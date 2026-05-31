BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító szerelmi történet: feleségül ment haldokló szerelméhez, aki tíz nappal később meghalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 07:00
haláldaganat
A súlyos betegség sem állította meg. Egyetemi szerelmét vette feleségül a férfi.

Fájdalmas romantikus történet a tengerentúlon: a 27 éves Robbie Fox mindössze tíz nappal azután halt meg, hogy feleségül vette egyetemi szerelmét, Kelli Peterst egy bostoni kórházi szobában.

Szerelmét hagyta hátra a súlyos beteg férfi.
Szerelmét hagyta hátra a súlyos beteg férfi.
Fotó: CNN/YouTube

Halála előtt vette el szerelmét

A fiatal pár nyolc évvel korábban ismerkedett meg az Elon Egyetemen. Elsőéves hallgatóként találkoztak, majd később egy pár lettek, és kapcsolatuk a következő években is kitartott. Robbie életét 2024-ben fordította fel egy diagnózis. Miután egy kerékpáros baleset során megsérült a csípője, az orvosi vizsgálatok során Ewing-szarkómát állapítottak meg nála. Ez a ritka és agresszív daganatos betegség leggyakrabban a csontokat vagy az azokat körülvevő lágyrészeket érinti.

A fiatal férfi hosszú és megterhelő kezeléseken esett át. Több mint 40 sugárkezelést, 14 kemoterápiás ciklust és számos vérátömlesztést kapott, mielőtt 2025 februárjában remisszióba került. Barátnője, Kelli végig mellette állt a legnehezebb időszakokban is. Robbie a remisszió hírének bejelentése után, 2025 márciusában megkérte barátnője kezét és úgy tűnt, hogy végre maguk mögött hagyhatják a betegséget.

Az öröm azonban nem tartott sokáig. Kilenc hónappal később a daganat visszatért, ráadásul agresszívebb formában. Állapota folyamatosan romlott, fájdalmai egyre erősödtek, végül családja és orvosai úgy döntöttek, hogy hospice-ellátásba helyezik. Kelli később elmondta, hogy Robbie egy ponton azt mondta neki, nyugodtan elhagyhatja őt, ha nem akarja végigjárni vele ezt a nehéz utat. De a nő nem volt hajlandó magára hagyni a férfit. 

Kelli találta ki, hogy házasodjanak össze a kórházban, A pár 2026. április 15-én, pontosan nyolc évvel első találkozásuk után mondta ki az igent egy bostoni kórházban családjuk és barátaik jelenlétében. Az egész szertartás alatt fogták egymás kezét. Robbie Fox 2026. április 25-én, tíz nappal az esküvő után hunyt el. Kelli szerint a házasság rendkívül sokat jelentett férjének. Úgy fogalmazott, hogy az tette őt a legboldogabbá és számára ez volt a legfontosabb. A fiatal özvegy ma is úgy érzi, különleges és tiszta szeretetet kapott Robbietól, ami egész életében elkíséri majd, tudta meg a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu