Nem fogod megbánni, ha kipróbálod: 5 filléres otthoni trükk a ragyogó és feszes bőrért

Az 5 olcsó trükk a feszes bőrért csupa olyan alapanyagokat igényel, amelyek szinte biztos, hogy ott lapulnak a konyhában van a kamrában, de ha még is be kell szerezned valamelyiket, nem kell hozzá hitelt igényelned. A természet ereje, a tudatos táplálkozás és néhány egyszerű rituálé csodákat tehet.

Filléres trükk a feszes bőrért, amit bármikor bevethetsz

Fotó: worawit_j / Shutterstock

Olcsó trükkök a feszes bőrért: így edd szépre magad

1. Hétköznapi vitaminbomba az üde megjelenésért

Az első olcsó trükk a feszes bőrért még finom is. Az omega-3 zsírsavak igazi belső szépségvitaminok, amelyek csökkentik a gyulladást, javítják a bőr hidratáltságát és segítenek megőrizni annak rugalmasságát. Forrásai közé tartozik a lenmag, a chia mag, a dió, valamint a zsíros tengeri halak, mint a lazac, makréla, szardínia. Érdemes hetente legalább 2–3 alkalommal beiktatni omega-3 gazdag ételt az étrendbe. Egy reggeli joghurtos-chia puding vagy egy diós saláta nemcsak ízletes, hanem szépítő fogás is.

2. Igyál filléres antioxidáns-bombát

A zöld tea tele van antioxidánsokkal, polifenolokkal, amelyek segítenek semlegesíteni a bőr öregedéséért felelős szabadgyököket. Napi 1–2 csésze már elegendő lehet ahhoz, hogy támogassa a bőröd természetes védekezőképességét és így napról napra egyenletesebb és ragyogóbb lesz. Ihatod melegen vagy jeges teaként, citromkarikával feldobva.

3. Gyógynövényes olajok pofonegyszerűen

Lehet, hogy az arcodat naponta ápolod, de mi a helyzet a testeddel? Dobj össze egy üveg gyógynövényes olajat, és a bőröd hálás lesz érte.

Így készítsd: