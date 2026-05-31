Kiadták a riasztást az országra: egész hétre viharos időt ígérnek

A délutáni órákban továbbra is 25 és 30 fok közötti csúcshőmérséklet várható, az élénk légmozgás többfelé megmarad. Az időjárás azonban nem fogyott ki a meglepetésekből: szinte az egész országba heves zivatarokat jósolnak.
Többnyire napos, gomolyfelhőkkel tarkított időre van kilátás. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat. A délutáni órákban továbbra is 25 és 30 fok közötti csúcshőmérséklet várható, az élénk légmozgás többfelé megmarad.
A meteorológiai nyár első napján erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, az északnyugati, nyugati szél pedig sokfelé megerősödik. A zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Ami talán ennél is aggasztóbb lehet, hogy a met.hu szinte az egész országra citromsárga veszélyjelzést közölt. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
Változóan felhős idő valószínű, többórás napsütéssel. Helyenként frissítő záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakul.
Nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a nap folyamán tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Az országon belül jelentős hőmérsékleti különbség alakulhat ki: míg északnyugaton csupán 20 fok körüli maximumok várhatók, addig keleten és délkeleten helyenként 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.