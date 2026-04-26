5 jel, amivel a májad segélykiáltást küld, mielőtt túl késő lenne

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 15:45
Minden harmadik felnőttnek zsíros a mája – és a többség csak egy rutinvizsgálaton szembesül vele, véletlenül. A zsírmáj tünetei szinte egészen addig nem jelentkeznek, amíg a szerv már komoly bajba nem került. Van azonban 5 jel, amelyből korábban fényt deríthetsz a problémára.
Bódogh Gabriella
  • A zsírmáj egyértelmű tünetei sok esetben csak évek múltán jelentkeznek, a máj ugyanis fájdalom nélkül romlik, és sokszor csak véletlenül derül fény a bajra.
  • Van 5 testi jel, amely már korábban megmutatkozik és a folyamat még visszafordítható, csak tudnod kell, mit keress.
  • Ha a tünetek valamelyike felüti a fejét, azonnal orvosi kivizsgálás szükséges.

Fáradtnak érzed magad, de nem tudod miért? Puffadsz, viszketsz, de magyarázatot nem találsz? Lehet, hogy a zsírmáj tüneteivel küzdesz, csak még nem tudsz róla. A májnak ugyanis nincs fájdalomreceptora, vagyis akkor sem jelez fájdalmat, ha már komoly a baj. Mire bármilyen egyértelmű szimptóma felüti a fejét, addigra többnyire késő visszafordítani a folyamatot, amelynek számos oka lehet, köztük életmódbeli tényezők is.

Fiatal nő a zsírmáj tüneteitől szenvedve
A zsírmáj tüneteire érdemes időben odafigyelni, mielőtt késő lenne.
Fotó: Shutterstock 

Miért nem tudod a zsírmáj tüneteit felismerni?

Az orvostudomány évtizedekig néma szervnek hívta a májat – és nem véletlenül. A zsírmáj a felnőttek közel harmadát érinti világszerte, az 1990-es évek óta pedig az előfordulása több mint 50 százalékkal nőtt.

Először csak zsír gyűlik fel a májban, amely idővel begyullad, majd hegesedni kezd. Ha a probléma idáig fajul, már nehéz segíteni. Az első két szakasz még visszafordítható, de csak akkor, ha időben észrevesszük a problémát.

A zsírmáj kevésbé egyértelmű tünetei, amelyeket sokan félreismernek

1. Viszketés – főleg éjjel. Ha a bőröd tartósan viszket, kenőcsre nem reagál, és a viszketés éjjel a legerősebb, az már nem bőrprobléma. Ilyenkor az epe összetevői a vérbe kerülnek, és a bőrben rakódnak le, ami a máj betegségére utal.

2. Sárgás szemfehérje. Nézd meg a szemed természetes fényben. Ha sárgás árnyalatot látsz, a máj már nem dolgozza fel rendesen az epét. Ez előrehaladott állapot jele – azonnal orvoshoz kell menni.

3. Puffadás és nyomásérzet a jobb oldalon. A megnagyobbodott máj nyomást gyakorol a körülötte lévő szervekre, ami emésztési problémákat is okozhat – puffadást, teltségérzetet, nehéz emésztést. Ha ez a nyomásérzet rendszeresen visszatér a jobb bordaív alatt, ne magyarázd csak az étkezéseddel. 

4. Sötét vizelet, halvány széklet. Ha az epeutak elzáródnak, a vizelet barnás-teás színűvé válik, a széklet pedig szürkéssé, agyagszerűvé. Sokan nem figyelnek oda ezekre a tünetekre, pedig ezek a máj betegségének legkonkrétabb jelei közé tartoznak.

5. Fáradtság, amit semmi sem old. Ha pihenés után sem érzed magad kipihentnek, és a fejed is ködös, annak hátterében az állhat, hogy a máj már nem szűri ki rendesen a méreganyagokat. Ezek felgyülemlenek a vérben, és egyenesen az agyra hatnak.

Nem csak a máj a tét

A zsírmáj nemcsak a májat érinti, hanem az egész szervezet anyagcseréjét

– hívta fel a figyelmet dr. Sharon Jaycox PhD, a washingtoni Global Liver Institute zsírmájbetegség-programjának igazgatója. A szakember szerint ha nem foglalkozunk a betegséggel, fontos lehetőséget szalasztunk el arra, hogy időben észrevegyük és kezeljük a komolyabb bajokat.

Mit tegyél, ha valamelyik jelet felismered?

Ne várj. Az orvos vérvizsgálatot és hasi ultrahangot fog kérni – ezek egyszerű vizsgálatok, de sokat elárulnak a máj állapotáról. Otthon azonnal érdemes visszafogni az alkoholfogyasztást és a feldolgozott ételek fogyasztását, de ezek nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, csak kiegészítik a kezelést. A korai felismerés és az életmódváltás együtt megfordíthatja a folyamatot, de ehhez nem szabad halogatni a konzultációt és a vizsgálatokat.

Nézd meg az alábbi videót és tudd meg, hogyan kezelhető a zsírmáj:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
