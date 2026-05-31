Kellemetlen jelenet a Puskás Arénában, kínos bakit szúrtak ki a budapesti BL-döntő díjátadóján

Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amelyet végül a címvédő PSG nyert meg tizenegyesek után. A rendes játékidő és a kétszer 15 perces hosszabbítás végén is 1–1 állt az eredményjelzőn, a büntetőpárbajban azonban az Arsenaltól Eberechi Eze és Gabriel is hibázott. A párizsiak ezzel megvédték címüket, miután egy évvel korábban Münchenben 5–0-ra legyőzték az Intert a fináléban. Az ünneplést azonban egy kínos jelenet is beárnyékolta, ugyanis az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin komoly hibát vétett a díjátadó során.
A díjátadó során az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin – többek között Csányi Sándor társaságában – adta át az érmeket a játékosoknak. A PSG labdarúgóinak érkezésekor azonban kisebb malőr történt: a szlovén sportvezető Ousmane Dembélé nyakába akasztotta az aranyérmet, majd már indult volna vele a BL-serleg felé, megfeledkezve arról, hogy a párizsiak csapatkapitánya, Marquinhos még nem kapta meg a sajátját - vette észre a Magyar Nemzet.
A bakit gyorsan korrigálták, így végül Marquinhos is átvehette az érmet, és csapatkapitányként ő emelhette magasba a trófeát, amelyet a PSG sorozatban második alkalommal hódított el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.