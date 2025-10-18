Igazi vaj vagy utánzat? Így válasszunk!

Ha bemegyünk a boltba számos vaj közül választhatunk. De honnan tudjuk melyik az igazán jó, az úgynevezett igazi vaj? A hatalmas kínálat könnyen összezavarja az embert, így most tiszta vizet öntünk a pohárba, Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértő segítségével.

Ha jó minőségű, igazi vajat szeretnél vásárolni, ezekre a tippekre figyelj!

Fotó: New Africa

Ettől jó az igazi vaj

Mutatjuk a 10 aranyszabályt, amikre figyelve biztosan jó minőségű vajat vásárolhatsz.

1. Csak tejből lesz minőségi

Valódi vajnak kizárólag azt nevezhetjük, ami teljes egészében tejzsírból készül, adalékok és növényi olajok nélkül. Mindig ellenőrizzük a címkén az összetevőket!

2. Elpusztítja a baktériumokat

Az igazi vaj legalább 80% zsírt tartalmaz, de a 82–85%-os változat még gazdagabb ízt ad, és sütésnél is jobb eredményt biztosít.

3. Ellenőrizzük a származást

Az sem mindegy, hogy honnan származik az alapanyag. Nézzük meg a csomagolást: ha európai eredetmegjelölést – PDO/PGI – látunk, az garanciát nyújt a minőségre.

4. Gondoljuk át jól a célt

Fontos átgondolnunk, mire szeretnénk használni: a lágyabb változat jól kenhető reggelikhez, a magasabb zsírtartalmú pedig sütéshez, leveles tésztákhoz vagy krémekhez a legjobb, de mindig ellenőrizzük az összetevőket.

5. Sóval vagy só nélkül?

Ha főzéshez vagy sütéshez használjuk, a sózatlan vaj az ideális választás, kenyérhez vagy szendvicshez azonban jól jöhet a sózott változat – szerencsére mindkét típusból találhatunk magas minőségűt.

A jó vaj megmutatkozik az összetevőkből.

Fotó: senadesign

6. Hasonló, de mégsem ugyanolyan

A vajkrém az igazi vajtól eltérően alacsonyabb zsírtartalmú (39–60%), gyakran vízzel, tejsavóval és adalékokkal „felhígítják”, emiatt kevesebb benne az értékes tápanyag, például a vajsav és az omega-3.

7. Nagyon könnyű, ám becsapós

A light vaj csak 50% körüli zsírtartalommal rendelkezik, ezért sokan egészségesebbnek gondolják. Kevesebb benne azonban a természetes tejzsír, így az értékes tápanyag is, és az adalékanyagok miatt az íze is eltér az igazi vajétól.

8. Megéri az árát

A valódi vaj sokszor drágább, mint a vajkrémek, de kiadósabb is, hiszen kisebb mennyiség is elegendő belőle. A magasabb árért cserébe több természetes tejzsírt, gazdagabb ízélményt és értékesebb tápanyagokat kapunk.