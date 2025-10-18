Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Igazi vaj vagy utánzat? Így válasszunk!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 17:45
A vaj ára a közelmúltban csökkenni kezdett, mivel a piacon jelentős túlkínálat alakult ki a megnövekedett készletek miatt. Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértőt arról kérdeztük, mire figyeljünk, hogy jó minőségű, igazi vajat válasszunk.

Ha bemegyünk a boltba számos vaj közül választhatunk. De honnan tudjuk melyik az igazán jó, az úgynevezett igazi vaj? A hatalmas kínálat könnyen összezavarja az embert, így most tiszta vizet öntünk a pohárba, Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértő segítségével.

igazi vajat kenyérre kenő nő
Ha jó minőségű, igazi vajat szeretnél vásárolni, ezekre a tippekre figyelj!
Fotó: New Africa

Ettől jó az igazi vaj

Mutatjuk a 10 aranyszabályt, amikre figyelve biztosan jó minőségű vajat vásárolhatsz.

1. Csak tejből lesz minőségi

Valódi vajnak kizárólag azt nevezhetjük, ami teljes egészében tejzsírból készül, adalékok és növényi olajok nélkül. Mindig ellenőrizzük a címkén az összetevőket!

2. Elpusztítja a baktériumokat

Az igazi vaj legalább 80% zsírt tartalmaz, de a 82–85%-os változat még gazdagabb ízt ad, és sütésnél is jobb eredményt biztosít.

3. Ellenőrizzük a származást

Az sem mindegy, hogy honnan származik az alapanyag. Nézzük meg a csomagolást: ha európai eredetmegjelölést – PDO/PGI – látunk, az garanciát nyújt a minőségre.

4. Gondoljuk át jól a célt

Fontos átgondolnunk, mire szeretnénk használni: a lágyabb változat jól kenhető reggelikhez, a magasabb zsírtartalmú pedig sütéshez, leveles tésztákhoz vagy krémekhez a legjobb, de mindig ellenőrizzük az összetevőket.

5. Sóval vagy só nélkül?

Ha főzéshez vagy sütéshez használjuk, a sózatlan vaj az ideális választás, kenyérhez vagy szendvicshez azonban jól jöhet a sózott változat – szerencsére mindkét típusból találhatunk magas minőségűt.

vaj
A jó vaj megmutatkozik az összetevőkből.
Fotó: senadesign

6. Hasonló, de mégsem ugyanolyan

A vajkrém az igazi vajtól eltérően alacsonyabb zsírtartalmú (39–60%), gyakran vízzel, tejsavóval és adalékokkal „felhígítják”, emiatt kevesebb benne az értékes tápanyag, például a vajsav és az omega-3.

7. Nagyon könnyű, ám becsapós

A light vaj csak 50% körüli zsírtartalommal rendelkezik, ezért sokan egészségesebbnek gondolják. Kevesebb benne azonban a természetes tejzsír, így az értékes tápanyag is, és az adalékanyagok miatt az íze is eltér az igazi vajétól.

8. Megéri az árát

A valódi vaj sokszor drágább, mint a vajkrémek, de kiadósabb is, hiszen kisebb mennyiség is elegendő belőle. A magasabb árért cserébe több természetes tejzsírt, gazdagabb ízélményt és értékesebb tápanyagokat kapunk.

9. Közvetlenül a termelőtől

A friss fűvel táplált tehenek tejéből készült vajban több az értékes vajsav és omega-3, amelyek segítik az emésztést és a szív egészségét. Piacon, közvetlenül a termelőtől vásárolva adalékmentes, friss vajhoz juthatunk.

10. Speciális védőcsomagolásban 

A vaj fény- és oxigénérzékeny, ezért mindig jól zárt, fóliázott vagy dobozos kiszerelést válasszunk. Így tovább friss marad, és nem veszi át a hűtő szagát sem.

Ha tehát betartod Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértő tanácsait, elkerülheted a csalódást és biztosan jó minőségű vajat fogsz vásárolni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
