Nagyon vigyázz az otthoni hámlasztással – A kozmetikus szerint komoly kockázatokkal járhat

Fakónak látod a bőrödet még hidratálás után is, vagy finom ráncokkal küzdesz? Lehet, hogy itt az ideje az arcápolási rutinod megújításának. Ha fiatalos bőrre vágysz, akkor végezhetsz otthoni hámlasztást, de kérheted szakember segítségét is, hiszen a kezelés élettel telivé varázsolja az arcodat, amely után akár éveket is letagadhatsz a korodból.
A hatékony kezelés témakörét Lévay Szintia kozmetikus segítségével jártuk körbe, aki felfedte, mire kell odafigyelni otthoni hámlasztás esetén, illetve milyen esetben kérd szakember segítségét.
Hámlasztás során az elhalt hámsejteket távolítjuk el a bőr felszínéről, ezzel segítve a bőr természetes folyamatait. 40 felett a sejtciklus lelassul, a bőr vastagabbnak, fakóbbnak tűnhet, könnyebben alakulnak ki pigmentfoltok és finom ráncok. A rendszeres hámlasztás segít, hogy frissebb, egyenletesebb bőrképet érjünk el, emellett elősegíti a hatóanyagok felszívódását is.
Alapvetően három fő típust különböztetünk meg: mechanikai, kémiai és enzimes hámlasztást. A mechanikai hámlasztásnál dörzsanyagok (például barackmag-őrlemény, polietilén golyók) segítségével, fizikai úton távolítjuk el az elhalt hámsejteket. A kémiai hámlasztók – például AHA-, BHA- vagy PHA-savak – oldják a sejtek közötti kapcsolatokat, így kíméletesebben, mégis hatékonyan újítják meg a bőrt. Ennél a típusnál elérhetőek mélyhámlasztó kezelések is, amiket csak kozmetikus vagy orvos végezhet. Az enzimes peelingek növényi enzimekkel dolgoznak; ez a legkíméletesebb alternatíva, ami az érzékeny bőrűeknek is jó választás lehet.
Otthoni használatra az enyhébb savas vagy enzimes hámlasztók ajánlottak, amelyek rendszeres, de kíméletes megújulást biztosítanak. Nagyon fontos a fokozatosság: heti 1–2 alkalomnál többször nem szabad hámlasztani! Emellett elengedhetetlen a fényvédelem, mivel a hámlasztott bőr érzékenyebbé válik az UV-sugárzásra. Figyelni kell arra is, hogy ne kombináljunk túl sok aktív hatóanyagot egyszerre.
A magasabb koncentrációjú savas hámlasztások mindenképpen szakember felügyeletét igénylik. Ezek a kezelések mélyebb rétegekben fejtik ki hatásukat, így látványosabb eredményt adnak, de nagyobb odafigyelést is igényelnek. Általában kúraszerűen alkalmazzuk a kozmetikai hámlasztó kezeléseket; nyári, napsütéses időszakban egyáltalán nem végezzük őket (március és szeptember között). Problémás bőr, hegesedés, hiperpigmentáció vagy erőteljes öregedési jelek esetén különösen fontos a személyre szabott szakmai kezelés.
Az egyik leggyakoribb hiba a túlzásba vitt hámlasztás, ami a bőr védőrétegének sérüléséhez vezethet. Sokan nem veszik figyelembe bőrük állapotát, és nem megfelelő erősségű termékeket használnak. Gyakori az is, hogy elmarad a fényvédelem, ami pigmentfoltok kialakulásához vezethet. Emellett sokan kombinálnak egymással nem összeillő hatóanyagokat, ami erős irritációt okozhat.
Egy jól megválasztott hámlasztás után a bőr már rövid távon is simábbnak, frissebbnek és üdébbnek tűnik. Hosszabb távon javulhat a bőr textúrája, csökkenhetnek a finom ráncok, halványodhatnak a pigmentfoltok. A látványosabb eredmények általában néhány hét rendszeres használat után jelennek meg, de ez mindig az egyéni bőrállapottól és az alkalmazott kezeléstől függ. A kulcs a következetesség és a megfelelően felépített bőrápolási rutin.
Ebben a videóban egy 10 perces otthoni arcmasszázst tekinthetsz meg, amely feszesebbé teszi a bőrödet:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
