A menopauza után a nők agya elképesztő változáson megy át – Íme a bizonyíték

A Cambridge-i Egyetem friss kutatása szerint a változókor nem csupán hormonális változás.

A folyamat során tapasztalt mentális köd és fáradtság mögött az agy átmeneti energiaválsága és a szürkeállomány csökkenése áll.

A hormonális vihar lecsengése után az agy újrahuzalozza önmagát, ami elképesztő mentális élességet és magabiztosságot hoz.

A köztudatban a változókor még mindig úgy él, mint egy kellemetlen időszak, amit túl kell élni: jönnek a hőhullámok, elmarad a menstruáció és kész. A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban egy friss vizsgálatban – amelyet a The Conversation oldalon publikáltak – teljesen új oldaláról mutatták be a folyamatot. Kiderült, hogy a változókor nem egyszerűen hormonális változásról szól, hanem egy hatalmas agyi átalakulásról. A szakértők csaknem 125 ezer nő adatait és több mint 11 ezer nő agyi MRI-felvételét elemezték. Az eredmények szerint a változókor szinte egy teljes rendszerfrissítést hoz a női agyban, ami alapjaiban formálja át a személyiséget és a gondolkodást.

A változókor nem a leépülés kezdete, hanem a női agy teljes rendszerfrissítése.

Fotó: Lucigerma / shutterstock

A változókor hatásai az agyra

A kutatók modern agyi képalkotó eljárásokkal pontosan le tudták követni, miért élik meg a nők viharosan a változókor időszakát. A vizsgálatok szerint a változókor idején a nők hajlamosabbak lesznek a szorongásra, a lehangoltságra és a rossz alvásra. Ennek nagyon is valóságos, fizikai okai vannak:

Átmenetileg csökken az agyállomány

A változókor alatt bizonyos agyi területeken – különösen a memóriáért és az érzelmekért felelős részeken – megfogyatkozik az információfeldolgozásért felelős szürkeállomány. Energiaválság és mentális köd

Az agy elsődleges üzemanyaga a cukor, a sejteknek pedig az ösztrogén hormon segít abban, hogy ezt a cukrot energiává alakítsák át. Ahogy az ösztrogénszint zuhanni kezd, az agy bizonyos részei hirtelen éheznek, kevesebb energiát kapnak. Ez a magyarázat a nők által jól ismert agyi ködre , amikor az ember nehezebben koncentrál, gyorsabban felejt, és folyamatosan fáradtnak érzi magát. Lassuló belső hálózat

Az agyi területeket összekötő belső információs sztráda (a fehérállomány) is átalakul. Emiatt az agy különböző részei átmenetileg lassabban kommunikálnak egymással, ami rontja a reakcióidőt. Időleges sebezhetőség

A kutatók azt is észrevették, hogy a változókor idején felszaporodhatnak az agyban bizonyos fehérjék, amelyek a későbbi időskori demenciáért felelősek. Mivel a nők körében kétszer gyakoribb ez a betegség, a szakemberek szerint a változókori hormonális vihar teheti sebezhetőbbé a szervezetet. Azonban ez nem maga a betegség, csak egy átmeneti, érzékenyebb állapot.

A jó hír: az agy képes újjászületni

Bár a fenti lista ijesztően hangzik, a cambridge-i kutatás legnagyobb szenzációja pont az, hogy a változókor nem a szellemi leépülés kezdete. A vizsgálatok szerint a változókor lecsengése után az agy megnyugszik, stabilizálódik, sőt a memóriáért felelős területek képesek újra megerősödni. Az agy egyszerűen újrahuzalozza önmagát, egy teljesen új, és stabil állapotot hoz létre. A tudósok ezt a folyamatot a szüléshez hasonlítják. Ahogy a terhesség alatt az anyai agy átalakul azért, hogy a babára tudjon koncentrálni, úgy a változókorban is egy óriási átépülés zajlik. Mivel az ösztrogén egyfajta természetes védőpajzsként működik a női agyban, a hiánya kényszeríti rá az idegrendszert, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez.