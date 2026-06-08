Petesejtfaló részecskék támadják a nők méhét

Idáig csak a legvészjóslóbb sci-fi forgatókönyvek és az olyan posztapokaliptikus produkciók, mint A szolgálólány meséje című sorozat, festettek rémisztő jövőt elénk. A szakértők azonban már a valóságban is vadul kongatják a vészharangot, bizonyos részecskék ugyanis láthatatlan módon árt a nőknek, nap mint nap a meddőség felé sodorva őket.
A tudósok rájöttek, hogy a hétköznapi használati tárgyainkról leváló, mikroszkopikus műanyag részecskék nemcsak az ételeinket és a vizeinket mérgezik, hanem a petefészekben és az anyaméhben is visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Egy átlagos ember egy bankkártya súlyának megfelelő mennyiségű mikroműanyagot lélegez be hetente. Szakértők szerint ezek a részecskék közvetlenül gátolják az agy hormonjelzéseit, ezzel elnyomva a szexuális vágyért felelős géneket. A libidó csökkentése mellett a meddőséghez vezető úgynevezett policisztás ovárium szindróma (PCOS) és az endometriózis kialakulásának esélyét is fokozzák.
A közösségi médiában rengeteg felhasználó vont párhuzamot a jelenség és Margaret Atwood disztópiája, A szolgálólány meséje között. A regényből készült népszerű sorozatban egy világ ismerhette meg Gileád fiktív államát, amely az egykori Egyesült Államok helyén jött létre hivatalosan azért, hogy visszaterelje az emberiséget egy puritánabb, istenfélő életmód felé. Erre a hatalomra törő, puccsot elkövető parancsnokok szerint azért volt szükség, mert a globális környezetszennyezés és a vegyi anyagok miatt a nők szinte teljesen elvesztették fogantatási képességüket. A születésszámok világszerte bezuhantak, ezért az egyedülálló, fogamzóképes nőket begyűjtötték és meddő házaspárokhoz küldték, jóformán szexrabszolgává téve őket, hogy a családba gyerek születhessen.
A valóságban remélhetőleg sosem kell átélnünk hasonló puccsot, ugyanakkor a meddőség egyre komolyabb probléma. A petesejteket szinte felfaló műanyagok komoly csapást mérnek a női társadalomra, mi több, a plasztikszennyezés miatt a teljes hormonrendszer felborul, ami a nők fizikai és mentális jólétére is kártékony hatással lehet. A testbe ágyazódott idegen anyagok folyamatos gyulladást okozhatnak a kismedencében, ami krónikus fájdalmat és a szexuális élet romlását okozhatja
A mikroműanyagok jelenléte a petefészekben nemcsak a petesejtek minőségét rontja drasztikusan, hanem szinte teljesen kioltja a nők szexuális vágyát is
– figyelmeztettek a kutatók, hangsúlyozva, hogy ez kész biológiai katasztrófa. Kérdés, hogy mit tudunk tenni ez ellen? Játszd le az alábbi videót, és megtudhatod!
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