A stresszmentes strandolás titka: 10 egyszerű tipp, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá

Végre beköszöntött a nyár, vele együtt közeleg a régóta tervezett nyaralás is. Azonban azért, hogy a vakáció minden percét kiélvezhesd, vesd be ezt a 10 egyszerű praktikát a vízparton, hogy elkerüld a totális katasztrófát, és a strandolás valóban stresszmentes strandolás legyen.

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Mindenkire ráfér a stresszmentes strandolás. Akár a tengerpartra utazol, akár a Balatonhoz ruccansz le, vannak bizonyos dolgok, amiket megtehetsz annak érdekében, hogy a legtöbb kellemetlenséget megelőzd. Alkalmazd a következő praktikákat a strandon, hogy ne váljon rémálommá a pihenés az ellopott holmik vagy a tönkrement telefonod miatt. A stresszmentes strandolás létezik: olvasd el egyszerű tippjeinket! Fotó: tonkid / Shutterstock Stresszmentes strandolás: ne indulj el a partra, amíg ezt a 10 tippet el nem olvastad! Vigyél magaddal hintőport a homok ellen

Már a hócipőd is tele van azzal, hogy minden strandolás végén tiszta homok vagy? Tegyél a táskádba egy kis adag hintőport, amit dörzsölj magadra a nap végén, hogy a homokszemek leperegjenek rólad. Így, ha egyből kocsiba pattannál, az autó is tiszta marad.

Már a hócipőd is tele van azzal, hogy minden strandolás végén tiszta homok vagy? Tegyél a táskádba egy kis adag hintőport, amit dörzsölj magadra a nap végén, hogy a homokszemek leperegjenek rólad. Így, ha egyből kocsiba pattannál, az autó is tiszta marad. Tedd a telefonodat újrazárható zacskóba

Nem kell a telefonodat a szálláson hagyni, ha meg szeretnéd örökíteni a vízparti élményeket. Csupán vinned kell magaddal egy újrazárható, műanyag zacskót, amibe beleteheted a telefont. Ráadásul a készüléket még a tasakon keresztül is használhatod, ami extra védelmet nyújt.

Nem kell a telefonodat a szálláson hagyni, ha meg szeretnéd örökíteni a vízparti élményeket. Csupán vinned kell magaddal egy újrazárható, műanyag zacskót, amibe beleteheted a telefont. Ráadásul a készüléket még a tasakon keresztül is használhatod, ami extra védelmet nyújt. Álcázd az értékeidet: rejtsd el alaposan

Már az utazás előtt kezdj el gyűjteni üres, naptejes flakonokat, hogy a parton elrejthesd bennük az értékeidet, mint például a kulcsot vagy a pénzedet. Ha édesanya vagy, ezeket eltüntetheted a babapelenkában is, ott biztosan senki nem kezdi majd őket keresni.

Már az utazás előtt kezdj el gyűjteni üres, naptejes flakonokat, hogy a parton elrejthesd bennük az értékeidet, mint például a kulcsot vagy a pénzedet. Ha édesanya vagy, ezeket eltüntetheted a babapelenkában is, ott biztosan senki nem kezdi majd őket keresni. Hagyd a papucsod fejjel lefelé

Amikor csobbanás előtt ledobod a papucsod, fordítsd fejjel lefelé, így amikor kijössz a vízből, elkerülheted, hogy megégesse a talpad. A papucsodat fordítsd fel, ha nem akarod, hogy átégesse a tűző nap. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock Használj joghurtot, ha leégsz

Amennyiben otthon maradtak a bőrnyugtatók, mint a napozás utáni krém vagy az aloe verás kenőcs, a natúr joghurt lehet a legjobb barátod. Az étel ugyanis enyhíti az égés okozta kellemetlen tüneteket.

Amennyiben otthon maradtak a bőrnyugtatók, mint a napozás utáni krém vagy az aloe verás kenőcs, a natúr joghurt lehet a legjobb barátod. Az étel ugyanis enyhíti az égés okozta kellemetlen tüneteket. Alkalmazz babaolajat a szúnyogok ellen

Bár léteznek szúnyogok elleni, borzalmas szagú krémek, helyette azonban válassz inkább krémes babaolajat. Az olaj ugyan nem fogja elriasztani az irritáló rovarokat, de megakadályozza, hogy megcsípjenek.

Bár léteznek szúnyogok elleni, borzalmas szagú krémek, helyette azonban válassz inkább krémes babaolajat. Az olaj ugyan nem fogja elriasztani az irritáló rovarokat, de megakadályozza, hogy megcsípjenek. Használj jeges teát leégés ellen

A hideg tea amellett, hogy hidratál, a leégett bőrön is remekül alkalmazható, mivel nyugtató hatással bír.

A hideg tea amellett, hogy hidratál, a leégett bőrön is remekül alkalmazható, mivel nyugtató hatással bír. Vigyél magaddal ruhacsipeszt, hogy minden a helyén maradjon

Senki sem szereti, ha a cuccába belekap a szél és viszi ameddig csak a szem ellát. Annak érdekében, hogy elkerüld a bajt, tegyél a táskádba ruhacsipeszt, amivel a törölköződ könnyen hozzá csíptetheted a napozóágyhoz vagy a székhez.

A stresszmentes strandolás néhány egyszerű tipp betartásával elérhető

Fotó: Forrás: Pixabay / Készítette: Free-Photos Tedd a nasit zárható dobozba

Ha a büfék helyett inkább magad gondoskodnál a ropogtatnivalókról, akkor a zacskós termékeket tedd át zárható dobozba, így a táskád biztosan megússza, hogy minden beleboruljon.

Ha a büfék helyett inkább magad gondoskodnál a ropogtatnivalókról, akkor a zacskós termékeket tedd át zárható dobozba, így a táskád biztosan megússza, hogy minden beleboruljon. Használj jégakku helyett palackot

Amennyiben nem találod a jégakkut, használhatsz helyette üvegpalackba töltött, lefagyasztott vizet, amit ráadásul később meg is ihatsz.

Az említett egyszerű trükkökkel tehát elkerülheted, hogy pokollá váljon a nyaralás, amit már oly régóta tervezgettél. Vesd be őket és garantáltan feledhetetlen vakációban lesz részed. Ezek a cikkek is érdekelhetnek: