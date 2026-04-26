5 jel, amivel a májad segélykiáltást küld, mielőtt túl késő lenne

A zsírmáj egyértelmű tünetei sok esetben csak évek múltán jelentkeznek, a máj ugyanis fájdalom nélkül romlik, és sokszor csak véletlenül derül fény a bajra.

Van 5 testi jel, amely már korábban megmutatkozik és a folyamat még visszafordítható, csak tudnod kell, mit keress.

Ha a tünetek valamelyike felüti a fejét, azonnal orvosi kivizsgálás szükséges.

Fáradtnak érzed magad, de nem tudod miért? Puffadsz, viszketsz, de magyarázatot nem találsz? Lehet, hogy a zsírmáj tüneteivel küzdesz, csak még nem tudsz róla. A májnak ugyanis nincs fájdalomreceptora, vagyis akkor sem jelez fájdalmat, ha már komoly a baj. Mire bármilyen egyértelmű szimptóma felüti a fejét, addigra többnyire késő visszafordítani a folyamatot, amelynek számos oka lehet, köztük életmódbeli tényezők is.

A zsírmáj tüneteire érdemes időben odafigyelni, mielőtt késő lenne.

Miért nem tudod a zsírmáj tüneteit felismerni?

Az orvostudomány évtizedekig néma szervnek hívta a májat – és nem véletlenül. A zsírmáj a felnőttek közel harmadát érinti világszerte, az 1990-es évek óta pedig az előfordulása több mint 50 százalékkal nőtt.

Először csak zsír gyűlik fel a májban, amely idővel begyullad, majd hegesedni kezd. Ha a probléma idáig fajul, már nehéz segíteni. Az első két szakasz még visszafordítható, de csak akkor, ha időben észrevesszük a problémát.

A zsírmáj kevésbé egyértelmű tünetei, amelyeket sokan félreismernek

1. Viszketés – főleg éjjel. Ha a bőröd tartósan viszket, kenőcsre nem reagál, és a viszketés éjjel a legerősebb, az már nem bőrprobléma. Ilyenkor az epe összetevői a vérbe kerülnek, és a bőrben rakódnak le, ami a máj betegségére utal.

2. Sárgás szemfehérje. Nézd meg a szemed természetes fényben. Ha sárgás árnyalatot látsz, a máj már nem dolgozza fel rendesen az epét. Ez előrehaladott állapot jele – azonnal orvoshoz kell menni.

3. Puffadás és nyomásérzet a jobb oldalon. A megnagyobbodott máj nyomást gyakorol a körülötte lévő szervekre, ami emésztési problémákat is okozhat – puffadást, teltségérzetet, nehéz emésztést. Ha ez a nyomásérzet rendszeresen visszatér a jobb bordaív alatt, ne magyarázd csak az étkezéseddel.