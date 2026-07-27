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LG InstaView: percenként eladnak egyet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors LG
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 27. 13:04
hűtőszekrényinnováció
10 éve került piacra, több mint 5,3 millió fogyott eddig.
Bors
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Az LG InstaView hűtőszekrénye, amely az ajtó kinyitása nélkül enged betekintést a készülék belsejébe, piacra dobásának tizedik évfordulóján mérföldkőhöz érkezett: 2016-os bevezetése óta az összesített globális értékesítése meghaladta az 5,3 millió darabot. Ez átlagosan közel percenként egy eladott készüléknek felel meg, írja az Origo.

LG InstaView
LG InstaView
Fotó: LG

LG InstaView: „Koppints kétszer, és pillants be”

Az InstaView átformálta a hűtőszekrények használatát: a funkció segítségével a felhasználók 

anélkül is ellenőrizhetik a készülék tartalmát, hogy kinyitnák az ajtót, így csökkenthető a gyakori ajtónyitással járó, felesleges hideglevegő-veszteség.

 Az elmúlt évtizedben az innovációt a nemzetközi média is elismerte, és számos rangos globális formatervezési és innovációs díjjal tüntették ki, köztük a Red Dot Design Award, az iF Design Award, az IDEA és a CES Innovation Award elismerésekkel.

LG InstaView
Fotó: LG

Az LG globális vásárlói véleményekről készített elemzése szerint az InstaView hűtőszekrény és az azonos nevű funkció megítélése az idők során átalakult: a kezdeti, funkcionális előnyökre helyezett hangsúlyt egyre inkább felváltotta a használatból fakadó általános elégedettség. Míg a korai visszajelzések elsősorban arra összpontosítottak a vállalat sajtóközleménye szerint, hogy két koppintással be lehet tekinteni a hűtőszekrénybe, és ez csökkentheti a hideglevegő-veszteséget, az újabb értékelések egyre gyakrabban emelik ki az InstaView kifinomult formatervezését és azt az élményt, amelyet a mindennapi konyhai használathoz ad.

„Az LG InstaView hűtőszekrény immár egy évtizede bizonyítja vezető szerepünket a háztartási készülékek piacán, valamint azt, hogy mélyen értjük vásárlóink életmódját” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke vállalat sajtóközleménye szerint. „Ez a mérföldkő azt mutatja, hogy nemcsak egy innovatív funkciót alkottunk meg, hanem kényelmesebb és élvezetesebb konyhai élményt is teremtettünk. Fejlett AI-, hűtési és élelmiszer-frissentartási technológiáinkra építve továbbra is ügyfélközpontú innovációkkal fogjuk alakítani a konyhai élmény fejlődését.”

LG InstaView
Fotó: LG

Az LG InstaView hűtőszekrények iránt világszerte erős a kereslet:

  • A legnagyobb piac Észak-Amerika, amely az eddigi összesített értékesítés mintegy 30 százalékát adja. 
  • Európában szintén kedvezően fogadták az InstaView hűtőszekrényt azon vásárlók, akik kiemelten fontosnak tartják az energiahatékonyságot, a fenntarthatóságot és az élelmiszerek frissességének hatékony megőrzését. 
  • Ázsiában és Latin-Amerikában ugyancsak folyamatosan nő az értékesítés, amit a prémium háztartási készülékek iránti bővülő kereslet hajt.

 

 

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