Tudod, mennyit kellene aludnod az életkorod alapján? Teszteld a tudásod

Az alvásigény életkoronként eltér, és sokan alábecsülik, mennyire számít.

A kialvatlanság hatása nem mindig azonnali, mégis gyorsan érezhető.

A kvíz segít felismerni, valóban eleget alszunk-e.

Életünk nagyjából harmadát alvással töltjük, mégis hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, mint egy rugalmasan alakítható időszakra, amit szükség esetén meg lehet kurtítani. Pedig az alvás nem pusztán pihenés: ilyenkor regenerálódik a szervezetünk, rendeződnek a hormonális folyamatok, az idegrendszer feldolgozza a nap történéseit, és az immunrendszerünk is ilyenkor kap valódi támogatást. Ha az alvásidő rendszeresen lerövidül, annak előbb-utóbb ára van.

Az alvás minősége és mennyisége életkoronként is eltér.

Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Az alvás nem egyforma minden életkorban

Ami sokak számára meglepő, hogy az alvásigény nem állandó. Jelentősen függ az életkortól, a napi terheléstől és attól is, mennyire sikerült korábban kipihenni magunkat. Egy kisgyerek szervezete más ritmus szerint kér pihenést, mint egy kamaszé vagy egy felnőtté, és az idő előrehaladtával az alvás szerkezete is átalakul. Ráadásul nem vagyunk egyformák: van, aki hajnalban érzi magát igazán frissnek, míg mások este élednek fel.

Sokan úgy érzik, eleget alszanak, mégis fáradtan ébrednek. Ez gyakran nem az órák számán, hanem az alvás minőségén múlik. A rendszertelen lefekvés, a stressz, a késő esti képernyőhasználat vagy a nem megfelelő környezet mind ronthatják az éjszakai pihenést. Ilyenkor hiába van meg a szükségesnek hitt alvásidő, a szervezet nem tud igazán feltöltődni és regenerálódni.

Ebben a kvízben most azt tesztelheted, mennyire vagy képben azzal, mennyi alvásra van szüksége a szervezetnek különböző életkorokban, és mennyit számít az, ahogyan alszunk. Indulhat a teszt?