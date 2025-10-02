Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Változókor miatt hőhullámokkal küzdő nő az ágyon fekve egy ventilátor mellett szellőzteti magán az ingjét

Változókor nőknél: ez történik a testben és így enyhíthetők a tünetek

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 13:15
menopauzatünetekváltozókor
A változókor minden nő életének természetes része, de sok kellemetlen tünettel járhat. A változókor hormonális és fizikai változásai megterhelők, de életmódbeli változtatásokkal és megfelelő kezeléssel jelentősen enyhíthetők.
Zedna Life
A szerző cikkei

A változókor, vagyis a menopauza, általában 45 és 55 éves kor között következik be. Ebben az időszakban a petefészkek hormontermelése fokozatosan csökken, majd megszűnik, ami a menstruáció végleges elmaradásához vezet. A hormonális változások azonban nem csupán a termékenységet zárják le, hanem az egész test működésére kihatnak. A nők többsége megtapasztalja a változókor kellemetlen tüneteit, amelyek a mindennapokat is megnehezíthetik. Bár sokan tartanak tőle, tudatos életmóddal és szakértői segítséggel ez az életszakasz is kiegyensúlyozottan élhető meg.

Változókorban lévő nő mosolyogva fogyaszt egészséges ételt az ablaknál
A változókorral járó tünetek nagyban mérsékelhetők egészséges étkezéssel.
Fotó: DimaBerlin /  Shutterstock 

Hormonális változások és következményeik

A csökkenő ösztrogén- és progeszteronszint a szervezet több funkcióját is befolyásolja. A ciklus rendszertelenné válik, majd megszűnik, közben pedig olyan panaszok jelenhetnek meg, mint a hőhullám, az éjszakai izzadás, az alvászavar vagy a hangulatingadozás. Ezek a tünetek nemcsak fizikai kellemetlenséget okoznak, hanem a lelki egyensúlyt is felboríthatják. Az anyagcsere lassulása miatt könnyebben alakul ki túlsúly, a csontok ásványianyag-tartalma csökken, ami növeli a csontritkulás és a csonttörések kockázatát. Az ösztrogén védő hatásának megszűnése a szív- és érrendszeri betegségek esélyét is emeli, így a változókor nem csupán komfortkérdés, hanem komoly egészségügyi kihívás is.

Fizikai és lelki tünetek, amelyek gyakran jelentkeznek

A változókor tünetei sokfélék lehetnek, és nem mindenkinél ugyanolyan intenzitással jelentkeznek. A leggyakoribbak a hőhullámok, az izzadás és a menstruációs zavarok, de emellett gyakori a hajhullás, a bőr szárazsága, a koncentrációs nehézségek és a fáradtság is. A hormonális ingadozás a hangulatra is erősen hat: sok nő tapasztal fokozott ingerlékenységet, szorongást vagy depressziós hangulatot. A szexuális életben is változás(https://www.life.hu/fitt-life/2025/09/noi-test-40-felett-valtozas)  következhet be, hiszen a hüvelyszárazság fájdalmassá teheti az együttléteket. Ezek a tünetek nemcsak fizikailag terhelik meg a nőket, hanem párkapcsolati és társasági életükre is hatással lehetnek, így komplex odafigyelést igényelnek.

Hogyan enyhíthetők a változókor tünetei?

Az életmódbeli változtatások sok esetben enyhítik a panaszokat. Az egészséges, növényi alapanyagokban gazdag étrend, amely tartalmaz sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, halat és kalciumban gazdag ételeket, hozzájárul az általános jólléthez. A rendszeres testmozgás nemcsak a testsúly megtartásában segít, hanem mérsékli a hőhullámok gyakoriságát és javítja a lelki állapotot is. A relaxációs technikák, mint a jóga vagy a meditáció, szintén hatékonyak a stressz csökkentésében. Orvosi segítségként a hormonpótló kezelés bizonyos esetekben gyors javulást hozhat, de ennek előnyeit és kockázatait mindig szakorvossal kell mérlegelni. Alternatív megoldásként gyógynövények – például a barátcserje, a szója vagy a vöröshere kivonat – segíthetnek enyhébb panaszok esetén.

A változókor tehát nemcsak a női termékenység végét jelenti, hanem egy új életszakasz kezdetét is, amely kihívásokkal és lehetőségekkel egyaránt jár. A testi és lelki változásokhoz való alkalmazkodás tudatos életmóddal, szakértői tanácsokkal és a saját igények figyelembevételével sokkal könnyebb. Az odafigyelés és a megfelelő támogatás segíthet abban, hogy a nők ezt az időszakot ne kényszerű lemondásként, hanem önmaguk újrafelfedezéseként éljék meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu