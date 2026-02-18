Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a trópusi vírusok Európában

A trópusi vírusoknak adhat tered a globális felmelegedés, amelyeket a legkönnyebben szúnyogcsípés által kapjuk el. A globális felmelegedés évről évre rosszabb, és jelenleg a vírusok akár 29 országban is jelen lehetnek.
„Sokkoló” adatok szerint a klímaválság és az invazív szúnyogok miatt a Chikungunya-láz 29 országban terjedhet. A klímaválság miatt emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy Spanyolországban, Görögországban és más dél-európai országokban az év több mint hat hónapjában, míg Délkelet-Angliában csak két hónapon át lehetséges a fertőzés. A tudósok szerint a globális felmelegedés folytatása miatt csak idő kérdése, hogy a betegség tovább terjedjen észak felé. A betegségeket szúnyogok terjesztik, köztük az évekkel ezelőtt elterjedt tigrisszúnyog. A tanulmány megállapította, hogy a fertőzés kialakulásának minimális hőmérséklete 2,5 °C-kal alacsonyabb, mint a korábbi, kevésbé megbízható becslések, ami „meglehetősen sokkoló” különbséget jelent, állítják a kutatók.
A chikungunya vírust először 1952-ben Tanzániában mutatták ki, és trópusi régiókra korlátozódott, ahol évente több millió fertőzés fordul elő. A betegség súlyos és hosszan tartó ízületi fájdalmat okoz, amely rendkívül legyengítő és kisgyermekek és idősebb felnőttek esetében halálos is lehet. Az elmúlt években több mint 10 európai országban jelentettek néhány esetet, de 2025-ben több száz esetet érintő nagyszabású járványok sújtották Franciaországot és Olaszországot. Sandeep Tegar, a Brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) munkatársa és a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy Európában a felmelegedés üteme körülbelül a kétszerese a globális felmelegedés ütemének. Az ázsiai tigris szúnyog (Aedes albopictus), amely nappal csíp, a hőmérséklet emelkedésével észak felé halad Európában. S bár léteznek a vírus ellen vakcinák, áruk azonban borsos, így a legegyszerűbb védekezés, ha elkerüljük a rovarcsípést.
Dr. Diana Rojas Alvarez, a Világ Egészségügyi Szervezet rovar- és kullancscsípéssel terjedő vírusokkal foglalkozó csoportjának vezetője elmondta, hogy a chikungunya pusztító hatással járhat, mivel az emberek akár 40%-a öt év után is ízületi gyulladást vagy nagyon súlyos fájdalmakat tapasztal.
A tanulmány megállapította, hogy a fertőzés terjedésének határértéke 13–14 °C, ami azt jelenti, hogy Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Görögországban az év több mint hat hónapjában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Svájcban és egy tucatnyi más európai országban pedig az év három-öt hónapjában előfordulhatnak fertőzések. A minimális hőmérsékletet korábban 16–18 °C-ra becsülték, ami azt jelenti, hogy a chikungunya-járványok kockázata több területen és hosszabb ideig fennáll, mint korábban gondolták.
A tudósok szerint azonban a tigris szúnyogok már egész évben aktívak Dél-Európában, ami azt jelenti, hogy a kontinens felmelegedésével a chikungunya-járványok valószínűleg fokozódni fognak. A UKCEH csapata vizsgálja ezt a kérdést.
Az intuíciónk szerint sokkal nagyobb járványok várhatók, mert nincs ez a természetes tűzgát
– mondta White a The Guardian-nek.
