Kellemetlen jelenet a Puskás Arénában, kínos bakit szúrtak ki a budapesti BL-döntő díjátadóján

Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amelyet végül a címvédő PSG nyert meg tizenegyesek után. A rendes játékidő és a kétszer 15 perces hosszabbítás végén is 1–1 állt az eredményjelzőn, a büntetőpárbajban azonban az Arsenaltól Eberechi Eze és Gabriel is hibázott. A párizsiak ezzel megvédték címüket, miután egy évvel korábban Münchenben 5–0-ra legyőzték az Intert a fináléban. Az ünneplést azonban egy kínos jelenet is beárnyékolta, ugyanis az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin komoly hibát vétett a díjátadó során.

Kínos bakit vétett az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin a BL-döntő után

A díjátadó során az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin – többek között Csányi Sándor társaságában – adta át az érmeket a játékosoknak. A PSG labdarúgóinak érkezésekor azonban kisebb malőr történt: a szlovén sportvezető Ousmane Dembélé nyakába akasztotta az aranyérmet, majd már indult volna vele a BL-serleg felé, megfeledkezve arról, hogy a párizsiak csapatkapitánya, Marquinhos még nem kapta meg a sajátját - vette észre a Magyar Nemzet.

A bakit gyorsan korrigálták, így végül Marquinhos is átvehette az érmet, és csapatkapitányként ő emelhette magasba a trófeát, amelyet a PSG sorozatban második alkalommal hódított el.