbi kutatás megállapította, hogy ha az agyat gyulladás éri, az számtalan problémához vezethet, köztük mentális fáradtsághoz és depresszió kialakulásához. Az omega-3 zsírsavak ugyanakkor csökkenthetik a gyulladást, ezáltal jótékonyan hatnak az agy működésére, és így a mentális állapotra is.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a zsírok szervezetünkben betöltött szerepéről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu