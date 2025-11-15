A személyiség legsötétebb oldala – Ez a tulajdonság növeli a depresszió kockázatát

Ahány ember, annyi féle személyiség: vannak erősségeink és gyengeségeink, hiszen nem létezik tökéletes ember. Egy új kutatás azonban arra világított rá, hogy az egyik tulajdonság hajlamosabbá tehet minket a depresszióra. Ha kíváncsi vagy, melyik jellemvonás rejti magában a legnagyobb kockázatot, tarts velünk!

Vajon te is hajlamos vagy a depresszióra?

Fotó: Viktoriya Skorikova / GettyImages

Nem is gondolnád, hogy ez a személyiségjegy növeli a depresszió kockázatát

Amerikai tudósok fedezték fel nemrég, hogy az önimádat növeli a szorongás és a depresszió kialakulásának esélyét. A szakértők összesen 1000 beteg agyát vizsgálták meg, amelyből arra következtettek, hogy azoknál, akik több időt fordítottak a magukkal való gondoskodásra, nagyobb eséllyel alakult ki mentális egészségügyi probléma.

Hogyan függ össze az önimádat és a depresszió?

A kutatók azzal magyarázták a meglepő eredményeket, hogy a magunkra való fókuszálás sok esetben annyira elfajulhat, hogy mentális betegséghez vezethet. Így véleményük alapján azokkal a kezelésekkel, amelyek enyhítenek az önmagunk iránti megszállottságon, megelőzhető lenne a depresszió. Manapság ugyanis rengeteg ember szenved mentális betegségben, sőt sokuknak olyan rossz az állapota, hogy még munkába sem járnak.

A depresszió egyik fő tünete a tartós szomorúság és lehangoltság. Emellett a mentális betegségben szenvedőknél jelentkezhet fáradtság, alvászavar, étvágytalanság, valamint koncentrációs nehézség is. Gyakran túlzott aggodalom jellemezi őket, de szapora szívverést és szédülést is tapasztalhatnak.

Az önimádat növeli a depresszió kockázatát.

Fotó: MillaF / Shutterstock

Természetesen a depresszió és a szorongás hátterében rengeteg más tényező állhat, mint egy stresszes életesemény, a hormonális változások vagy a mentális betegségekre való hajlam. A New York-i Colombia Egyetem kutatói szerint viszont létezik még egy fontos kiváltó ok, az önimádat.

Már korábbi kutatások is találtak összefüggést az önmagunkra való fókuszálás és szorongásos, valamint depresszió tüneteinek kialakulás között, amit az új tanulmány is megerősített.

Rossz hangulat vagy depresszió?

Dr. Sameer Jauhar pszichiáter azonban egy korábbi interjúban kiemelte a Daily Mailnek, hogy nagyon sok ember téveszti össze a rossz hangulatot a depresszióval.

Amikor sokan a mentális egészségükről beszélnek, gyakran olyasmit írnak le, amit a szakmában nem depressziónak nevezünk

– magyarázta és hozzátette, hogy „csak azt mondani, hogy rossz hangulatod van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy depressziós is vagy”. Ezért, ha már egy ideje nagyon rosszul érzed magad, érdemes szakember segítségét kérned.