Túl kótyagos vagy reggelente? Így előzd meg a túlalvást

Az alvás az egyik legfontosabb dolog a szervezetünk számára, ilyenkor piheni ki magát és regenerálódik a test, de az agyban is fontos folyamatok mennek végbe. Nem véletlenül hangsúlyozzák a szakemberek, hogy mennyire lényeges a minőségi alvás, ugyanakkor az sem mindegy, mennyit alszunk. Ahogyan a túl kevés, úgy a túl sok alvás is lehet káros, és vonhat maga után kockázatokat. Az egészségünk megőrzése érdekében jobb, ha a túlalvás megelőzése lesz a célunk.
Egy felnőtt emberi szervezetnek nagyjából 7-8 órára van szüksége ahhoz, hogy kipihent állapotba kerüljön. A túl kevés, vagyis a 6 óránál kevesebb, és a túl sok, azaz a 9 óránál több alvás nemcsak fáradttá és kótyagossá tehet, de meg is betegíthet. Kutatások szerint a túlalvás rizikófaktor lehet a cukorbetegség, az elhízás, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, de még a depresszió kialakulásában is. Tanácsos arra törekedni, hogy akárcsak az étkezésben és a testmozgásban, úgy az alvást tekintve is megtaláljuk az egyensúlyt.
A túlalvás napjainkban népbetegséggé nőtte ki magát, és nem csak az a baj vele, hogy a várakozásainkkal ellentétben sokkal fáradtabbá és levertebbé tesz, hanem az is, hogy negatív módon befolyásolja a testben zajló anyagcsere-folyamatokat és az immunrendszert, hosszú távon pedig a krónikus betegségek kialakulásához is hozzájárulhat. A 9-10 óránál több alvás egy felnőtt esetében abszolút túlalvásnak számít.
A túlalvást érdemes megelőzni, ehhez az első és legfontosabb lépés, hogy tudatosak legyünk és odafigyeljünk a szervezetünkre, valamint annak jelzéseire. Nem feltétlenül előnyös akkor kelni, amikor szeretnénk, és akármilyen meglepő, a legtöbb esetben éppen az segít a normál energiaszint fenntartásában, ha korábban mászunk ki az ágyból.
