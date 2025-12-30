Az egyéjszakás kalandok árnyoldala – Nagy baj lehet abból, ha nem figyelsz oda

Az online társkereső appok világában egy „match” elég és már ott a lehetőség a kalandra és a testi egészség ilyenkor gyakran háttérbe szorul. Sokszor a felek nem beszélnek őszintén a korábbi szexuális partnereikről, a szűrésekről, vagy egyszerűen elhitetik magunkkal, hogy velük úgysem történhet baj, nem kaphatnak el nemi betegségeket. Pedig de! Senki sem kivétel, te sem!

Az egyéjszakás kalandok árnyoldala, hogy megnő a nemi betegségek kockázata / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek és tüneteik.

A biztonságos szex feltételei.

Évente egyszer menj el szűrésre.

Társkereső appok, egyéjszakás kalandok és a nemi betegségek kockázata

A nemi betegségek tünetei

Sokan azt hiszik, hogy a fertőzés mindig látványos vagy fájdalmas. Pedig a valóság gyakran más: sok nemi betegség hónapokig tünetmentes lehet. Lássuk, mire érdemes figyelni:

Chlamydia: gyakran nincs tünet, de előfordulhat égő érzés vizeléskor, szokatlan folyás, enyhe fájdalom a has alján. Kezeletlenül meddőséghez vezethet.

Gonorrhoea (tripper): hasonló tünetek, erősebb folyás, esetenként fájdalmas vizelés.

HPV (humán papillomavírus): legtöbbször tünetmentes, de szemölcsöket vagy a későbbiekben méhnyakrákot okozhat.

Herpesz: apró hólyagok a nemi szerveken, viszketés, égő érzés.

Szifilisz: kezdetben kis sebek, később kiütések, láz, izomfájdalom, idegrendszeri problémák.

HIV: gyakran hónapokig tünetmentes, majd influenzaszerű panaszok, jelentős immunrendszeri károsodás.

Ha ezek közül bármit tapasztalsz, lépj! Egy gyors szűrés nem csak a te életedet, de a partnereid életét is megmentheti.

Nemi betegség szűrésre anonim módon is jelentkezhetsz, senki nem fogja megtudni, hogy letesztelted magad / Fotó: Kzenon / Shutterstock

Hogyan védekezhetünk a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben?

Nem kell lemondani az izgalomról, de érdemes tudatosan védekezni:

Óvszer minden találkozásnál az alap. Rendszeres szűrés – évente egyszer, aktív szexuális élet mellett akár negyedévente. Nyílt kommunikáció – beszélj a partnerrel a szexuális előéletről, szűrésről, egészségről. Korlátozd a partnerek számát – a gyakori, védekezés nélküli kapcsolatok növelik a fertőzés kockázatát. Figyelj a jelekre – ne hagyd figyelmen kívül a kisebb panaszokat sem, mert sok nemi betegség láthatatlanul terjed.

Egyéjszakás kalandok – élvezet vagy veszély?

Az online társkereső appok világában könnyen előfordul, hogy a pillanatnyi öröm után bizonytalanság marad: "vajon elkaptam valamit a másiktól, vagy én fertőztem meg a másikat?"