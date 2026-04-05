Azt hitte, romlott ételt evett, de a pokol csak ezután kezdődött: Élő halottá vált a 30 éves üzletember

Súlyos görcsök, sürgető inger és folyamatos fájdalom – így kezdődött Sas Parsad kálváriája 15 évvel ezelőtt. Az akkor harmincéves, makkegészséges ingatlanos és fociedző egyik éjjel arra ébredt, hogy azonnal a mosdóba kell rohannia. Azt hitte, valami romlottat evett, és pár nap alatt túl lesz rajta. Nem is tévedhetett volna nagyobbat: szervezete ekkor üzent először, hogy a gyógyíthatatlan Crohn-betegség vette át az irányítást az élete felett.
A napokból hetek, a hetekből hónapok lettek, Sas állapota pedig drasztikusan romlott. Két év alatt 15 kilót fogyott, az arca viaszossá vált, a szeme körül és a könyökén pedig véresre sebesedett a bőre a pikkelysömörtől.
Gyakorlatilag a ház rabja lettem, képtelen voltam dolgozni. Napi százszor vagy még többször voltam vécén, folyamatosan fájt mindenem és vérzett a belem. Rettegtem az evéstől, mert féltem, hogy csak rontok a helyzeten
– emlékezett vissza a férfi a pokoli időszakra.
Sas élete teljesen kettétört. Miközben a barátai Vegasban és Mykonoson buliztak, ő az anyjánál lakott, és egész nap a pizsamájában várta a következő rohamot.
Az orvosok sokáig sötétben tapogatóztak, irritábilis bélszindrómára gyanakodtak, miközben Sast egyik vizsgálatról a másikra küldték. Végül 2012 márciusában közölték vele a lesújtó hírt: a tünetek hátterében a Crohn-betegség áll. Ez a krónikus gyulladásos állapot a szájüregtől a végbélig bárhol fekélyeket okozhat.
Azt mondták, ez egy életre szól. Közölték, hogy három-öt éven belül ki kell műteni a beleim egy részét, és azonnal kezdjem el a szteroidokat. Azt hiszem, ott helyben elájultam
– mesélte a férfi.
Ahelyett azonban, hogy belenyugodott volna a műtétbe és a sztómába, Sas saját kezébe vette az irányítást. Rájött, hogy bár egészségesnek hitte magát, rengeteg feldolgozott fehérjeszeletet és táplálékkiegészítőt fogyasztott, amik tele voltak adalékanyagokkal.
Drasztikusan váltott: kiiktatott minden finomított cukrot és ipari szemetet. Ma már főleg húst, tojást és joghurtot eszik, és szigorú napirendet követ. Az eredmény? A tünetei szinte teljesen eltűntek, a műtétet pedig elkerülte.
Nem mondom, hogy megtaláltam a gyógymódot, mert mindenki más. De visszakaptam az életemet. Megnősültem, született egy lányom, és saját céget alapítottam
– mondta büszkén.
Bár a Crohn-betegség árnyéka örökre vele marad, Sas ma már optimista. Ahogy fogalmaz: a pohár nála félig tele van, és amíg csak lehet, elkerüli a kést és a gyógyszereket –írja a Metro.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.