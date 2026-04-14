Közel két milliárd ember szenved májbetegségben - a szám pedig egyre csak növekszik

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 21:40
Májbetegség terjed világszerte, amely miatt már közel 2 milliárd ember szenved. A betegséget nem csak az alkohol fogyasztás idézheti elő, hanem rossz hétköznapi szokások és a nem megfelelő táplálkozás is.

2050-re világszerte közel 1,8 milliárd embert is érinthet az egyre jobban terjedő metabolikus eredetű májbetegség, azaz az MASLD, kutatások szerint. A betegség már napjainkban is igen elterjedt, a lakosság egyhatodát érinti. A MASLD rohamosan megnövekedett az elmúlt évtizedekben, csak az elmúlt 30 év alatt 143 százalékkal növekedett a betegséggel érintettek száma, ezzel közel 1,3 embert érintve.  

Jelenleg minden hatodik embert érint a betegség, amelyet a népnövekedés, az elhízás, valamint a magas vércukor csak még jobban növelhet. A betegség a szakértők szerint egyre fiatalabb korosztályoknál is megjelenik, a férfiaknál gyakoribb. A legmagasabb előfordulási arány a 80-84 éves korosztály között van. A legtöbben azonban fiatalok voltak az érintettek: a férfiaknál 35-39 éves korosztálynál, míg a nőknél az 55-59 évesek között mutatták ki a betegséget. Ez mind a romló életmódnak köszönhető és az egészségtelen ételek fogyasztásával is összefügg. A betegség a világ minden országában jele van, de kimagaslóan Észak-Afrikában és a Közel-Keleten mutatták ki. 

Sokan az alkoholt tartják felelősnek, pedig számos hétköznapi szokás is hozzájárul a betegség kialakulásához. Eleinte alig okoz tüneteket, később viszont akár májzsugorodáshoz is vezethet - közölte a The Guardian.

