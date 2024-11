Egyre több embert érint: ezek az agyi köd tünetei

Hogyan szabadulhatunk meg tőle?

Erre az állapotra nincs speciális kezelés, mivel nem egy konkrét betegségről van szó, hanem más probléma tüneteként jelenik meg. Éppen ezért a legfontosabb, hogy kiderüljön, milyen betegségnek a kísérő jele az agyi köd, és annak kezelésével ez is elmúlik. Mindazonáltal sokat javíthatunk a kognitív funkcióinkon, ha változtatunk az életmódunkon. Tegyünk meg mindent, hogy jobban aludjunk éjszakánként, és közben az egész szervezetünk, így az agyunk is regenerálódni tudjon. Együnk vitaminokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben és rostokban gazdag ételeket. Fogyasszunk minél több probiotikus finomságokat, amelyek helyreállítják a bélflórát. Ilyen például a savanyúkáposzta, joghurt, kimchi és más fermentált ételek, italok. Minden nap mozogjunk legalább fél órát. Tartsunk szüneteket a nap folyamán. Ilyenkor ne csináljunk semmit, ne is erőltessük az agyunkat, inkább csak tompán bámuljunk magunk elé, vagy meditáljunk.

Kérjük szakember segítségét

Ha nagyon zavar minket ez az állapot, és úgy érezzük, hogy egyedül nem tudunk megbirkózni vele, akkor kérjük pszichológus segítségét. A pszichoterápiák, mint például a kognitív viselkedésterápia gyors eredményt hozhat. Ha ennél is súlyosabb a helyzet, akkor kezelőorvosunk olyan gyógyszerek átmeneti szedését javasolhatja, mint az antidepresszánsok vagy a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID). Hasznos lehet, ha családunkkal, barátainkkal és kollégáinkkal beszélünk az általunk tapasztalt nehézségekről, hogy megértsék, mi miért történik és ez milyen hatással lehet ez ránk.