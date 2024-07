Megőrjítenek a szúnyogok? Ezektől az illatoktól garantáltan menekülni fognak!

Szeretnél természetes úton megszabadulni a nyár bosszantó velejáróitól, a szúnyogoktól? Ha igen, akkor a legjobb helyen jársz! A nőstény szúnyogok szaglása köztudottan kifinomult, így már messziről is képesek kiszagolni azokat a növényeket, amelyektől irtóznak. Bizonyos illatok tehát garantáltan segítenek majd megszabadulni ezektől az undok vérszívóktól, ráadásul más rovarok ellen is hatásosak lehetnek - a Mindmegette nemrég ezeket sorolta fel.

Ezek az illatok garantáltan elűzik a szúnyogokat / Fotó: Illusztráció - Pexels

Levendula

A levendula nemcsak nyugtató hatása miatt jó, de a legyek és a szúnyogok ellen is hatásos. Cserépbe vagy a kertben ültetve is számíthatunk rá. Igénytelen növény, ezért a kezdő kertészek is könnyen termeszteni tudják. Illóolaja akkor is hasznos, ha már megtörtént a baj, mivel kellemesen hűsíti a szúnyogcsípések helyét, és enyhíti a viszketést.

Ecet

Az univerzális csodaszer szagát ki nem állhatják a szúnyogok és a legyek. Ezért érdemes egy kis tálkába önteni egy kevés ecetet, és azt az ablakba, ablakpárkányra helyezni. Garantáltan távol tartja a kellemetlenkedőket. Az ecetes víz ráadásul enyhíti a viszketést és a csípés okozta duzzanatot is.

Menta

A frissítő mentának nem csak a limonádénkban látjuk hasznát. Illata messzire elűzi a szúnyogokat, sőt, a legyek, de még a hangyák távol tartására is alkalmas lehet, így érdemes a teraszon elültetni egy cserépben, vagy akár más növényekkel, például muskátlival egy virágládában. Az égő, viszkető fájdalom kezelésére pedig kifejezetten alkalmas a borsmenta-illóolaj hűsítő hatása.

Citrusfélék

A citrom, a narancs és a grépfrút illatától is irtóznak a szúnyogok. Természetes illóolajok párologtatásával, vagy akár füstölők, citrusos illatgyertyák, mécsesek vagy kerti fáklyák formájában is alkalmazhatjuk a rovarok ellen. A kerti összejöveteleket megmentheti a kint hagyott narancshéj, citromkarika, mindkettő segít elkerülni az esti szúnyoginváziót.

Fűszernövények

A friss bazsalikom, a kakukkfű és a rozmaring sem csak az ételek ízesítésére kiváló, a kártevők ellen is hatásosak. Egy kis konyhakert hasznos, mutatós, ráadásul még a nemkívánatos rovarokat is segít távol tartani az otthonunktól. A növényeket érdemes rendszeresen metszeni, mert így még intenzívebb aromájuk lesz.