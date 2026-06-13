Depressziót okozhat az orrfacsaró bűz

Tudósok bizonyították, hogy a kellemetlen szagok állandó jelenléte felelős lehet a gyenge immunrendszerért.

A szagok következtében kialakulhat fejfájás és émelygés, megugorhat a kortizolszint, valamint erős szívdobogás és magas vérnyomás jelentkezhet.

A kellemetlen szagoknak való tartós kitettség depressziót is okozhat, mert felborítják a mentális egészséget.

A leghatásosabb védekezés a rendszeres szellőztetés és illóolajok használata.

A legtöbbünknek fontos az egészsége, így mindent meg is teszünk azért, hogy elkerüljük a betegségeket. Ennek érdekében faljuk a különféle vitaminokat, mozgunk, és próbálunk egészségesen étkezni. Mindez azonban nem mindig elég, tudósok ugyanis nemrég rájöttek, hogy a kellemetlen szagok is gyengíthetik az immunrendszert, nem mellesleg a depresszió okai lehetnek.

Kellemetlen szagok is lehetnek a depresszió okai. Fotó: 123RF

Az erős szagok a depresszió okai lehetnek

Érdekes felfedezést tettek kutatók, amikor a kellemetlen szagok emberi testre gyakorolt hatását vizsgálták. Mint arra rájöttek, az orrfacsaró bűznek való kitettség felboríthatja a mentális egészséget, gyengítheti az immunrendszert és depressziót idézhet elő. A szagokat észlelve a testünk egyértelműen jelez, ám ha nem figyelünk a jelzésre, komoly árat fizethetünk.

Kellemetlen szagok okozta tünetek

Az állandó bűznek való kitettség többek között olyan fizikai tüneteket okozhat, mint a fejfájás és az émelygés. Ezenkívül stresszreakció léphet fel, amely a következő szimptómákkal járhat:

a kortizolszint megugrása,

erős szívdobogás,

magas vérnyomás.

Mindezen túl a kellemetlen szagok, sőt már azok gondolata is aktiválhatja a fehérvérsejtjeinket, védelmi láncreakciót elindítva a testünkben. Ha tehát sok ideig, és sok helyen vagyunk kitéve valamilyen bűznek, az immunrendszerünk folyamatos készültségbe kerül, ami idővel krónikus gyulladásokhoz és kimerültséghez vezet.

Az orr a boldogság forrása

A szakértők rávilágítottak, hogy a szaglásunk közvetlen összeköttetésben van az agyunk érzelmi központjával, az úgynevezett limbikus rendszerrel. A rossz szag emiatt pillanatok alatt képes hazavágni a hangulatunkat, ingerlékennyé tehet minket és szorongást is okozhat. Ha például egy ipari negyedben élünk vagy rosszul szellőztetünk, és emiatt állandó bűz vesz körül minket, akkor sokkal hajlamosabbá válhatunk a depresszióra és az alvászavarokra.