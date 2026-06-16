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A tartós stressz ára: így gyorsítja fel az öregedést, de tehetsz ellene

A tartós stressz ára: így gyorsítja fel az öregedést, de tehetsz ellene

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors krónikus stressz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 09:00
kortizolöregedéséletmód
Egy hosszabb, megterhelő időszak után úgy érezzük, mintha hirtelen éveket öregedtünk volna. Lassabban regenerálódik a testünk, nehezebb kipihenni magunkat, kimerültebbek vagyunk. Kutatások szerint a tartós stressz valóban képes felgyorsítani az öregedés biológiai folyamatait. De ne aggódj, mutatjuk, hogyan tehetsz ellene és állíthatod vissza az egészséged.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A tartós stressz sejtszinten is gyorsíthatja az öregedést.
  • A stressz hatására romlik a regeneráció, nő a gyulladás és a sejtkárosodás kockázata.
  • Mutatjuk, mi zajlik ilyenkor a szervezetben, és mit tehetsz ellene a hétköznapokban.

Lassan már annyi stressz ér bennünket a hétköznapokban is, hogy kezdjük megszokni. Legalábbis ezt gondoljuk, azonban a szervezetünket nem lehet büntetlenül terhelni a végtelenségig. Ha hosszú időn át túlterheljük, annak bizony már sejtszinten is nyoma marad.

Gondterhelt férfi stresszel a laptopja előtt.
A tartós stressz felgyorsíthatja az öregedést
Fotó: Yuri Arcurs peopleimages.com / 123RF

Mit tesz a stressz a szervezetünkkel?

A hétköznapokban, amikor valamilyen – akár csak vélt – stresszhelyzetbe kerülünk, a szervezetünk azonnal riaszt. Beindul az úgynevezett üss vagy fuss reakció, vagyis egy ősi túlélési mechanizmus, amely harcra vagy menekülésre készíti fel a testünket. Ilyenkor stresszhormonok, például adrenalin és kortizol szabadulnak fel, felgyorsul a szívverés, a légzés és az anyagcsere, az izmok és az érzékszervek pedig fokozott készenléti állapotba kerülnek. Ha a stressz tartóssá válik, az üss vagy fuss reakció folyamatos készenléti állapottá alakulhat. Ez a szervezet szinte minden rendszerét megterheli, felborítja az egyensúlyt, és hosszabb távon több szervet érintő, komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A regenerációért felelős folyamatok háttérbe szorulnak, a sejtek viszont folyamatos terhelésnek vannak kitéve. Ez az eltolódás az egyik alapja annak, hogy az öregedés üteme felgyorsulhat.

A szervezet lassú kimerülése

A tudományos kutatások szerint a krónikus stressz hatással van a sejtek belső egyensúlyára is. Nő az oxidatív terhelés, gyakoribbá válhatnak a sejtkárosodások, és a regeneráció kevésbé hatékony. Különösen érzékenyek erre a kromoszómák végén található védőszakaszok, a telomerek. Ezek természetes módon rövidülnek az idő múlásával, de tartós stressz hatására ez a folyamat felgyorsulhat. Ennek következménye, hogy a sejtek hamarabb elérik azt az állapotot, ahol már korlátozottabb a megújulási képességük.

Az öregedés folyamata, amely stressz hatására felgyorsulhat

A tartós stressz másik fontos negatív következménye az alacsony szintű, állandó gyulladásos állapot. Ez nem feltétlenül jár látványos tünetekkel, mégis folyamatos terhelést jelent a szervezetünk számára. A sejtek működése romlik, nő a DNS-károsodás kockázata, és hosszú távon könnyebben alakulnak ki az életkorral összefüggő problémák. Az idegrendszer és a hormonális szabályozás is érintett. A hosszan fennálló feszültség megváltoztatja a stresszválasz működését, ami tovább nehezíti a szervezet alkalmazkodását. 

Nő stresszel a sok teendő miatt.
Az időrendi sorrend felállítása segít abban, hogy először a sürgős és fontos feladatokra koncentráljunk, a kevésbé lényegeseken pedig ne stresszeljünk.
Fotó:  123RF

Hogyan kezeljük a stresszt?

A stressz kezelésének első lépése, hogy felismerjük a figyelmeztető jeleket és tudatosan foglalkozzunk velük. Súlyosabb panaszok esetén érdemes időben szakemberhez fordulni, mielőtt a stressz tartóssá válik.

  • Segíthet, ha átgondoljuk a mindennapjainkat, rangsoroljuk a feladatainkat, és elengedjük azokat a problémákat, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Azokon a problémákon, amelyeken lehet változtatni, érdemes tudatosan dolgozni. Írd össze a lehetséges megoldásot, és készíts tervet arra, milyen lépésekkel tudsz javítani a helyzeten. Közben gondold át azt is, kik azok a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen, akikre valóban számíthatsz.
  • Figyeld meg azokat a helyzeteket, amikor feszültté, ingerlékennyé vagy csalódottá válsz. Gondold végig, mi váltotta ki ezeket az érzéseket, hogyan reagáltál, és legközelebb mit csinálnál másképp. Ebben segít, ha tisztában vagy a saját igényeiddel és határaiddal.
  • Törekedj arra, hogy elkerüld a felesleges stresszhelyzeteket, és ne tölts időt olyan emberek társaságában, akik leszívják az energiádat. A romboló, negatív gondolatokat próbáld tudatosan átkeretezni.
  • Alakítsd úgy a napirendedet, hogy jusson idő pihenésre, mozgásra, egészséges étkezésre és azokra a tevékenységekre, amelyek feltöltenek. Emellett érdemes kipróbálni különböző relaxációs módszereket is, például az autogén tréninget, a meditációt, a jógát, a légzőgyakorlatokat vagy a tai chit, amelyek segíthetnek oldani a testi és lelki feszültséget.

A stressz és az egészség kapcsolatáról beszél a szakember az alábbi videóban:

 

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