Túl kótyagos vagy reggelente? Így előzd meg a túlalvást

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 06:15
Egy fárasztó munkahét után nincs jobb dolog, mint aludni egy nagyot, azonban jobb, ha vigyázunk a túlságosan hosszú pihenéssel. A sok alvás vissza is csaphat, és ahelyett hogy felfrissítene, még fáradtabbá tehet. Terítéken a túlalvás megelőzése.
László Juli
  • Komoly egészségügyi veszélyekkel járhat a rendszeres túlalvás.
  • Érdemes a napi ajánlott alvási mennyiséget betartani.
  • Több praktika van arra, hogyan előzhető meg a túlalvás. 

Az alvás az egyik legfontosabb dolog a szervezetünk számára, ilyenkor piheni ki magát és regenerálódik a test, de az agyban is fontos folyamatok mennek végbe. Nem véletlenül hangsúlyozzák a szakemberek, hogy mennyire lényeges a minőségi alvás, ugyanakkor az sem mindegy, mennyit alszunk. Ahogyan a túl kevés, úgy a túl sok alvás is lehet káros, és vonhat maga után kockázatokat. Az egészségünk megőrzése érdekében jobb, ha a túlalvás megelőzése lesz a célunk.

A túlalvás megelőzése az általános közérzetünkre is pozitív hatással lehet. 
Fontos lenne a túlalvás megelőzése – ezért problémás a nagyon sok pihenés

Egy felnőtt emberi szervezetnek nagyjából 7-8 órára van szüksége ahhoz, hogy kipihent állapotba kerüljön. A túl kevés, vagyis a 6 óránál kevesebb, és a túl sok, azaz a 9 óránál több alvás nemcsak fáradttá és kótyagossá tehet, de meg is betegíthet. Kutatások szerint a túlalvás rizikófaktor lehet a cukorbetegség, az elhízás, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, de még a depresszió kialakulásában is. Tanácsos arra törekedni, hogy akárcsak az étkezésben és a testmozgásban, úgy az alvást tekintve is megtaláljuk az egyensúlyt.

A túlalvás napjainkban népbetegséggé nőtte ki magát, és nem csak az a baj vele, hogy a várakozásainkkal ellentétben sokkal fáradtabbá és levertebbé tesz, hanem az is, hogy negatív módon befolyásolja a testben zajló anyagcsere-folyamatokat és az immunrendszert, hosszú távon pedig a krónikus betegségek kialakulásához is hozzájárulhat. A 9-10 óránál több alvás egy felnőtt esetében abszolút túlalvásnak számít.

Hogyan aludjunk éppen eleget?

A túlalvást érdemes megelőzni, ehhez az első és legfontosabb lépés, hogy tudatosak legyünk és odafigyeljünk a szervezetünkre, valamint annak jelzéseire. Nem feltétlenül előnyös akkor kelni, amikor szeretnénk, és akármilyen meglepő, a legtöbb esetben éppen az segít a normál energiaszint fenntartásában, ha korábban mászunk ki az ágyból. Ehhez a következőket tehetjük:

  • Ismerjük meg, mennyi alvásra van szükségünk. Ha a szervezetünknek elegendő a 6-7 óra, ne aludjunk 9-et akkor sem, ha kényelmes lenne az ágyban lenni. Az egyénileg szükséges alvásidőre úgy deríthetünk fényt, hogy megfigyeljük önmagunkat: kipihenten ébredünk vagy elgyötörten? Napközben energikusak vagyunk vagy levertek? Jó jelzés lehet az az időpont is, amikor először ébredünk fel magunktól reggel. Ezzel talán a szervezetünk arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy kipihente magát.
  • Vezessünk alvásnaplót! Írjuk fel, mikor fekszünk le és kelünk fel. Ez egy jó visszajelzés lehet nemcsak az alvással töltött órák száma, hanem a rendszeresség kapcsán is. Az információk nyomán könnyebben kialakíthatunk egy hosszú távon is fenntartható és egészséges rendszert.
Apró trükkökkel is sokat tehetünk az egészséges alvás, ezzel pedig az egészségünk érdekében.
  • Ahhoz, hogy jól és jót aludjunk, célszerű egy esti rutint kialakítani, ami abban is segíthet, hogy az elménk ráálljon a pihenésre, a szervezetünk pedig megtanulja, mely tevékenységek előzik meg az alvást. A legjobb, ha kerüljük a késői, főleg az ágyban való kütyüzést, ami rossz minőségű alvást, ezzel kompenzációt, vagyis túlalvást okozhat. A lefekvést megelőzően legalább 30-60 perccel kapcsoljunk ki és tegyünk el minden okoseszközt.
  • Hagyjuk a függönyt behúzatlanul, hiszen a reggeli fény segít abban, hogy természetes módon ébredjünk. Amennyiben megtehetjük, menjünk ki hamar a levegőre, sétáljunk pár percet.
  • Hagyjuk abba a szundi gomb használatát! A túlalvást elősegíti, sőt támogatja is az a fránya gomb, amelyet a hétköznapokon 5-10-15 vagy ennél is több percenként nyomunk le. Még ha nehéz is, szoktassuk rá magunkat arra, hogy az első jelzés után felülünk az ágyon, és ezzel máris elkezdjük a napot.
  • Hétvégén is keljünk ugyanabban az időpontban, mint hétköznap. Ha mindennap máskor ébredünk, a szervezetünk számára nem lesz rendszer, amihez tarthatná magát, így a túlalvás esélye nagyobb lesz.
  • Sokan a hét közben „összegyűjtött” fáradtságot a hétvégi alvással próbálják kiegyenlíteni. Ennek azonban szintén túlalvás lesz a következménye. Ha van rá mód, inkább szusszanjunk délutánonként 20-30 perceket, ezzel kifejezetten kedvezünk is a szervezetünknek.
  • Érdemes utánajárni az esetleges rejtett okoknak is. A túlalvást ugyanis okozhatja krónikus stressz, kiégés, depresszió is. Ilyen esetekben érdemes lelki támogatást kérni, mert a valódi probléma nem az alvás mennyiségével van.

