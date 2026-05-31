Gyújtogatás, verekedés, 326 letartóztatás: elszabadult a pokol a BL-döntő után

A francia belügyminisztérium által tegnap 23:30-kor kiadott közleménye szerint Franciaországban 326 letartóztatás történt, köztük 235-öt Párizsban, miután a PSG megvédte címét a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében az Arsenal ellen. A zavargások már a BL-döntő első félidejében kirobbantak, és sorra tartóztatták le a megvadult futballszurkolókat - írja a Le Monde.
A legsúlyosabb zavargások Párizs Châtelet negyedében, a Notre-Dame-székesegyház és a Louvre Múzeum között történtek. Könnygázt vetettek be.
„A zavargások akkor kezdődtek, amikor az Arsenal 1–0-ra vezetett. Székeket és üvegeket hajigáltak a rendőrökre, akik ezután beavatkoztak, és sok rendbontőt letartóztattak” - mondta egy szemtanú.
Néhány Paris Saint-Germain-szurkolónak sikerült felmászni egy épület állványzatára a Rue de Rivoli közelében, a francia főváros egyik fő bevásárlóutcáján. Ez további zavargásokhoz vezetett, amikor a rendőrök megpróbálták őket lehozni. A mérkőzés első félideje alatt további összetűzésekre került sor, mivel néhány kávézó kikapcsolta a televízióit. Párizs belvárosában az üzletek deszkákkal zárták el kirakatukat.
A letartóztatások mellett a rendőrség mintegy 1600 embert állított meg és motozott át.
