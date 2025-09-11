Kortizol puffadás ellen: 5 természetes módszer, amely csökkenti a stresszt

A kortizol egy, a mellékvesékben termelődő hormon, amelyet legtöbben stresszhormonként ismernek. Valójában azonban sokkal több ennél: szabályozza az alvás és ébrenlét ritmusát, segíti a fehérjék, zsírok és szénhidrátok hasznosítását, hozzájárul a vérnyomás fenntartásához, és gyulladáscsökkentő hatása is van. Normális esetben a kortizolszint reggel magasabb, hogy energiát adjon a nap indításához, majd estére fokozatosan lecsökken. Ha azonban tartós stressz éri a szervezetet, a mellékvesék folyamatosan többet termelnek belőle, és ennek egy következménye az úgynevezett kortizol puffadás.

A krónikus stressz miatt is kialakulhat tartósan magas kortizolszint

Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock

Hogyan alakul ki a puffadás?

A tartósan magas kortizolszint megzavarja a folyadékháztartást, emiatt a szervezet visszatartja a vizet és a sót. Ez duzzanatot, feszülést és puffadást okozhat, ami nemcsak az arcon, hanem a hason, a végtagokon és a teljes testben is jelentkezhet. A közösségi médiában is sok szó esik a kortizol arcról, vagyis az arcpuffadásról.

A stresszhormon magas szintje miatt a zsírlerakódás is átalakul: a felesleg főként a has és a törzs körül gyűlik össze, ami komoly kockázatot jelent a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából, emellett emésztési problémák – például hasi feszülés, gázképződés vagy irritábilisbél-szindróma – is társulhatnak hozzá; nem mellesleg a tükörben is zavaró látványt nyújt.

Mi okozhatja a magas kortizolszintet?

A legfőbb ok a krónikus stressz. A folyamatos feszültségben élő ember szervezete nem kap lehetőséget a pihenésre, így a kortizol szintje tartósan magas marad. Ehhez társulhat a kevés és rendszertelen alvás, a feldolgozott, cukorban és sóban gazdag étrend, a túlzott koffeinfogyasztás, valamint a mozgásszegény életmód. Érdekesség, hogy a túlzásba vitt edzés sem jó: a kimerítő tréningek újabb stresszt jelentenek a szervezetnek, ami szintén növeli a kortizoltermelést. A nőknél a hormonális változások – például a menstruációs ciklus, a terhesség vagy a menopauza – szintén befolyásolhatják a kortizol szintjét, így érzékenyebbek lehetnek a tünetekre.