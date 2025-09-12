5+1 étel, amely segíthet a zsírmáj kezelésében

Az orvosok szerint a zsírmáj a modern életvitel egyik tipikus következménye. A sok ülés, kevés mozgás, a feldolgozott ételek és az alkoholfogyasztás mind közrejátszik a kialakulásában. Egyre több embert érint a betegség, pedig egy kis segítséggel a máj magától képes lenne regenerálódni, ezért nem mindegy, mi kerül a tányérunkra.

A zöldségek segítenek a zsírmáj kialakulása ellen.

Zsírmáj: az étrend a kulcs a megelőzésben

A máj tulajdonképpen olyan, mint egy szűrő. Kiszűri a méreganyagokat, lebontja az alkoholt, segíti az emésztést, vitaminokat raktároz. Ha viszont elzsírosodik, ez a sokrétű munka akadozni kezd. Az orvosok első körben életmódváltást javasolnak, a megfelelő étrend ugyanis képes lassítani, sőt visszafordítani a kóros folyamatot. Alább hat olyan ételt választottunk ki, amelynek rendszeres fogyasztása valóban támogathatja a máj egészségét.

1. Zöld leveles zöldségek

Spenót, brokkoli, kelkáposzta, kelbimbó: nem véletlenül hívják ezeket a zöldségeket szuperételeknek. Tele vannak antioxidánsokkal és rosttal, ráadásul kísérletek szerint akadályozzák a zsír lerakódását a májban. Nem kell kilószámra enni belőlük, de egy adag párolt brokkoli köretként vagy egy marék friss spenót a reggeli szendvicsben is sokat jelent.

2. Halak

A lazac, a szardínia vagy a makréla magas omega-3 tartalma csökkenti a szervezetben a gyulladást, segít az egészséges vérzsírszint fenntartásában, és javíthatja a máj működését is. Ha valaki nem rajong a hal ízéért, omega-3 kapszulát érdemes szednie.

3. Zabpehely

Sokan csak diétás reggelinek tartják, pedig a zab igazi májbarát étel. A benne lévő béta-glükán segíti a zsíranyagcserét és támogatja a fogyást, ami a nem alkoholos zsírmáj kezelésének egyik alapköve. Egy tál zabkása reggelire friss gyümölcsökkel máris rengeteget tesz a májunk egészségéért.

4. Kávé

Meglepő, de igaz: a mérsékelt kávéfogyasztás (napi 2–3 csésze) bizonyítottan csökkenti a májenzimek túl magas szintjét. Antioxidáns hatásának köszönhetően lassíthatja a máj hegesedését, így még a súlyosabb szövődmények ellen is védhet. Rengeteg cukorral és tejszínnel ugyanakkor már nem annyira hasznos.