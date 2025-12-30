Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Az egyéjszakás kalandok árnyoldala – Nagy baj lehet abból, ha nem figyelsz oda

nemi betegségek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 21:45
egyéjszakás kalandszex
Ma már egyetlen mobilapp is elég, hogy percek alatt összejöjjön a következő randi. Csábító, izgalmas, de közben kevesen gondolnak arra, hogy az egyéjszakás kalandoknak komoly kockázatai is lehetnek. A nemi betegségek sokszor csendben, láthatatlanul terjednek, és épp azok érintettek, akik azt hiszik, minden rendben.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az online társkereső appok világában egy „match” elég és már ott a lehetőség a kalandra és a testi egészség ilyenkor gyakran háttérbe szorul. Sokszor a felek nem beszélnek őszintén a korábbi szexuális partnereikről, a szűrésekről, vagy egyszerűen elhitetik magunkkal, hogy velük úgysem történhet baj, nem kaphatnak el nemi betegségeket. Pedig de! Senki sem kivétel, te sem!

Egy nő és egy férfi az ágyban, a nő megíjedt, hogy elkapott valamilyen nemi betegséget.
Az egyéjszakás kalandok árnyoldala, hogy megnő a nemi betegségek kockázata / Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 
  • A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek és tüneteik.
  • A biztonságos szex feltételei.
  • Évente egyszer menj el szűrésre.

Társkereső appok, egyéjszakás kalandok és a nemi betegségek kockázata

A nemi betegségek tünetei

Sokan azt hiszik, hogy a fertőzés mindig látványos vagy fájdalmas. Pedig a valóság gyakran más: sok nemi betegség hónapokig tünetmentes lehet. Lássuk, mire érdemes figyelni:

  • Chlamydia: gyakran nincs tünet, de előfordulhat égő érzés vizeléskor, szokatlan folyás, enyhe fájdalom a has alján. Kezeletlenül meddőséghez vezethet.  
  • Gonorrhoea (tripper): hasonló tünetek, erősebb folyás, esetenként fájdalmas vizelés.
  • HPV (humán papillomavírus): legtöbbször tünetmentes, de szemölcsöket vagy a későbbiekben méhnyakrákot okozhat.  
  • Herpesz: apró hólyagok a nemi szerveken, viszketés, égő érzés.  
  • Szifilisz: kezdetben kis sebek, később kiütések, láz, izomfájdalom, idegrendszeri problémák.  
  • HIV: gyakran hónapokig tünetmentes, majd influenzaszerű panaszok, jelentős immunrendszeri károsodás.

Ha ezek közül bármit tapasztalsz, lépj! Egy gyors szűrés nem csak a te életedet, de a partnereid életét is megmentheti.  

Egy orvos épp egy tesztet vizsgál, hogy kiderüljön milyen nemi betegséget kapott el a páciens.
Nemi betegség szűrésre anonim módon is jelentkezhetsz, senki nem fogja megtudni, hogy letesztelted magad / Fotó: Kzenon /  Shutterstock 

Hogyan védekezhetünk a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben?

Nem kell lemondani az izgalomról, de érdemes tudatosan védekezni:

  1. Óvszer minden találkozásnál az alap.
  2. Rendszeres szűrés – évente egyszer, aktív szexuális élet mellett akár negyedévente.
  3. Nyílt kommunikáció – beszélj a partnerrel a szexuális előéletről, szűrésről, egészségről.
  4. Korlátozd a partnerek számát – a gyakori, védekezés nélküli kapcsolatok növelik a fertőzés kockázatát.
  5. Figyelj a jelekre – ne hagyd figyelmen kívül a kisebb panaszokat sem, mert sok nemi betegség láthatatlanul terjed.

Egyéjszakás kalandok – élvezet vagy veszély?

Az online társkereső appok világában könnyen előfordul, hogy a pillanatnyi öröm után bizonytalanság marad: "vajon elkaptam valamit a másiktól, vagy én fertőztem meg a másikat?"

Az egészségünk védelme nem szabály, hanem alapfeltétel ahhoz, hogy holnap is nyugodtan és biztonságosan tudjunk élvezni minden találkozást. A biztonságos szex nem rombolja az élvezetet, sőt: nyugodtabbá és élvezetesebbé teszi a kalandot. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz:

