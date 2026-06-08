Petesejtfaló részecskék támadják a nők méhét

A nőket egy olyan globális veszély fenyegetheti, amely A szolgálólány meséje című sorozatban megismert meddőségi hullámhoz hasonlít.

A modern életmód olyan alattomos méreganyagok mindennapi használatával jár, amelyek sokkal nagyobb gondokat okozhatnak, mint hittük.

A szakértők szerint ha nem lépünk időben, a születésszámok zuhanni fognak.

Idáig csak a legvészjóslóbb sci-fi forgatókönyvek és az olyan posztapokaliptikus produkciók, mint A szolgálólány meséje című sorozat, festettek rémisztő jövőt elénk. A szakértők azonban már a valóságban is vadul kongatják a vészharangot, bizonyos részecskék ugyanis láthatatlan módon árt a nőknek, nap mint nap a meddőség felé sodorva őket.

Káros részecskék okozhatnak meddőséget a nőknél. Fotó: Halfpoint Images / shutterstock

Mi lehet egy várható globális meddőség oka?

A tudósok rájöttek, hogy a hétköznapi használati tárgyainkról leváló, mikroszkopikus műanyag részecskék nemcsak az ételeinket és a vizeinket mérgezik, hanem a petefészekben és az anyaméhben is visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Egy átlagos ember egy bankkártya súlyának megfelelő mennyiségű mikroműanyagot lélegez be hetente. Szakértők szerint ezek a részecskék közvetlenül gátolják az agy hormonjelzéseit, ezzel elnyomva a szexuális vágyért felelős géneket. A libidó csökkentése mellett a meddőséghez vezető úgynevezett policisztás ovárium szindróma (PCOS) és az endometriózis kialakulásának esélyét is fokozzák.

A közösségi médiában rengeteg felhasználó vont párhuzamot a jelenség és Margaret Atwood disztópiája, A szolgálólány meséje között. A regényből készült népszerű sorozatban egy világ ismerhette meg Gileád fiktív államát, amely az egykori Egyesült Államok helyén jött létre hivatalosan azért, hogy visszaterelje az emberiséget egy puritánabb, istenfélő életmód felé. Erre a hatalomra törő, puccsot elkövető parancsnokok szerint azért volt szükség, mert a globális környezetszennyezés és a vegyi anyagok miatt a nők szinte teljesen elvesztették fogantatási képességüket. A születésszámok világszerte bezuhantak, ezért az egyedülálló, fogamzóképes nőket begyűjtötték és meddő házaspárokhoz küldték, jóformán szexrabszolgává téve őket, hogy a családba gyerek születhessen.