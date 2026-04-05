Azt hitte, romlott ételt evett, de a pokol csak ezután kezdődött: Élő halottá vált a 30 éves üzletember

Súlyos görcsök, sürgető inger és folyamatos fájdalom – így kezdődött Sas Parsad kálváriája 15 évvel ezelőtt. Az akkor harmincéves, makkegészséges ingatlanos és fociedző egyik éjjel arra ébredt, hogy azonnal a mosdóba kell rohannia. Azt hitte, valami romlottat evett, és pár nap alatt túl lesz rajta. Nem is tévedhetett volna nagyobbat: szervezete ekkor üzent először, hogy a gyógyíthatatlan Crohn-betegség vette át az irányítást az élete felett.

Sas ma már mosolyog, de évekig a Crohn-betegség poklában élt

Élő halottként a négy fal között

A napokból hetek, a hetekből hónapok lettek, Sas állapota pedig drasztikusan romlott. Két év alatt 15 kilót fogyott, az arca viaszossá vált, a szeme körül és a könyökén pedig véresre sebesedett a bőre a pikkelysömörtől.

Gyakorlatilag a ház rabja lettem, képtelen voltam dolgozni. Napi százszor vagy még többször voltam vécén, folyamatosan fájt mindenem és vérzett a belem. Rettegtem az evéstől, mert féltem, hogy csak rontok a helyzeten

– emlékezett vissza a férfi a pokoli időszakra.

Sas élete teljesen kettétört. Miközben a barátai Vegasban és Mykonoson buliztak, ő az anyjánál lakott, és egész nap a pizsamájában várta a következő rohamot.

Sokkolta a diagnózis: Crohn-betegség

Az orvosok sokáig sötétben tapogatóztak, irritábilis bélszindrómára gyanakodtak, miközben Sast egyik vizsgálatról a másikra küldték. Végül 2012 márciusában közölték vele a lesújtó hírt: a tünetek hátterében a Crohn-betegség áll. Ez a krónikus gyulladásos állapot a szájüregtől a végbélig bárhol fekélyeket okozhat.

Azt mondták, ez egy életre szól. Közölték, hogy három-öt éven belül ki kell műteni a beleim egy részét, és azonnal kezdjem el a szteroidokat. Azt hiszem, ott helyben elájultam

– mesélte a férfi.

A konyhában győzte le a kórt

Ahelyett azonban, hogy belenyugodott volna a műtétbe és a sztómába, Sas saját kezébe vette az irányítást. Rájött, hogy bár egészségesnek hitte magát, rengeteg feldolgozott fehérjeszeletet és táplálékkiegészítőt fogyasztott, amik tele voltak adalékanyagokkal.

Drasztikusan váltott: kiiktatott minden finomított cukrot és ipari szemetet. Ma már főleg húst, tojást és joghurtot eszik, és szigorú napirendet követ. Az eredmény? A tünetei szinte teljesen eltűntek, a műtétet pedig elkerülte.

Nem mondom, hogy megtaláltam a gyógymódot, mert mindenki más. De visszakaptam az életemet. Megnősültem, született egy lányom, és saját céget alapítottam

– mondta büszkén.