Nagyon vigyázz az otthoni hámlasztással – A kozmetikus szerint komoly kockázatokkal járhat

Fakónak látod a bőrödet még hidratálás után is, vagy finom ráncokkal küzdesz? Lehet, hogy itt az ideje az arcápolási rutinod megújításának. Ha fiatalos bőrre vágysz, akkor végezhetsz otthoni hámlasztást, de kérheted szakember segítségét is, hiszen a kezelés élettel telivé varázsolja az arcodat, amely után akár éveket is letagadhatsz a korodból.

Fotó: GettyImages

Jó ötlet az otthoni hámlasztás, vagy csak szakember végezheti?

A hatékony kezelés témakörét Lévay Szintia kozmetikus segítségével jártuk körbe, aki felfedte, mire kell odafigyelni otthoni hámlasztás esetén, illetve milyen esetben kérd szakember segítségét.

Mit jelent pontosan a hámlasztás, és miért fontos a bőr számára, különösen 40 felett?

Hámlasztás során az elhalt hámsejteket távolítjuk el a bőr felszínéről, ezzel segítve a bőr természetes folyamatait. 40 felett a sejtciklus lelassul, a bőr vastagabbnak, fakóbbnak tűnhet, könnyebben alakulnak ki pigmentfoltok és finom ráncok. A rendszeres hámlasztás segít, hogy frissebb, egyenletesebb bőrképet érjünk el, emellett elősegíti a hatóanyagok felszívódását is.

Milyen típusú hámlasztási módszerek léteznek ma a kozmetikában?

Alapvetően három fő típust különböztetünk meg: mechanikai, kémiai és enzimes hámlasztást. A mechanikai hámlasztásnál dörzsanyagok (például barackmag-őrlemény, polietilén golyók) segítségével, fizikai úton távolítjuk el az elhalt hámsejteket. A kémiai hámlasztók – például AHA-, BHA- vagy PHA-savak – oldják a sejtek közötti kapcsolatokat, így kíméletesebben, mégis hatékonyan újítják meg a bőrt. Ennél a típusnál elérhetőek mélyhámlasztó kezelések is, amiket csak kozmetikus vagy orvos végezhet. Az enzimes peelingek növényi enzimekkel dolgoznak; ez a legkíméletesebb alternatíva, ami az érzékeny bőrűeknek is jó választás lehet.