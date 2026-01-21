Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Főtt rizs tárolása után rizst fogyasztó nő

Te is így tárolod a főtt rizst? Súlyos egészségügyi problémákat kockáztatsz, ha nem vigyázol

ételmérgezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 15:15
tárolásegészségtipprizs
Az egyik, ha nem a legkedveltebb köretünk, amelyből általában szeretünk jó nagy fazékkal készíteni, így nem ritka, hogy marad belőle másnapra is. A főtt rizs tárolása során azonban sokan elkövetnek olyan hibákat, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Mutatjuk, hogyan tedd el megfelelően, hogy biztosan ne romoljon meg!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A főtt rizs tárolása kulcsfontosságú élelmiszer-biztonsági szempontból, hiszen ebben az esetben olyan rejtett kockázatokkal is számolnunk kell, amelyeket nem feltétlenül érzékelünk a szemünkkel, orrunkkal vagy az ízlelőbimbóinkkal, mégis komoly egészségügyi következményekkel járhatnak.

Főtt rizs tárolása műanyag dobozban.
Főtt rizs tárolása: ha nem így csinálod, az egészségedet kockáztatod!
Fotó: 123RF
  • A főtt rizst nem szabad túl sokáig szobahőmérsékleten pihentetni.
  • A nem megfelelő tárolás komoly ételmérgezést okozhat.
  • A megmaradt rizst kellő alapossággal kell újramelegíteni fogyasztás előtt.

A főtt rizs tárolása: erre figyelj, ha nem akarsz nagyobb bajt

Először is a frissen készült főtt rizst nem szabad hosszabb ideig szobahőmérsékleten hagyni. Amint kihűlt, hűtőbe kell tenni, ideális esetben egy órán belül.

A rizst hűtőben 4 fok alatt szükséges tárolni, és így is legfeljebb 1 napon belül ajánlott elfogyasztani. Ennél hosszabb idő után az ételmérgezés kockázata jelentősen nő.

Sokan azt hiszik, hogy a hűtőben tárolt (kész) ételek napokon át megőrzik szavatosságukat. A főtt rizs tárolása esetében ez különösen veszélyes lehet. A napokig hűtőben tartott főtt rizs akkor is problémás lehet, ha látható romlásnak nincs nyoma. Az alacsony hőmérséklet lelassítja a baktériumok szaporodását, de nem állítja meg teljesen.

Romlott rizs
A rizs olyan baktériumspórákat tartalmazhat, amelyek a főzés után is életképesek maradnak. Ezek a mikroorganizmusok kedvező körülmények között gyorsan szaporodnak, és olyan toxinokat termelhetnek, amelyek később egy semleges ízű ételben is jelen lehetnek. A probléma nem ritka, az orvosi gyakorlatban ismert jelenség, amelyet gyakran a nem megfelelően kezelt maradék rizshez kötnek.

Hogyan fogyaszd a maradék rizst?

Főtt rizs tárolása a hűtőben.
A visszahűtés és a részleges, nem elég alapos átmelegítés ideális környezetet teremt a baktériumok számára.
Fotó: 123RF

Azt is fontos tudni, hogy a maradék rizst csak egyszer szabad újramelegíteni, alaposan átforrósítva az egész köretet. A többszöri újramelegítés különösen magas kockázattal jár, még akkor is, ha az étel közben végig hűtve volt!

Honnan ismerheted fel a romlott rizst?

A romlott rizs esetenként kellemetlen szagot áraszt, vagy szokatlanul száraz, csomós állagú lesz. Azonban előfordulhat, hogy a rizs érzékszervileg kifogástalan állapotban van, mégis veszélyes lehet az egészségedre nézve. Éppen ezért fontos nagyobb hangsúlyt fektetni a megelőzésre!

Kattints a videóra, nézd meg, hogy készül a tökéletes főtt rizs:

