Nem fogod megbánni, ha kipróbálod: 5 filléres otthoni trükk a ragyogó és feszes bőrért

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 09:45
A bőröd hűen tükrözi életmódodat, táplálkozásodat és gondoskodásodat. Íme 5 filléres trükk a feszes bőrért, amit bármikor bevethetsz, így nem kell méregdrága kozmetikumokra és kezelésekre költened.
Bata Kata
A szerző cikkei

Az 5 olcsó trükk a feszes bőrért csupa olyan alapanyagokat igényel, amelyek szinte biztos, hogy ott lapulnak a konyhában van a kamrában, de ha még is be kell szerezned valamelyiket, nem kell hozzá hitelt igényelned. A természet ereje, a tudatos táplálkozás és néhány egyszerű rituálé csodákat tehet.

Filléres trükk a feszes bőrért, amit bármikor bevethetsz
Filléres trükk a feszes bőrért, amit bármikor bevethetsz
Fotó: worawit_j /  Shutterstock 

Olcsó trükkök a feszes bőrért: így edd szépre magad 

1. Hétköznapi vitaminbomba az üde megjelenésért

Az első olcsó trükk a feszes bőrért még finom is. Az omega-3 zsírsavak igazi belső szépségvitaminok, amelyek csökkentik a gyulladást, javítják a bőr hidratáltságát és segítenek megőrizni annak rugalmasságát. Forrásai közé tartozik a lenmag, a chia mag, a dió, valamint a zsíros tengeri halak, mint a lazac, makréla, szardínia. Érdemes hetente legalább 2–3 alkalommal beiktatni omega-3 gazdag ételt az étrendbe. Egy reggeli joghurtos-chia puding vagy egy diós saláta nemcsak ízletes, hanem szépítő fogás is.

2. Igyál filléres antioxidáns-bombát

A zöld tea tele van antioxidánsokkal, polifenolokkal, amelyek segítenek semlegesíteni a bőr öregedéséért felelős szabadgyököket. Napi 1–2 csésze már elegendő lehet ahhoz, hogy támogassa a bőröd természetes védekezőképességét és így napról napra egyenletesebb és ragyogóbb lesz. Ihatod melegen vagy jeges teaként, citromkarikával feldobva.

3. Gyógynövényes olajok pofonegyszerűen

Lehet, hogy az arcodat naponta ápolod, de mi a helyzet a testeddel? Dobj össze egy üveg gyógynövényes olajat, és a bőröd hálás lesz érte. 

Így készítsd:

  • Tegyél tiszta üvegbe 2 evőkanál szárított rozmaringot, ami fokozza a vérkeringést és frissít, 2 evőkanál szárított körömvirágot, ami gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató hatású és 1 evőkanál szárított rózsaszirmot, ami regenerálja és puhítja a bőrödet. 
  • Öntsd fel hidegen sajtolt szezám-, olíva- vagy kókuszolajjal úgy, hogy ellepje a gyógynövényeket. 
  • Zárjd le, és hagyd állni 2–3 hétig sötét, meleg helyen, majd szűrd le. 
  • Hetente 1–2 alkalommal, zuhanyzás után masszírozd át vele az egész testedet. Ez a csodaolaj nemcsak táplálja a bőröd, de a gyógynövények illata a lelkedet is kényezteti.
Olcsó otthoni trükk a feszes bőrért: házi bőrradír fillérekből
Olcsó otthoni trükk a feszes bőrért: házi bőrradír fillérekből
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

4. Radírozd le magad tetőtől talpig

Egy egyszerű, de hatékony bőrradírhoz keverj össze 3 evőkanál barna cukrot, 2 evőkanál olívaolajat és 1 evőkanál mézet. Ha van otthon kávézacc, abból is dobhatsz hozzá bátran. A barna cukor és a kávézacc finoman eltávolítja az elhalt hámsejteket, az olívaolaj táplál, a méz pedig antibakteriális és hidratáló hatású. Zuhanyzás közben körkörös mozdulatokkal masszírozd át vele a bőröd, majd öblítsd le langyos vízzel. A bőr puha és üde lesz, már az első használat után.

5. Fürödj együtt gyógynövényekkel

A fürdővízbe szórt természetes gyógynövények nemcsak a bőrödet, hanem a lelkedet is ápolja. Egy marék szárított levendula ellazít és segít alvás előtt lecsendesedni, míg a kamilla nyugtatja az irritált bőrt, a rozmaring pedig valódi felüdülést hoz a fáradt bőrnek, és extra adag ragyogást kölcsönöz az arcbőrnek. Egy vászonzacskóba tedd a gyógynövényeket, és azt dobd be a fürdővízbe – így nem tapad a bőrödre a gyógynövény, és könnyen eltávolíthatod a fürdés végén zsákostul. A bőr a fürdés után selymesebb, feszesebb és ragyogóbb lesz, a tested és a lelked pedig hálás lesz az illatos kényeztetésért.

Ha szeretnél készíteni egy szuper arcpakolást otthoni gyümölcsökből, nézd meg a videót!

 

