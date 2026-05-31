Gyújtogatás, verekedés, 326 letartóztatás: elszabadult a pokol a BL-döntő után

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 06:45
Utcai zavargásokba torkolt a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Párizsban 326 rendbontót tartóztattak le a BL-döntő alatt és után.
A francia belügyminisztérium által tegnap 23:30-kor kiadott közleménye szerint Franciaországban 326 letartóztatás történt, köztük 235-öt Párizsban, miután a PSG megvédte címét a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében az Arsenal ellen. A zavargások már a BL-döntő első félidejében kirobbantak, és sorra tartóztatták le a megvadult futballszurkolókat - írja a Le Monde.

BL-döntő botrány Párizsban
Fotó: Anadolu

A legsúlyosabb zavargások Párizs Châtelet negyedében, a Notre-Dame-székesegyház és a Louvre Múzeum között történtek. Könnygázt vetettek be.

„A zavargások akkor kezdődtek, amikor az Arsenal 1–0-ra vezetett. Székeket és üvegeket hajigáltak a rendőrökre, akik ezután beavatkoztak, és sok rendbontőt letartóztattak” - mondta egy szemtanú.

Kikapcsolták a BL-döntő közvetítését

Néhány Paris Saint-Germain-szurkolónak sikerült felmászni egy épület állványzatára a Rue de Rivoli közelében, a francia főváros egyik fő bevásárlóutcáján. Ez további zavargásokhoz vezetett, amikor a rendőrök megpróbálták őket lehozni. A mérkőzés első félideje alatt további összetűzésekre került sor, mivel néhány kávézó kikapcsolta a televízióit. Párizs belvárosában az üzletek deszkákkal zárták el kirakatukat.

A letartóztatások mellett a rendőrség mintegy 1600 embert állított meg és motozott át. 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
