Menopauza és vágytalanság? Ezekkel az egyszerű trükkökkel növelheted a libidódat

A nemi életednek nem kell véget érnie a menopauzával. Bár a női lét elkerülhetetlen része a változókor, az alábbi trükkökkel könnyedén visszacsempészheted a vágyat a hálószobába. Kíváncsi vagy, mit tehetsz a libidó növelése érdekében? Akkor feltétlenül olvass tovább!
A menopauza óriási hatást gyakorol a hormonszintre, melynek során csökken az ösztrogén- és tesztoszteronszint. Ennek következtében rengeteg nő tapasztal ilyenkor alacsony nemi vágyat, ami a kapcsolatára is rányomhatja a bélyegét. Azonban ne ess kétségbe, ugyanis bármikor újraélesztheted a szikrát. Ezért, ha a libidó növelése a cél, akkor vesd be ezeket az egyszerű módszereket, hogy újra szenvedéllyel tekinthess a kedvesedre!
A perimenopauza évekkel az utolsó menstruáció előtt kezdődik, a hormonális ingadozások pedig akár 50 különböző tünet okozói is lehetnek (hőhullám, alvási problémák). Továbbá a menopauza hatásai akár 4-10 évig is elhúzódhatnak. A posztmenopauza pedig lecsökkent hormonszintet és új egészségügyi kockázatokat jelent.
Helyezzétek a hangsúlyt az érzelmi intimitásra
Egy kapcsolat alapja az intimitás, legyen szó fizikairól vagy érzelmiről. Mivel azonban számodra ez egy igen megterhelő időszak, dönthettek úgy, hogy az érzelmi részt helyezitek előtérbe. Ugyanis, ha képesek vagytok beszélni a megváltozott érzéseitekről, az utat engedhet a nemi vágy kivirágozásának. Ne feledd, a fokozott érzelmi intimitás sok esetben nagyfokú fizikai intimitáshoz vezethet.
Alkalmazz Kegel-gyakorlatokat
A medencefenék izmainak ereje szoros kapcsolatban áll a szexuális funkcióval. Így, amennyiben erősebb medencefeneket szeretnél, próbáld ki a Kegel-gyakorlatokat. A technikából ugyanis számos egészségügyi és párkapcsolati előnyre tehetsz szert, ezért érdemes a mindennapjaid részévé tenned.
Fektess hangsúlyt a fizikai egészségedre
A fizikai egészség mindenre hatással van, igen, még a libidódra is. Többek között a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott étrend, illetve a stressz csökkentése mind pozitívan befolyásolhatja a véráramlást, az energiaszintet, illetve az általános jóllétet, amelyek fontos szerepet töltenek be a nemi vágyban.
Csökkentsd a stresszt és a szorongást
Köztudott, hogy a mindennapi szorongás a libidóra is könnyedén rányomhatja a bélyegét. Ezért, ha a nemi vágy növelése a cél, alkalmazz olyan módszereket, amelyek oldják a stresszt. Például a meditáció vagy más relaxációs technikák segítenek a felgyülemlett stressz csökkentésében, ami vággyal telibb együttlétekhez vezethet.
