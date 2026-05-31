Szívszorító szerelmi történet: feleségül ment haldokló szerelméhez, aki tíz nappal később meghalt

Fájdalmas romantikus történet a tengerentúlon: a 27 éves Robbie Fox mindössze tíz nappal azután halt meg, hogy feleségül vette egyetemi szerelmét, Kelli Peterst egy bostoni kórházi szobában.

Szerelmét hagyta hátra a súlyos beteg férfi.

Halála előtt vette el szerelmét

A fiatal pár nyolc évvel korábban ismerkedett meg az Elon Egyetemen. Elsőéves hallgatóként találkoztak, majd később egy pár lettek, és kapcsolatuk a következő években is kitartott. Robbie életét 2024-ben fordította fel egy diagnózis. Miután egy kerékpáros baleset során megsérült a csípője, az orvosi vizsgálatok során Ewing-szarkómát állapítottak meg nála. Ez a ritka és agresszív daganatos betegség leggyakrabban a csontokat vagy az azokat körülvevő lágyrészeket érinti.

A fiatal férfi hosszú és megterhelő kezeléseken esett át. Több mint 40 sugárkezelést, 14 kemoterápiás ciklust és számos vérátömlesztést kapott, mielőtt 2025 februárjában remisszióba került. Barátnője, Kelli végig mellette állt a legnehezebb időszakokban is. Robbie a remisszió hírének bejelentése után, 2025 márciusában megkérte barátnője kezét és úgy tűnt, hogy végre maguk mögött hagyhatják a betegséget.

Az öröm azonban nem tartott sokáig. Kilenc hónappal később a daganat visszatért, ráadásul agresszívebb formában. Állapota folyamatosan romlott, fájdalmai egyre erősödtek, végül családja és orvosai úgy döntöttek, hogy hospice-ellátásba helyezik. Kelli később elmondta, hogy Robbie egy ponton azt mondta neki, nyugodtan elhagyhatja őt, ha nem akarja végigjárni vele ezt a nehéz utat. De a nő nem volt hajlandó magára hagyni a férfit.

Kelli találta ki, hogy házasodjanak össze a kórházban, A pár 2026. április 15-én, pontosan nyolc évvel első találkozásuk után mondta ki az igent egy bostoni kórházban családjuk és barátaik jelenlétében. Az egész szertartás alatt fogták egymás kezét. Robbie Fox 2026. április 25-én, tíz nappal az esküvő után hunyt el. Kelli szerint a házasság rendkívül sokat jelentett férjének. Úgy fogalmazott, hogy az tette őt a legboldogabbá és számára ez volt a legfontosabb. A fiatal özvegy ma is úgy érzi, különleges és tiszta szeretetet kapott Robbietól, ami egész életében elkíséri majd, tudta meg a People.