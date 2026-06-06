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Tudatosan választják ki az áldozatukat? Eláruljuk, miért téged csípnek szét mindig a vérszívók

Tudatosan választják ki az áldozatukat? Eláruljuk, miért téged csípnek szét mindig a vérszívók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szúnyogcsípés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 15:45
rovarvérszívókegészség
A szúnyogok kifinomult eszközökkel választják ki a tökéletes áldozatot. Íme a legfőbb okok, amiért te állandóan tele vagy a szúnyogcsípéssel, míg mások megússzák.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A szúnyogok elsősorban a kilélegzett szén-dioxid és a test hőmérséklete alapján találják meg a számukra ideális célpontot.
  • A bőröd egyedi illata döntheti el, hogy téged ér-e a legtöbb szúnyogcsípés a társaságban.
  • Még az elfogyasztott sör és a ruhád színe is befolyásolja, hogy mennyire válsz vonzóvá a vérszívók számára.

A nyári esték elengedhetetlen kellékei – a kellemes szellő és a kerti beszélgetések mellett – sajnos a szúnyogok is. Biztosan te is észrevetted már, hogy míg rajtad másnapra tucatnyi viszkető szúnyogcsípés éktelenkedik, addig a melletted ülő párodat vagy barátodat békén hagyják a vérszívók. De vajon miért van ez? Ennek jártunk utána.

szúnyogcsípés a bőrön
Kellemetlen szúnyogcsípés – a tudomány szerint nem a véletlen műve, hogy kit támadnak meg a rovarok.
Fotó: 123RF

Miért vagy tele szúnyogcsípéssel?

A válasz több tényezőtől függ: a bőröd egyedi illatától, hőmérsékletétől és a ruházatod színe is meghatározó.

1. A kilélegzett szén-dioxid

A szúnyogok már akár 50 méteres távolságból is képesek érzékelni az élőlények által kilélegzett szén-dioxidot. Minél több szén-dioxidot termel valaki, annál vonzóbb célponttá válik, így a szúnyogcsípés esélye is megugrik. Kik vannak veszélyben? A nagyobb testtömegű felnőttek, a megterhelő fizikai munkát végzők, a sportolók, valamint a várandós nők, akik a kutatások szerint lényegesen több szén-dioxidot lélegeznek ki az átlagnál.

2. A test hőmérséklete és az izzadság

A szúnyogok imádják a meleget és a nedvességet. Amikor közelebb érnek a kiszemelt áldozathoz, a hőérzékelőik segítségével pontosan bemérik a legmelegebb bőrfelületeket, ahol a legkönnyebb a vérszívás. A vonzerő az izzadságban található kémiai vegyületek, mint például a tejsav, a húgysav és az ammónia összetételétől függ. Ha valaki hajlamosabb az izzadásra, vagy éppen aktívan mozog a szabadban, garantáltan számolnia kell a szúnyogcsípéssel.

3. A bőrünk egyedi mikrobiomja

Mindannyiunk bőrén milliárdnyi mikroszkopikus élőlény, baktérium él, amelyek meghatározzák a testünk egyedi illatprofilját. Ez a mikrobiom teljesen egyedi, akárcsak az ujjlenyomat. Bizonyos baktériumok jelenléte olyan illatanyagokat produkál, amelyeket a szúnyogok ellenállhatatlannak találnak. Ezzel szemben mások bőre olyan vegyületeket termel, amelyek természetes riasztóként működnek – ők azok a szerencsések, akiknél a szúnyogcsípés szinte ismeretlen fogalom.

4. A sörfaktor

Bármilyen meglepő, a legújabb kutatások szerint egy doboz vagy korsó sör elfogyasztása is jelentősen növeli a szúnyogcsípés kockázatát. Bár a pontos okot még vizsgálják, a szakértők úgy vélik, hogy az alkohol hatására megemelkedik a bőr hőmérséklete, és megváltozik az izzadság kémiai összetétele is, ami azonnal jelzést küld a vérszívóknak.

5. A ruházat színe

A szúnyogok nemcsak a szaglásukra és a hőérzékelésükre hagyatkoznak, hanem a látásukra is. Különösen a sötét, kontrasztos színeket részesítik előnyben. A fekete, a sötétkék és a piros ruhadarabok sokkal könnyebben észrevehetővé teszik az embert a rovarok számára, míg a világos (fehér, khaki, pasztell) színekben nagyobb eséllyel kerülhető el a kellemetlen szúnyogcsípés.

Hogyan védekezz a szúnyogcsípések ellen?

Ha te vagy a társaság „szúnyogmágnese”, érdemes világos, laza, a testet jól elfedő ruházatot viselni, kerülni a nehéz, édes parfümöket, és megbízható szúnyogriasztószereket alkalmazni. Ha pedig már megtörtént a baj, a szúnyogcsípés helyét hűsítő géllel vagy antihisztamin-tartalmú krémmel érdemes kezelni a viszketés enyhítésére.

Nézd meg videón, miért viszket a szúnyogcsípés?

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