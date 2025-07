Kibírhatatlanul viszket? Íme 5 házi praktika a szúnyogcsípés kezelésére

Ahogy megérkezik a nyár, úgy jönnek a szúnyogok is, és sajnos rettentően fel tudják bőszíteni az embert, hiszen a csípésük után napokig is szenvedhetünk a viszketéstől, akár fájdalomtól. Jobb megelőzni a szúnyogcsípést különböző riasztó szerekkel, de ha már megtörtént a baj, akkor mit csináljunk, hogy enyhítsük a hatásait? Most eláruljuk!

Illusztráció / Fotó: mrs / GettyImages

Íme 5 házi praktika a szúnyogcsípés kezelésére

Jég

A jég gyors enyhülést tud hozni, ezért érdemes ruhába vagy zsebkendőbe rakni pár apróra tört jégdarabot, majd ráhelyezni a szúnyogcsípésre.

Fontos, hogy nem szabad önmagában a jeget hosszú ideig a szúnyogcsípésen hagyni, mert károsíthatja a bőrt.

Aloe vera

Ha van otthon aloe vera, akkor érdemes belőle levágni egy kis darabot és a benne lévő gélt a szúnyogcsípésre kenni, ugyanis gyulladáscsökkentő hatása van – a kisebb sebeken is segít.

Bazsalikom

Kevesen tudják, de a bazsalikomban található eugenol nevű vegyület képes csillapítani a viszketést, éppen ezért segíthet, ha felforralunk két csésze vizet, majd hozzáadunk körülbelül 15 gramm szárított bazsalikomlevelet, és miután lehűlt a keverék, egy rongy segítségével benedvesítjük vele a szúnyogcsípés helyét.

Úgy is működhet, ha apróra vágott, friss bazsalikomot teszünk a szúnyogcsípésre.

Szódabikarbóna

Segíthet a szúnyogcsípésen a szódabikarbónából készített krém: adjunk vizet egy evőkanál szódabikarbónához, hogy kenhető paszta állaga legyen, majd kenjük a szúnyogcsípésre, és 10 perc múlva mossuk le.

Almaecet

Állítólag egyetlen csepp almaecet is enyhíti a szúnyogcsípést, de érdemes inkább beáztatni egy konyharuhát víz és almaecet keverékébe, majd azzal borogatni az érintett felületet.

Ha esetleg sok szúnyogcsípés van a testünkön, akkor azt is megtehetjük, hogy két csésze almaecetet teszünk a langyos fürdővízbe, és abba mártjuk magunkat.