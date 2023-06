Mutatjuk, így nem lesz soha büdös a szemetesláda otthon - 10 tipp!

Olcsó, de nagyszerű tisztítószer

A szódabikarbóna tisztításhoz, főzéshez, szagtalanításhoz is felhasználható. Ezért szinte biztos, hogy minden háztartásban megtaláljuk, de ha mégsem, akkor a drogériákban vagy boltokban olcsón beszerezhető. Gyors és hatékony megoldás a bűzölgő szemetes ellen. Szórjunk belőle a zsákba bőségesen, és pár perc múlva a szódabikarbóna hatástalanítja a kellemetlen szagokat.

Fotó: Pexels

Ha cica van a háznál

A cicatulajdonosok előnyben vannak, ugyanis a macskaalom is hasonlóan működik a szódabikarbónához: elnyeli az orrfacsaró bűzt. A szemeteszsák alját töltsükfel vele 1:6 arányban. Arra figyeljünk, hogy ez megnöveli a szemét súlyát, így kivitelkor nehezebb lesz a zsák a szokásosnál. Ne emeljük meg hirtelen, nehogy a zacskó alja kiszakadjon!

Fontos a rendszeres fertőtlenítés

A szemetest érdemes legalább havonta egyszer hipóval áttisztítani. A legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja, megszünteti a ragadást, illetve a szagokat is elűzi. Fontos, hogy a tisztításhoz használjunk kesztyűt!

Az ecet is egy csodaszer

Az ecetet, csak úgy, mint a szódabikarbónát használhatjuk tisztítószerként is. Öntsük fel vízzel, majd permetezzük a kiürített kukába és dörzsöljük át alaposan. Az ecet is kiváló a szagok megszüntetéséhez, de jellegzetes illata miatt nem mindenki kedveli. Számukra is van megoldás: egy üvegbe 1:3 arányban tegyen ecetet és vizet, majd rakjon bele 3-4 szál levendulát. Hagyja pihenni a szert 1 hétig hűvös helyen, lehetőleg a spájzban - a végeredmény pedig egy levendula illatú csodaszer.

Parfüm a szemetesünknek?

Készíthetünk remek illatú házi „szemetes” parfümöt is: nincs másra szükségünk, csak pár vattakorongra és a kedvenc illóolajára. A vattára csöpögtessünk az illatszerből bőségesen, majd várjuk meg, amíg a korong beszívja, és helyezzük a zsák aljába. Fontos, hogy ne a szemetes és a kuka közé, mert akkor leragad az aljára és akár be is penészedhet!

Rend a lelke mindennek

Miután kivittük a szemeteszsákot és beletennénk az újat, ellenőrizzük le, hogy nem folyt-e ki semmi. Ugyanis, ha az ott marad, akkor rendkívül kellemetlen szaga lesz a szemetesnek és a forrást is nehezebb lesz megtalálni. Nem muszáj minden alkalommal nagytakarítást végezni, de érdemes egy nedves ronggyal gyorsan áttörölni

Tiszta szemetes havonta egyszer

Valóban nem szükséges minden zacskó után vegyszerekkel és fertőtlenítővel kisikálni a szemetest, de a szagok és a higiénia miatt havonta legalább egyszer tegyük meg. Ráadásul, az egereknek és patkányoknak, valamint a rovaroknak semmi sem csalogatóbb, mint egy koszos szemetes.

Ne legyen vizes

Tisztítás után töröljük ki a szemétkosarat és várjuk meg, amíg teljesen kiszárad. Ellenkező esetben a víz berohadhat, aminek borzasztó szaga van, illetve még kellemetlen esetben penész is megjelenhet.

Öblítsük el a dobozokat

A folyadékot tartalmazó dobozokat vagy üvegeket (ha nem szelektíven gyűjtjük) mindenképpen öblítsük el, mielőtt a kukába dobnánk. Ugyanis a kiboruló lének vagy szaftnak pár nap után rendkívül orrfacsaró szaga lehet. Romlott étel esetén a legjobb, ha azonnal kivisszük a zsákot a kinti szemetesbe.

Odaégett a vacsora?

Az odaégett ételek is nagyon kellemetlen szagot tudnak árasztani, pláne, ha véletlenül szenesre sikeredett. Mielőtt kidobnánk tegyük egy kisebb zacskóba, aminek a tetejét össze tudjuk csomózni. Az edénybe pedig szórjunk szódabikarbónát, hogy elvegye a kellemetlen szagokat - írja a Mindmegette.