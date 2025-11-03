Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Fiatal lány, aki kezeli az arcát és a pórusait.

Ints végre búcsút az eltömődött pórusoknak – Ezekkel az egyszerű módszerekkel visszaszerezheted a magabiztosságod

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 07:45
Manapság rengeteg nő vágyik szép, ragyogó arcbőrre, amit azonban nem olyan egyszerű elérni, mint hinnénk. Az eltömődött pórusok ugyanis milliók életét keseríti meg, ezért hoztunk pár gyors megoldást, amivel elbűvölővé teheted a megjelenésed.
Kelle Fanni
Bár a pórusok teljesen normálisak, sokak önbizalmát csorbíthatják, hiszen eltömődésük révén nagyobbnak tűnnek, elvesznek a bőr természetes szépségéből és még csúnya pattanásokat is okozhatnak. Cikkünkben ezért olyan egyszerű és gyors megoldásokat hoztunk, amiket bevetve visszanyerheted a magabiztosságod, a következő praktikákra ugyanis bőrgyógyászok esküsznek!

A fiatal lány pórustisztító csíkot használ.
Íme pár egyszerű megoldás a csúnya pórusok ellen, amit a bőrgyógyászok is ajánlanak!
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Mik azok a pórusok és mitől tömődhetnek el?

A pórusok nemcsak szépségünkben, hanem egészségünkben is hatalmas szerepet játszanak. Ezek az apró, bőr felszínén található nyílások a legtöbb esetben szőrtüszőkhöz kötődnek, ami alatt faggyúmirigy rejlik.

Ha nem lennének, az bőrszárazsághoz vezetne

 – hangsúlyozta Dr. Mona Gohara bőrgyógyászati, klinikai professzor a Women’s Helath-nek a pórusok jelentőségét, valamint kitért azokra az okokra is, melyek eltömődésük mögött állhatnak. Ide sorolhatóak többek között bizonyos sminktermékek, az elhalt hámsejtek, valamint a környezeti szennyeződések is. Amennyiben azonban a következő stratégiákat beveted, könnyedén kiküszöbölheted a problémát.

A szakértők is ezt ajánlják – Így tüntesd el a pórusokat

  • Alkalmazz szalicilsavat

A szalicilsav az egyik leghasznosabb vegyület, ha a szennyeződések eltávolítása kerül terítékre. A sav ugyanis nagyon hatékonyan képes feloldani azokat az anyagokat, amelyek eltömítették a pórusokat, emellett pedig elősegíti a hámlasztást. Ezért a legjobb, ha mindig lapul otthon egy ilyen szérum.

Fiatal lány, aki mitesszereltávolítót használ pórusai tisztítására.
Használj mitesszereltávolító eszközt a pórusok kitisztítására!
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV /  Shutterstock 
  • Fektess be mitesszereltávolítót eszközbe

Ha te is azok közé tartozol, akik azonnal nekiesnek az eltömődött pórusoknak, akkor ne tedd! Helyette inkább szerezz be egy mitesszereltávolító eszközt, ami gyengébb, mint az ujjaid és megfelelő nyomást gyakorol az eltömődött pórusokra. Azonban a kozmetikai termék használatánál is légy nagyon óvatos és kíméletes, mert az eredmény rosszabb lesz, mint volt.

  • Használj pórustisztító csíkot

Amennyiben a finomabb megoldások híve vagy és még a mitesszereltávolító eszköz látványa is elborzaszt, próbáld ki a pórustisztító csíkokat! Ez a termék a ragasztóanyagnak köszönhetően tapad a bőrödhöz, eltávolításakor pedig megtisztítja az eltömődött pici nyílásokat.

Szerezz be agyagmaszkot

Az agyagos arcmaszkok szinte bármilyen üzletben fellelhetőek és segítenek a bőr felületén lévő olaj és szennyeződések eltávolításában, melynek következtében bőröd újra fellélegezhet. Számtalan kutatás is alátámasztja jótékony hatását, ezért bátran alkalmazd őket legalább heti egyszer.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a pórusokról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
