Ebben a két életkorban gyorsul fel legjobban az öregedés

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 13:45
Van két születésnap, amelyet sokan nem ünnepelnek szívesen. Nem azért, mert kerek évforduló, hanem mert a testünk ekkor kezd látványosan másként működni. Egy friss kutatás szerint két életkorban olyan változások indulnak be, amelyek miatt hirtelen gyorsabbnak tűnik az öregedés.
Az elmúlt években egy amerikai kutatócsoport több mint száz résztvevő életét követte nyomon, és szó szerint molekuláris nagyítóval nézte végig, hogyan változik a testük. Vérből, mikrobiomból, fehérjékből és anyagcsere-termékekből vett minták alapján felállított adathegyek nyomán kirajzolták az öregedés ritmusát és két markáns fordulópontot találtak. 

Öregedés miatt szomorú nő a kanapén
A negyvenes és a hatvanas éveinkben a leglátványosabb az öregedés.
Fotó: fizkes / Shutterstock

Az öregedés nem egyenletes 

A kutatás résztvevői 25 és 75 év közöttiek voltak, a kutatók pedig több mint 135 ezer biológiai jellemző változását követték náluk végig. Az eredmény meglepő lett: mint kiderült, a legtöbb molekula nem egyenletesen változik az életkor előrehaladtával. Az első öregedési hullám a negyvenes éveink közepén érkezik, a második a hatvanas éveink elején. Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk ilyenkor már nehezebben regenerálódik, és egyebek mellett nem bírja többé a nehéz ételeket. A hatvanas éveink körül aztán megjelenhetnek a klasszikus öregedési problémák, mint a szív- és érrendszeri gondok vagy a vércukor ingadozása.

44 évesen jön az első fordulópont

Sokaknál ekkor kezdenek feltűnni az első apró jelek, mint

  • a bőr és az izmok rugalmasságának csökkenése;
  • a betegségek kockázatának megugrása;
  • a koffein, az alkohol és a nehéz ételek nehezebb feldolgozása.

Ezek az első figyelmeztető jelek, hogy ideje egy kicsit komolyabban venni a pihenést, a mozgást és az étkezést, vagyis jobban figyelni önmagunkra. 

60 évesen érkezik a második nagy hullám

Hatvan éves kor táján újabb szembetűnő változások következnek be:

  • a szénhidrát-anyagcsere romlik, gyakoribb a vércukor-ingadozás;
  • nő a szív- és érrendszeri betegségek veszélye;
  • a vesék érzékenyebbé válnak;
  • gyengül az immunrendszer;
  • újabb látványos változások indulnak meg a bőrben és az izmokban;
  • a krónikus betegségek kockázata érezhetően megugrik.

Ebben az életkorban különösen fontos rendszeresen részt venni szűrővizsgálatokon, ezenkívül szintén lényeges a vérnyomás- és vércukorkontroll, a rostdús, kiegyensúlyozott étrend és a kíméletes, de rendszeres mozgás.

Nők, férfiak – van eltérés?

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a női hormonális változások magyarázzák-e a nagy és hirtelen bekövetkező változásokat. Az eredmények viszont azt mutatták, hogy a férfiaknál ugyanúgy bekövetkeznek ezek az öregedési hullámok, vagyis egy mindenkire érvényes jelenségről van szó.

Sokat tehetünk önmagunkért

Az öregedés természetes, de a tempója lassítható. A tudósok szerint az életmód rengeteget számít. A rendszeres testmozgás, a fehérjében gazdag, mediterrán jellegű étrend, a minőségi alvás és a társas kapcsolatok ápolása mind lassíthatják a biológiai időt.

