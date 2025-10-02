Változókor nőknél: ez történik a testben és így enyhíthetők a tünetek

A változókor, vagyis a menopauza, általában 45 és 55 éves kor között következik be. Ebben az időszakban a petefészkek hormontermelése fokozatosan csökken, majd megszűnik, ami a menstruáció végleges elmaradásához vezet. A hormonális változások azonban nem csupán a termékenységet zárják le, hanem az egész test működésére kihatnak. A nők többsége megtapasztalja a változókor kellemetlen tüneteit, amelyek a mindennapokat is megnehezíthetik. Bár sokan tartanak tőle, tudatos életmóddal és szakértői segítséggel ez az életszakasz is kiegyensúlyozottan élhető meg.

A változókorral járó tünetek nagyban mérsékelhetők egészséges étkezéssel.

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Hormonális változások és következményeik

A csökkenő ösztrogén- és progeszteronszint a szervezet több funkcióját is befolyásolja. A ciklus rendszertelenné válik, majd megszűnik, közben pedig olyan panaszok jelenhetnek meg, mint a hőhullám, az éjszakai izzadás, az alvászavar vagy a hangulatingadozás. Ezek a tünetek nemcsak fizikai kellemetlenséget okoznak, hanem a lelki egyensúlyt is felboríthatják. Az anyagcsere lassulása miatt könnyebben alakul ki túlsúly, a csontok ásványianyag-tartalma csökken, ami növeli a csontritkulás és a csonttörések kockázatát. Az ösztrogén védő hatásának megszűnése a szív- és érrendszeri betegségek esélyét is emeli, így a változókor nem csupán komfortkérdés, hanem komoly egészségügyi kihívás is.

Fizikai és lelki tünetek, amelyek gyakran jelentkeznek

A változókor tünetei sokfélék lehetnek, és nem mindenkinél ugyanolyan intenzitással jelentkeznek. A leggyakoribbak a hőhullámok, az izzadás és a menstruációs zavarok, de emellett gyakori a hajhullás, a bőr szárazsága, a koncentrációs nehézségek és a fáradtság is. A hormonális ingadozás a hangulatra is erősen hat: sok nő tapasztal fokozott ingerlékenységet, szorongást vagy depressziós hangulatot. A szexuális életben is változás(https://www.life.hu/fitt-life/2025/09/noi-test-40-felett-valtozas) következhet be, hiszen a hüvelyszárazság fájdalmassá teheti az együttléteket. Ezek a tünetek nemcsak fizikailag terhelik meg a nőket, hanem párkapcsolati és társasági életükre is hatással lehetnek, így komplex odafigyelést igényelnek.