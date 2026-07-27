LG InstaView: percenként eladnak egyet

Az LG InstaView hűtőszekrénye, amely az ajtó kinyitása nélkül enged betekintést a készülék belsejébe, piacra dobásának tizedik évfordulóján mérföldkőhöz érkezett: 2016-os bevezetése óta az összesített globális értékesítése meghaladta az 5,3 millió darabot. Ez átlagosan közel percenként egy eladott készüléknek felel meg, írja az Origo.

LG InstaView

Fotó: LG

LG InstaView: „Koppints kétszer, és pillants be”

Az InstaView átformálta a hűtőszekrények használatát: a funkció segítségével a felhasználók

anélkül is ellenőrizhetik a készülék tartalmát, hogy kinyitnák az ajtót, így csökkenthető a gyakori ajtónyitással járó, felesleges hideglevegő-veszteség.

Az elmúlt évtizedben az innovációt a nemzetközi média is elismerte, és számos rangos globális formatervezési és innovációs díjjal tüntették ki, köztük a Red Dot Design Award, az iF Design Award, az IDEA és a CES Innovation Award elismerésekkel.

LG InstaView

Fotó: LG

Az LG globális vásárlói véleményekről készített elemzése szerint az InstaView hűtőszekrény és az azonos nevű funkció megítélése az idők során átalakult: a kezdeti, funkcionális előnyökre helyezett hangsúlyt egyre inkább felváltotta a használatból fakadó általános elégedettség. Míg a korai visszajelzések elsősorban arra összpontosítottak a vállalat sajtóközleménye szerint, hogy két koppintással be lehet tekinteni a hűtőszekrénybe, és ez csökkentheti a hideglevegő-veszteséget, az újabb értékelések egyre gyakrabban emelik ki az InstaView kifinomult formatervezését és azt az élményt, amelyet a mindennapi konyhai használathoz ad.

„Az LG InstaView hűtőszekrény immár egy évtizede bizonyítja vezető szerepünket a háztartási készülékek piacán, valamint azt, hogy mélyen értjük vásárlóink életmódját” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke vállalat sajtóközleménye szerint. „Ez a mérföldkő azt mutatja, hogy nemcsak egy innovatív funkciót alkottunk meg, hanem kényelmesebb és élvezetesebb konyhai élményt is teremtettünk. Fejlett AI-, hűtési és élelmiszer-frissentartási technológiáinkra építve továbbra is ügyfélközpontú innovációkkal fogjuk alakítani a konyhai élmény fejlődését.”