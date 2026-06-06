Tudatosan választják ki az áldozatukat? Eláruljuk, miért téged csípnek szét mindig a vérszívók

A szúnyogok elsősorban a kilélegzett szén-dioxid és a test hőmérséklete alapján találják meg a számukra ideális célpontot.

A bőröd egyedi illata döntheti el, hogy téged ér-e a legtöbb szúnyogcsípés a társaságban.

Még az elfogyasztott sör és a ruhád színe is befolyásolja, hogy mennyire válsz vonzóvá a vérszívók számára.

A nyári esték elengedhetetlen kellékei – a kellemes szellő és a kerti beszélgetések mellett – sajnos a szúnyogok is. Biztosan te is észrevetted már, hogy míg rajtad másnapra tucatnyi viszkető szúnyogcsípés éktelenkedik, addig a melletted ülő párodat vagy barátodat békén hagyják a vérszívók. De vajon miért van ez? Ennek jártunk utána.

Kellemetlen szúnyogcsípés – a tudomány szerint nem a véletlen műve, hogy kit támadnak meg a rovarok.

Fotó: 123RF

Miért vagy tele szúnyogcsípéssel?

A válasz több tényezőtől függ: a bőröd egyedi illatától, hőmérsékletétől és a ruházatod színe is meghatározó.

1. A kilélegzett szén-dioxid

A szúnyogok már akár 50 méteres távolságból is képesek érzékelni az élőlények által kilélegzett szén-dioxidot. Minél több szén-dioxidot termel valaki, annál vonzóbb célponttá válik, így a szúnyogcsípés esélye is megugrik. Kik vannak veszélyben? A nagyobb testtömegű felnőttek, a megterhelő fizikai munkát végzők, a sportolók, valamint a várandós nők, akik a kutatások szerint lényegesen több szén-dioxidot lélegeznek ki az átlagnál.

2. A test hőmérséklete és az izzadság

A szúnyogok imádják a meleget és a nedvességet. Amikor közelebb érnek a kiszemelt áldozathoz, a hőérzékelőik segítségével pontosan bemérik a legmelegebb bőrfelületeket, ahol a legkönnyebb a vérszívás. A vonzerő az izzadságban található kémiai vegyületek, mint például a tejsav, a húgysav és az ammónia összetételétől függ. Ha valaki hajlamosabb az izzadásra, vagy éppen aktívan mozog a szabadban, garantáltan számolnia kell a szúnyogcsípéssel.

3. A bőrünk egyedi mikrobiomja

Mindannyiunk bőrén milliárdnyi mikroszkopikus élőlény, baktérium él, amelyek meghatározzák a testünk egyedi illatprofilját. Ez a mikrobiom teljesen egyedi, akárcsak az ujjlenyomat. Bizonyos baktériumok jelenléte olyan illatanyagokat produkál, amelyeket a szúnyogok ellenállhatatlannak találnak. Ezzel szemben mások bőre olyan vegyületeket termel, amelyek természetes riasztóként működnek – ők azok a szerencsések, akiknél a szúnyogcsípés szinte ismeretlen fogalom.