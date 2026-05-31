„Mindig egy magyar áldással zárta üzeneteit” – Jamie Lee Curtis családja gyászol, elhunyt a kedvelt színésznő

Elhunyt Jamie Lee Curtis nővére, a 69 éves Kelly Curtis. A szomorú hírt a 67 éves színésznő jelentette be közösségi oldalán.

Elhunyt Jamie Lee Curtis nővére, Kelly Fotó: Unsplash

Így emlékezett meg nővéréről Jamie Lee Curtis

Jamie egy Instagramon közzétett bejegyzésben tudatta követőivel nővére halálát, majd megható sorokkal emlékezett meg róla.

Meleg aloha idősebb nővéremnek, Kelly Lee Curtisnek. Ma reggel hunyt el. Otthonában. A természetben. Békében. Ő volt az első barátom és életre szóló bizalmasom

- írta.

A színésznő azt is elárulta, hogy nővére rendkívül tehetséges volt, rajongott a családjáért és a természetért, emellett szerette a zenét, az utazást és még a Pokémon Go nevű játékot is.

Sokan nemcsak egyedi stílusára, hanem karácsonyi, porcukros-mandulás kiflijeire is emlékezni fognak, amelyek miatt a családban a „süti néni” becenevet kapta.

Kelly mindig egy magyar áldással zárt minden üzenetet, vagy így búcsúzott: 'Isten veled', vagyis: Isten veled van

- idézte fel Jamie.

A Kaliforniában született Kelly üzleti diplomát szerzett, és rövid ideig tőzsdeügynökként dolgozott. Fiatalon kezdett színészkedni, első filmes szereplése az 1958-as A vikingek című filmhez kötődik, amelyben szülei is szerepeltek.

Színészi pályafutása során számos produkcióban feltűnt, de a kamera mögött is aktív volt: gyermekkönyvíróként dolgozott, emellett producerként és produkciós asszisztensként is közreműködött különböző filmes projektekben.

Kelly Curtis férjét, Scott Morfee drámaírót és producert hagyta hátra, akivel 1989-ben kötött házasságot - írja a Metro.