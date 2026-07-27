1. Hibák a petúnia gondozásakor

A petúnia az egyik legkedveltebb balkon- és kerti dísznövény. Nem véletlenül: megfelelő gondozás mellett egész nyáron ontja a szebbnél szebb virágokat. Sokan azonban úgy gondolják, hogy magától is megél, ezért olyan hibákat követnek el, amik visszafogják a növekedését, csökkentik a virágzást, vagy akár a növény pusztulásához is vezethetnek.

Ezektől a hibáktól sínylődik a petúnia – így ontja majd a virágokat egészen őszig Fotó: Katerina Dalemans / Shutterstock

2. Túl árnyékos helyen él

Ahhoz, hogy egész nyáron bőségesen virágozzon, naponta legalább 6–8 óra közvetlen napsütésre van szüksége. Árnyékos vagy félárnyékos helyen is életben marad, de hajtásai megnyúlnak, virágai ritkábbak lesznek, és a növény elveszíti tömött, bokros formáját. Ha csak kevés napfényt kap, ne várjunk tőle látványos virágtengert.

3. Kevés földbe ültetjük

Sokan túl kicsi balkonládába vagy szűk cserépbe ültetik a petúniát. Pedig a gyökérzetének elegendő helyre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vizet és tápanyagot tudjon felvenni. A zsúfolt gyökerek miatt gyorsabban kiszárad, nehezebben fejlődik, és hamarabb kimerül a nyári hőségben. Minél nagyobb a cserép, annál könnyebb egyenletesen nedvesen tartani a földet.

4. Ismerjük fel a vitaminhiányt

A laza szerkezetű, jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag virágföldet kedveli. A túl kötött talajban megáll a víz, ami könnyen gyökérrothadást okozhat. Érdemes minőségi balkonvirág-földet választani, ami hosszabb ideig képes biztosítani számára a szükséges tápanyagokat, emellett virágzó növények számára készült tápoldattal hetente egyszer vagy kétszer is érdemes megöntözni.

5. Túl sok vizet adunk neki

Az egyik leggyakoribb hiba a túl sok víz. Bár a petúnia szereti az egyenletes nedvességet, a pangó vizet egyáltalán nem viseli el. Ha a cserép alján nincs megfelelő vízelvezetés, a gyökerek levegőhiányos állapotba kerülnek, majd rothadásnak indulhatnak. Mindig várjuk meg, amíg a talaj felső rétege kissé megszikkad, mielőtt újra öntözünk.

6. Kókadnak a kiszáradástól

Kánikulában egy balkonládában nevelt petúnia akár naponta kétszer is igényelhet vizet. A kiszáradás következtében a bimbók lehullhatnak, a levelek lekókadnak, a növény pedig jelentősen visszafogja a virágzást. A rendszeres öntözés fontos a forró, szeles napokon. Figyeljünk arra is, hogy a cserép alátétjében ne maradjon víz, mivel ez oxigénhiányhoz vezethet, ami gyökérrothadást és a növény pusztulását okozhatja.