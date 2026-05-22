„Már az anyja hasában tiltakozott ellene!” – Elképesztő családi titkot kotyogott ki a Jubileumi koncertje után Szolnoki Péter

Szolnoki Péter és Török Tamás harmincegy év közös munka után sem a lezáráson gondolkodnak, sokkal inkább a folytatáson. A monumentális koncert megszervezése és lebonyolítása óriási feladat volt, a szakma és a közönség részéről érkező pozitív visszajelzések azonban minden fáradtságot megértek. Bár sok zenekar hatalmas stresszként éli meg az ekkora volumenű fellépéseket, Péter elárulta, hogy ő az egész estét egyfajta áldásként, végtelenül nyugodtan és kiegyensúlyozottan csinálta végig.

A Bon-Bon frontembere, Szolnoki Péter elérzékenyült a jubileumi koncertjük miatt

A jubileumi este azonban nemcsak a Bon-Bon sikerei miatt maradt emlékezetes az énekes számára, hanem azért is, mert a nagyszabású show-t saját fiai zenekara, az OTUZ nyitotta meg. Péter fiai, a 23 éves Balázs és a 25 éves Peti ugyanis szintén a zenei pályát választották. Bár kiskorukban kikoptak a zeneiskolából és teljesen más irányban indultak el az egyetemen – Balázs anglisztikát, Peti filmes szakot végzett –, a zene végül mégis visszaszippantotta őket. Az énekes büszkén mesélte, hogy fiai olyannyira komolyan veszik a szakmát, hogy a saját együttesük mellett olyan sikeres tévéműsorok háttérmunkálataiban is részt vettek zenei szerkesztőként, mint a Kincsvadászok, az X-faktor, vagy a Csillag Születik.

A gyerekek rendkívüli művészi érzékenysége és széles látóköre nem a véletlen műve, hiszen mindhárman igazi kulturális közegben nőttek fel.

Nyilvánvalóan ezt szívták magukba gyerekkoruk óta. Hallották, milyen zenéket hallgatok, látták, hogy otthon zenélek. Sőt, mindhárom gyerek még az anyukájuk hasában volt, amikor koncertekre jártunk

– emlékezett vissza az énekes.

Szolnoki Péter lánya már édesanyja hasában utálta a Red Hot Chili Pepperst

Ehhez kapcsolódóan Szolnoki Péter egy egészen elképesztő és mulatságos történetet is megosztott a lányáról, Bogiról, akit tavaly adott férjhez, és aki jelenleg is a Librettó című kulturális műsor társ-szerkesztőjeként tevékenykedik.

Amikor Bogi még az anyukája hasában volt, elmentünk egy Red Hot Chili Peppers koncertre – ez még 1995-ben volt, mert ő 1996-ban született –, és a koncert alatt nagyon rugdosni kezdett. Láthatóan nem tetszett neki a zene, úgyhogy végül el is jöttünk. Aztán évekkel később, amikor már nagyobb volt, mindig mondogatta, hogy nem szereti a Red Hot Chili Pepperst. Akkor jutott eszünkbe ez a történet, és mondtuk neki: »Hát persze, kislányom, neked már magzatként sem tetszett ez a zenekar.«

A hatalmas Aréna-koncert okozta pörgés után az énekes most a jól megérdemelt, csendesebb mindennapokra és a közelgő 56. születésnapjára fókuszál. Bár tavaly az 55. évfordulót egy hatalmas, nyilvános Big Band-koncerttel ünnepelte meg, idén a felhajtás helyett a meghittséget választja. Elmondása szerint már nem az a nagy születésnapozós típus, így a jeles napot minden bizonnyal párjával, Vikivel, valamint a szűk családdal, nyugalomban fogja eltölteni.

