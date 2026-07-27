Pap Dorci és Esztergályos Patrik: „Rossz viszonyban váltunk el”

Nem a legszebben váltak el egymástól a fiatalok. Pap Dorci és Esztergályos Patrik szakításuk után négy évvel az Exek csatájában, az RTL+ Premiumon találkoztak újra egymással, ahová mindketten vegyes érzelmekkel érkeztek.

Pap Dorci és Esztergályos Patrik négy évvel a szakításuk után szerepeltek az Exek csatájában

Fotó: hot! magazin/Archív

Pap Dorci és Esztergályos Patrik a párkapcsolatukról beszélt

„Az igazság az, hogy elég rossz viszonyban váltunk el, és ezt a rossz érzést tovább is vittük magunkkal” – árulta el Dorci a szakításukról a hot! magazinnak. „A műsornak köszönhetően egy egészen másfajta viszony alakult ki köztünk, ami nekem egy óriási megkönnyebbülés volt, mivel azt vettem észre, hogy a sérelmek és a bántások évekig teherként ültek a vállamon. Időközben eltelt négy év, és ez idő alatt sokat változtunk. Nem csupán érettebbek lettünk, de máshogy látjuk most a történteket.”

„Az ember saját magát is mérgezi”

Patrik még őszintébben mesél az elmúlt évekről, arról, hogy mit szólt a felkéréshez az Exek csatájába, és milyen hatással volt az életére az, hogy a műsor kedvéért újra párba állt egykori kedvesével.

„Amikor megkérdezte valaki, hogy mi az, amit érzek, milyen gondolatok kavarognak bennem, nem tudtam volna szélsőségekben fogalmazni” – mondta Patrik. „Szeretet már rég nem volt bennem, de gyűlöletről sem beszélhettem volna. Félelmet viszont éreztem, hiszen az első pillanatban kellemetlen volt négy év után bejönni egy műsorba. Az elmúlt időszak a tanulásról szólt: a műsor és az élet bebizonyította, hogy felesleges így elválni bárkitől, mert az ember saját magát is mérgezi mindazzal, amin keresztülmegy.”

„Két teljesen más ember találkozott egymással”

Patrik úgy tért vissza a műsorba, hogy közben megnősült, sőt hamarosan édesapa lesz. A kedvesével, Nórival októberre várják a kicsi érkezését. Mivel a kapcsolatuk az abszolút bizalomra épül, egy percig sem volt kérdés a számukra, hogy Patrik elfogadja-e a felkérést.

„Abszolút megbízunk egymásban a kedvesemmel, ezért szóba sem került, hogy ne menjek el a műsorba”

– folytatta Patrik.

„A feleségemmel együtt nézzük az epizódokat, és egyik nap nevetve megjegyezte, hogy majd most kiderülnek a titkok. Jó lesz visszanézni mindegyik részt, mert csak az derül ki belőle, hogy rendeződött Dorkával az emberi viszonyom. Nem mondom, hogy mindennek nincs köze a korunkhoz, hiszen négy évvel ezelőtt Dorci még csak huszonegy éves volt, én pedig huszonöt. Azt vettem észre, hogy most két teljesen más ember találkozott egymással. Felnőttünk, és nemcsak az eltelt időt látjuk máshogyan, hanem saját magunkat is. Különös a sors, mert a feleségem régóta szerette volna megismerni Dorkát, és a forgatásokat kö­ve­tően erre is sor került.”