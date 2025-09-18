Ebben a két életkorban gyorsul fel legjobban az öregedés

Az elmúlt években egy amerikai kutatócsoport több mint száz résztvevő életét követte nyomon, és szó szerint molekuláris nagyítóval nézte végig, hogyan változik a testük. Vérből, mikrobiomból, fehérjékből és anyagcsere-termékekből vett minták alapján felállított adathegyek nyomán kirajzolták az öregedés ritmusát és két markáns fordulópontot találtak.

A negyvenes és a hatvanas éveinkben a leglátványosabb az öregedés.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Az öregedés nem egyenletes

A kutatás résztvevői 25 és 75 év közöttiek voltak, a kutatók pedig több mint 135 ezer biológiai jellemző változását követték náluk végig. Az eredmény meglepő lett: mint kiderült, a legtöbb molekula nem egyenletesen változik az életkor előrehaladtával. Az első öregedési hullám a negyvenes éveink közepén érkezik, a második a hatvanas éveink elején. Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk ilyenkor már nehezebben regenerálódik, és egyebek mellett nem bírja többé a nehéz ételeket. A hatvanas éveink körül aztán megjelenhetnek a klasszikus öregedési problémák, mint a szív- és érrendszeri gondok vagy a vércukor ingadozása.

44 évesen jön az első fordulópont

Sokaknál ekkor kezdenek feltűnni az első apró jelek, mint

a bőr és az izmok rugalmasságának csökkenése;

a betegségek kockázatának megugrása;

a koffein, az alkohol és a nehéz ételek nehezebb feldolgozása.

Ezek az első figyelmeztető jelek, hogy ideje egy kicsit komolyabban venni a pihenést, a mozgást és az étkezést, vagyis jobban figyelni önmagunkra.

60 évesen érkezik a második nagy hullám

Hatvan éves kor táján újabb szembetűnő változások következnek be:

a szénhidrát-anyagcsere romlik, gyakoribb a vércukor-ingadozás;

nő a szív- és érrendszeri betegségek veszélye;

a vesék érzékenyebbé válnak;

gyengül az immunrendszer;

újabb látványos változások indulnak meg a bőrben és az izmokban;

a krónikus betegségek kockázata érezhetően megugrik.

Ebben az életkorban különösen fontos rendszeresen részt venni szűrővizsgálatokon, ezenkívül szintén lényeges a vérnyomás- és vércukorkontroll, a rostdús, kiegyensúlyozott étrend és a kíméletes, de rendszeres mozgás.

Nők, férfiak – van eltérés? A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a női hormonális változások magyarázzák-e a nagy és hirtelen bekövetkező változásokat. Az eredmények viszont azt mutatták, hogy a férfiaknál ugyanúgy bekövetkeznek ezek az öregedési hullámok, vagyis egy mindenkire érvényes jelenségről van szó.

Sokat tehetünk önmagunkért

Az öregedés természetes, de a tempója lassítható. A tudósok szerint az életmód rengeteget számít. A rendszeres testmozgás, a fehérjében gazdag, mediterrán jellegű étrend, a minőségi alvás és a társas kapcsolatok ápolása mind lassíthatják a biológiai időt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: