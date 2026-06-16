A tartós stressz ára: így gyorsítja fel az öregedést, de tehetsz ellene

A tartós stressz sejtszinten is gyorsíthatja az öregedést.

A stressz hatására romlik a regeneráció, nő a gyulladás és a sejtkárosodás kockázata.

Mutatjuk, mi zajlik ilyenkor a szervezetben, és mit tehetsz ellene a hétköznapokban.

Lassan már annyi stressz ér bennünket a hétköznapokban is, hogy kezdjük megszokni. Legalábbis ezt gondoljuk, azonban a szervezetünket nem lehet büntetlenül terhelni a végtelenségig. Ha hosszú időn át túlterheljük, annak bizony már sejtszinten is nyoma marad.

A tartós stressz felgyorsíthatja az öregedést

Fotó: Yuri Arcurs peopleimages.com / 123RF

Mit tesz a stressz a szervezetünkkel?

A hétköznapokban, amikor valamilyen – akár csak vélt – stresszhelyzetbe kerülünk, a szervezetünk azonnal riaszt. Beindul az úgynevezett üss vagy fuss reakció, vagyis egy ősi túlélési mechanizmus, amely harcra vagy menekülésre készíti fel a testünket. Ilyenkor stresszhormonok, például adrenalin és kortizol szabadulnak fel, felgyorsul a szívverés, a légzés és az anyagcsere, az izmok és az érzékszervek pedig fokozott készenléti állapotba kerülnek. Ha a stressz tartóssá válik, az üss vagy fuss reakció folyamatos készenléti állapottá alakulhat. Ez a szervezet szinte minden rendszerét megterheli, felborítja az egyensúlyt, és hosszabb távon több szervet érintő, komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A regenerációért felelős folyamatok háttérbe szorulnak, a sejtek viszont folyamatos terhelésnek vannak kitéve. Ez az eltolódás az egyik alapja annak, hogy az öregedés üteme felgyorsulhat.

A szervezet lassú kimerülése

A tudományos kutatások szerint a krónikus stressz hatással van a sejtek belső egyensúlyára is. Nő az oxidatív terhelés, gyakoribbá válhatnak a sejtkárosodások, és a regeneráció kevésbé hatékony. Különösen érzékenyek erre a kromoszómák végén található védőszakaszok, a telomerek. Ezek természetes módon rövidülnek az idő múlásával, de tartós stressz hatására ez a folyamat felgyorsulhat. Ennek következménye, hogy a sejtek hamarabb elérik azt az állapotot, ahol már korlátozottabb a megújulási képességük.

Az öregedés folyamata, amely stressz hatására felgyorsulhat

A tartós stressz másik fontos negatív következménye az alacsony szintű, állandó gyulladásos állapot. Ez nem feltétlenül jár látványos tünetekkel, mégis folyamatos terhelést jelent a szervezetünk számára. A sejtek működése romlik, nő a DNS-károsodás kockázata, és hosszú távon könnyebben alakulnak ki az életkorral összefüggő problémák. Az idegrendszer és a hormonális szabályozás is érintett. A hosszan fennálló feszültség megváltoztatja a stresszválasz működését, ami tovább nehezíti a szervezet alkalmazkodását.