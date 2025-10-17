Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Ketogén étrendet követő boldog fitt nő depresszió után

Hatásos lehet depresszió ellen ez a diéta

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 18:58
Egy friss kutatás szerint a mentális betegségek ellen egy ismert diéta lehet a megoldás. A kutatók arra jutottak, hogy ez a bizonyos diéta segíthet a depresszió leküzdésében.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Friss kutatások szerint a ketogén diéta segíthet a depresszió leküzdésében, és más mentális betegségekkel szemben is hatékonynak tűnik. A felmérést csak kevés alany bevonásával végezték, valamint kontrollcsoport nélkül, de a kutatók szerint az eredmények így is meggyőzők. A szakértők szerint kimutatható volt, hogy a keto diéta támogathatja a mentális egészséget és a depresszió elleni küzdelmet, de azt is megállapították, hogy semmiképpen sem helyettesíti az orvosi kezelést.

Depressziót csökkentő ketogén diéta alapanyagai egy deszkán
Összefüggést találtak a ketogén étrend és a depresszió között.
Fotó: AS  CREATIVE STUDIO /  Shutterstock 

Így küzd a ketogén étrend a depresszió ellen

Erről szól a ketogén diéta

A ketogén étrendet hazánkban elsősorban Schobert Norbival azonosítják, aki az elsők között kezdte el ezt a diétát hirdetni. Ugyanakkor sok az ellentmondásos információ a szervezetre gyakorolt hatásairól. A diéta lényege, hogy szénhidrátot egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben fogyasztunk, zsírt viszont annál többet. Ez a drasztikus változtatás arra készteti a szervezetünket, hogy az energiát ne szénhidrátból nyerje. A magas zsírbevitel következtében a test sokkal hatékonyabban tudja a zsírokat energiaként elégetni. Miután a máj a bevitt zsírokból ketontesteket hoz létre, ketózisba kerülünk, ami általában 2-3 hét alatt alakul ki. 

A ketogén diéta hatásos a depresszió ellen is

Az Ohio State University tanulmányában a kutatók 16 fiatal felnőttet vizsgáltak, akik a felmérés idején depressziós tünetekkel küzdöttek. Ezeket a fiatalokat arra kötelezték, hogy 10-12 hétig keto diétát kövessenek. Az eredmények kiértékelése után az látszott, hogy a felmérésben részt vevők átlagosan 70 százalékos javulást tapasztaltak a depressziós tünetek terén, emellett jobb kognitív teljesítményt, általános boldogságérzetet és mérsékelt fogyást is megállapítottak.

Az eredményeket ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni, a kutatást ugyanis csak kis mintán végezték, és a résztvevők közben egyéb kezeléseken is átestek – írja a Healthline. Az eredményt publikáló szakértők is hangsúlyozták: a keto diéta támogathatja a depresszió kezelését, de csak kiegészítő eljárásként, és mindig szakember felügyelete mellett. Egyéb mentális egészségügyi betegségeknél (például ADHD, bipoláris személyiségzavar, Alzheimer-kór) is vizsgálják a keto diéta hatását, de ezek esetében is további, nagyobb mintás kutatások lehetnek szükségesek.

Íme a ketogén diéta egy egy 7 napos étrendje: 

