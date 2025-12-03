Kortizol-detox diéta: így csökkentsd a stresszt egyszerűen

A kortizol-detox diéta a stresszhormon egyensúlyának támogatását ígéri tudatos étkezéssel. A módszer nem csodadiéta, inkább kiegyensúlyozott, nyugtató hatású életmód. Viszont apró szokásokkal valóban érezhető változás jöhet.

A kortizol-detox diéta lényege.

Ajánlott étrend, tápanyagban gazdag hozzávalók.

Kinek ajánlott a stresszbarát életmód, és kinek nem.

Kortizol-detox: így rázd kordába a stresszhormonjaid

Mi jut rögtön eszedbe, mikor a kortizol kerül szóba? Valami titokzatos gonosztevő, ami az feszült pillanatokért felelős, pedig ez a hormon alapvetően nem ellenség: segít reggel felébredni, energiát ad, és összeszedettebbé tesz. A gond akkor van, amikor túl sok termelődik belőle. Mik lehetnek a kiváltó okok? Sokáig, akár hónapokon át tartó stressz, rendszertelen étkezés, kevés alvás miatt. Hogy hogyan lehet kikeveredni ebből a hormon okozta káoszból? Próbáld ki a kortizol-detox diétát.

Mi az a kortizol-detox diéta valójában?

A diéta nem egy klasszikus villámmódszer, és nem is arról szól, hogy varázslatos módon „kimosod” a kortizolt a testedből. Inkább arról van szó, hogy olyan ételeket és napi ritmust válassz, amelyek kevésbé terhelik az idegrendszert, és segítik a test természetes szabályozó folyamatait. Némi józan logika kell hozzá: ha az alvás kevés, az étel kaotikus, a koffein sok, a stressz pedig folyamatos, a hormonszint is könnyebben elszabadul. Ha így éled az életed, nincs az a módszer, ami helyre rántaná a kortizolszinted.

Milyen ételekre épít a kortizol-detox diéta?

Az étrend alapelve meglepően egyszerű: tápanyagban gazdag ételek, több energia, kiszámíthatóbb vércukorszint. Hogy néz ki a gyakorlatban?

több zöldség és teljes értékű gabona,

minőségi fehérje minden étkezésben,

omega-3 zsírsavak (halak, diófélék, magvak),

fermentált ételek a bélrendszer támogatására,

visszafogott koffein, kevesebb cukor és gyorsétel.

A hangsúly nem a tiltólistán van, sokkal inkább azon, hogyan reagál rá a tested. Sokan már attól jobban érzik magukat, hogy egy hétre abbahagyják az energiaitalok fogyasztását és többet alszanak.